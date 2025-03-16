Спорт
Чемпионская гонка: «Атлетико» против «Барселоны». LIVE
В очередном матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле принимает каталонскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания — Примера. 28-й тур
Матч не начался
16 марта 23:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
22:45
В очередном матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле принимает каталонскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.