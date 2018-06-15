Под Калининградом установили опору ЛЭП в виде Забиваки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/149/11681149/RTX3KC4K-pic905-895x505-32571.jpg">

Стилизованную опору воздушной линии электропередачи в виде талисмана чемпионата мира — 2018 волка Забиваки установили под Калининградом, сообщает ТАСС.

«Это первая стилизованная опора ЛЭП в Калининградской области и четвертая в России. Высота конструкции сопоставима с 12-этажным домом и составляет 37 метров, масса сравнима с двумя вагонами поезда — 64 тонны», — уточнили в пресс-службе компании, которая реализовывала проект.

Реклама

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

Ранее сообщалось, что лидер «Чайф» переделал песню про 5:0 после победы сборной России.