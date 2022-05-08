08 мая 2022, 22:00 Спорт Прием чемпиона: «Атлетико» играет с «Реалом». LIVE Ла Лига. 35-й тур. «Атлетико» — «Реал». ОНЛАЙН Андрей Черников

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В матче 35-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимает другой столичный клуб — «Реал», который уже завоевал титул чемпиона нынешнего сезона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 35-й тур Матч не начался 08 мая 22:00 Атлетико М Мадрид 0:0 Реал Мадрид Мадрид Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид Главный судья: