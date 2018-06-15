Британские СМИ отметили сплоченность людей на ЧМ-2018 в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/11799025/upload-SIZ_3249-pic905-895x505-95944.jpg">

Британские СМИ отметили сплоченность людей на чемпионате мира по футболу в России после первого дня мундиаля. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Одна из вещей, которая действительно бросалась в глаза в России в день открытия чемпионата мира, состояла в том, что футбол неизменно сплачивает людей.

Реклама

Отложите политику и козни на потом и вы осознаете, насколько могущественной на самом деле является эта игра», — говорится в статье на сайте телеканала Sky News.

В статье отмечается, что самыми активными болельщиками были перуанцы, костариканцы, аргентинцы, бразильцы и мексиканцы.

Ранее Китай пожелал России успешно провести чемпионат мира — 2018.