Британские СМИ отметили сплоченность людей на ЧМ-2018 в России
Британские СМИ отметили сплоченность людей на чемпионате мира по футболу в России после первого дня мундиаля. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Одна из вещей, которая действительно бросалась в глаза в России в день открытия чемпионата мира, состояла в том, что футбол неизменно сплачивает людей.
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Отложите политику и козни на потом и вы осознаете, насколько могущественной на самом деле является эта игра», — говорится в статье на сайте телеканала Sky News.
В статье отмечается, что самыми активными болельщиками были перуанцы, костариканцы, аргентинцы, бразильцы и мексиканцы.
Ранее Китай пожелал России успешно провести чемпионат мира — 2018.