Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'7
Лука Модрич прострелил низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где е получился удар в касание у Бензема и мяч полетел мимо цели.
'5
Карвахаль получил длинный пас из глубины поля на правом краю чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но шло достаточно слабо и в руки голкиперу.
'3
Лучше контролируют мяч футболисты «Вильярреала» на стартовых минутах матча. Однако, пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.