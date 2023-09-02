«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, на своем поле принимает «Гранаду» в четвертом туре чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 4-й тур
Матч не начался
02 сентября 15:00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0 : 0
Гранада
Гранада, Испания
Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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14:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, и «Гранадой».
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