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Спорт

Чемпионская гонка: «Атлетико» против «Барселоны». LIVE

Футбол. Ла Лига. 28-й тур. «Атлетико» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Juan Medina/Reuters
В очередном матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле принимает каталонскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания — Примера. 28-й тур
Матч не начался
16 марта 23:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45

В очередном матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле принимает каталонскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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