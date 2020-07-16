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Реал Мадрид Вильярреал

Оформить титул: «Реал» принимает «Вильярреал». LIVE

Примера. 37-й тур. «Реал Мадрид» — «Вильярреал». ОНЛАЙН

В матче 37-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле принимает «Вильярреал». В случае победы «королевский клуб» оформит чемпионский титул. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
37-й тур  |   16 июля 22:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:0
Вильярреал
Стадион «Альфредо ди Стефано», Мадрид | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
23 (з)   Ферлан Менди
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
7 (н)   Эден Азар
9 (н)   Карим Бензема
27 (н)    Родриго
1 (в)   Серхио Асенхо
22 (з)   Суфьян Шакла
2 (з)   Марио Гаспар
16 (з)   Хави Кинтилья
4 (з)   Пау Торрес
19 (п)   Андре Замбо
15 (п)   Ману Морланес
23 (п)   Мой Гомес
11 (п)   Саму Чуквезе
20 (п)   Рубен Пенья
7 (н)   Жерар Морено
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
6 (з)    Начо
3 (з)   Эдер Милитао
22 (п)    Иско
17 (п)   Лукас Васкес
15 (п)   Федерико Вальверде
21 (н)   Браим Диас
20 (н)   Марко Асенсио
11 (н)   Гарет Бэйл
24 (н)   Мариано Диас
18 (н)   Лука Йович
25 (н)    Винисиус
13 (в)   Андрес Фернандес
3 (з)   Рауль Альбиоль
18 (з)   Альберто Морено
32 (п)   Алехандро Баэна
8 (п)   Санти Касорла
10 (п)   Висенте Иборра
28 (п)   Серхио Лосано
24 (п)   Хави Онтиверос
27 (п)   Андрей Рациу
21 (п)   Бруно Сориано
14 (п)   Ману Тригерос
34 (н)   Фер Ниньо
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 2
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Трансляция
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'7
Лука Модрич прострелил низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где е получился удар в касание у Бензема и мяч полетел мимо цели.
'5
Карвахаль получил длинный пас из глубины поля на правом краю чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но шло достаточно слабо и в руки голкиперу.
'3
Лучше контролируют мяч футболисты «Вильярреала» на стартовых минутах матча. Однако, пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.