Мадридский «Реал», который из-за повреждения потерял своего лидера Карима Бензема, на выезде сражается с другим столичным клубом — «Атлетико» — в рамках 6-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 6-й тур
Матч не начался
18 сентября 22:00
Атлетико М
Мадрид
0:0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
21:50
Поединок начнется в 22.00 по московскому времени.
21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура чемпионата Испании, где встречаются две мадридские команды — лидер турнирной таблицы «Реал» и «Атлетико».
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