Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Испания

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России против команды Испании, сообщает ТАСС.

Форвард открыл счет в матче на четвертой минуте после реализованного пенальти, затем отправил мяч в сетку ворот соперника в концовке тайма, а на 88-й минуте сравнял счет и принес своей команде ничейный результат.

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Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 3:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).