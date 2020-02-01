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«Валенсия» долго атакует позиционно, в итоге Васс подачей находит в штрафной голову Родриго, но ударить у того не выходит, и мяч улетает на от ворот.
Угловой ни к чему не привел. Но «Валенсия» по-прежнему контролирует мяч, правда, уже на своей половине.
Продолжаются атаки «Валенсии», и защитники «Сельты» вынуждены выбивать на угловой после подачи Васса.
Замен в перерыве не случилось, но мы помним, что поле уже покинул Гарай у хозяев. Начало второй половины проходит в их атаках.
Насыщенная игра с большим количеством остановок и без большого количества моментов идет. Очень напряженно — очки всем нужны. Ждем второго тайма. И, конечно, появления на поле Федора Смолова.
Гарай играет, но Диакаби не прекращает активную разминку. Может, замена все же потребуется.
Доменек бросил налево на Гайя, который понесся с мячом на чужую половину и был сбит на встречном движении Кевином Васкесом. Бесспорная желтая карточка для сменщика травмированного капитана «Сельты» Уго Мальо. Если тот не восстановится — будут проблемы, так как Васкес теперь пропустит домашний матч с «Севильей».
Оласа подает на ближнюю штангу, там игроки обеих команд не попадают по мячу, и его забирает Доменек.
Гарай возвращается в игру. И как раз вовремя — «Сельта» сейчас будет подавать очередной угловой.
Продолжают колдовать врачи над аргентинским защитником, а тем временем экстренно бодро начал разминаться Мухтар Диакаби.
Бескончные фолы продолжают сыпаться на всех участках поля.
Даниэл Васс нарушил правила на Оласе и получил желтую карточку. Датчанин теперь пропустит выездную игру с конкурентом за место в Лиге чемпионов — «Хетафе»!
Очередной фол в атаке у «Сельты» после углового. Кстати, новая команда Смолова владеет мячом 54% времени сегодня. Но это вообще ее отличительная черта. Никто в нижней части таблицы не показывает таких цифр.
«Сельта» довольно большими отрезками контролирует мяч и надолго забирается на чужую половину поля. А еще много нарушений и свистков. Ритм рваный.
Оласа подал с левой ноги в штрафную, там вроде бы гости выиграли борьбу, но на самом деле Фернандес сфолил на Габриэле.
От лицевой штрафной подавал Парехо, но вынесли мяч защитники, выиграв борьбу.
В момент подачи Мурильо толкнул в штрафной Васса так, что тот упал лицом вперед. Однако пенальти уже точно не будет.
О-па, меняет решение рефери. Не штрафной, а угловой в итоге.
Очень опасный штрафной зарабатывает Ферран Торрес. Точка для Парехо: до ворот 19 метров, почти по центру.
«Сельта» очень активна в этим минуты и много прессингует на чужой половине поля. И не сказать, чтобы неудачно.
Опять в центр поля переместилась игра.
Футболисты из Виго воодушевились и побежали в атаку, но сейчас Рафинья перестарался и сфолил в чужой штрафной.
Вот и атака «Сельты». Подачу с правого фланга снимает Гарай. Мяч улетает на другой край, откуда снова идет навес. До мяча добирается Рафинья, но акцентированным удар головой не вышел.
Сейчас стартовый темп немного упал, и «Валенсия» просто тотально контролирует мяч без особого продвижения и спешки.
Непростое начало для гостей. «Валенсия» давит. Очень активен на левом фланге все время подключающийся к атакам Гайя.
Угловой закончился фолом в атаке.
Разведка идет. Дебютирующий в «Валенсии» арендованный у «Ромы» Алессандро Флоренци, сразу эффектно и технично сыграл на своем правом фланге обороны, перекинув соперника с лета.
Денис Черышев сегодня вне заявки «Валенсии» из-за травмы, а вот Федор Смолов должен дебютировать за «Сельту», если, конечно, Оскар Гарсия выпустит его на замену. Но форварда вводить в схему легче всего, тем более команде из Виго очень нужны очки. Так что ждем.
Давайте обратимся к составам команд.
«Валенсия»: Доменек — Флоренци, Гарай, Габриэл Паулиста, Гайя — Васс, Парехо, Коклен, Солер — Ферран Торрес, Макси Гомес.
«Сельта»: Рубен Бланко — Айду, Мурильо, Араухо — Йокушу — Рафинья, Бельтран, Васкес, Оласа — Фернандес, Яго Аспас.
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Сельта».