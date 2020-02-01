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Черышев вне заявки: Смолов дебютирует за «Сельту». LIVE

Примера. 22-й тур. «Валенсия» — «Сельта». ОНЛАЙН

«Валенсия» принимает «Сельту», за которую дебютирует российский нападающий Федор Смолов, в рамках 22-го тура Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
22-й тур  |   01 февраля 23:00   |  2 тайм
Валенсия
0:0
Сельта
Стадион «Месталья», Валенсия | Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Паулиста 20'
Васс 33'
Флоренци 50'
Васкес 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Хауме Доменек
14 (з)   Хосе Луис
5 (з)   Габриэл Паулиста 20'
24 (з)   Эсекьель Гарай 43'
25 (з)   Алессандро Флоренци 53' 50'
18 (п)   Даниэль Васс 33'
8 (п)   Карлос Солер
10 (п)   Даниэль Парехо
17 (п)   Франсис Коклен
20 (п)   Ферран Торрес
22 (н)   Максимилиано Гомес
13 (в)    Рубен
15 (з)   Лукас Оласа
20 (з)   Кевин Васкес 40'
4 (з)   Нестор Араухо
21 (з)   Джейсон Мурильо
18 (з)   Джозеф Айду
12 (п)    Рафинья
5 (п)   Окай Йокушлу
8 (п)   Франсиско Пейнадо
19 (н)   Габриэль Фернандес
10 (н)   Яго Аспас
Запасной состав
28 (в)   Кристиан Риверо
12 (з)   Муктар Дьякаби 43'
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
16 (п)   Ли Кан
19 (н)    Родриго 53'
23 (н)   Рубен Собрино
9 (н)   Кевин Гамейро
1 (в)   Серхио Альварес
2 (з)   Уго Мальо
14 (п)   Филип Брадарич
6 (п)   Денис Суарес
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
11 (н)   Пионе Систо
9 (н)   Фёдор Смолов
Удары
50%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 8
Удары
50%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 12
Самоечитаемое
Трансляция
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'55

«Валенсия» долго атакует позиционно, в итоге Васс подачей находит в штрафной голову Родриго, но ударить у того не выходит, и мяч улетает на от ворот.

'53

Вместо только что получившего карточку Алессандро Флоренци на поле вышел лучший ассистент «Валенсии», форвард сборной Испании Родриго. Это значит, Даниэл Васс уйдет на край защиты.

'52

ОПАСНО! Перебрасывает стенку Аспас, но находившийся в свободном углу Парехо головой переводит мяч из пустых ворот над перекладиной!

'51

Грубая ошибка хозяев перед собственной штрафной. Аспас перехватил и уже врывался в нее по центру, но Флоренци успел сфолить на свою первую желтую карточку в Примере.

'50

Угловой ни к чему не привел. Но «Валенсия» по-прежнему контролирует мяч, правда, уже на своей половине.

'49

Продолжаются атаки «Валенсии», и защитники «Сельты» вынуждены выбивать на угловой после подачи Васса.

'48

Флангами атакуют валенсийцы. Сейчас последовал прострел низом с правого фланга, но Васс не успел, а Макси Гомес не побежал. Было опасно.

'47

Замен в перерыве не случилось, но мы помним, что поле уже покинул Гарай у хозяев. Начало второй половины проходит в их атаках.

'46

Поееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Насыщенная игра с большим количеством остановок и без большого количества моментов идет. Очень напряженно — очки всем нужны. Ждем второго тайма. И, конечно, появления на поле Федора Смолова.

'45+2

Ничего интересного не случилось в добавленное время. Лишь на его исхода штрафной на фланге заработали хозяева в глубине чужой половины поля, Парехо подал, последовал опасный удар в дальний угол головой, но мяч прошел мимо. И тут же раздался свисток на перерыв.

'45+1

К первому тайму добавлено две минуты.

'44

Чудом мяч не попал в ворота «Валенсии»! Кевин Васкес уже из штрафной простреливал, мяч попал то ли в Диакаби, то ли в Аспаса и самую малость перелетел перекладину! Судя по тому, что назначен от ворот — Аспас коснулся последним.

'43

Да, не может бывший защитник «Зенита» продолжить игру. Вместо Эсекьеля Гарая на поле появился Мухтар Диакаби.

'42

Гарай играет, но Диакаби не прекращает активную разминку. Может, замена все же потребуется.

'40

Доменек бросил налево на Гайя, который понесся с мячом на чужую половину и был сбит на встречном движении Кевином Васкесом. Бесспорная желтая карточка для сменщика травмированного капитана «Сельты» Уго Мальо. Если тот не восстановится — будут проблемы, так как Васкес теперь пропустит домашний матч с «Севильей».

'39

Оласа подает на ближнюю штангу, там игроки обеих команд не попадают по мячу, и его забирает Доменек.

'39

Гарай возвращается в игру. И как раз вовремя — «Сельта» сейчас будет подавать очередной угловой.

'37

Продолжают колдовать врачи над аргентинским защитником, а тем временем экстренно бодро начал разминаться Мухтар Диакаби.

'36

А теперь остановка, потому что на газоне оказался Гарай, хотя фола там зафиксировано не было. В борьбе с Аспасом за скачущий мяч все случилось, хотя не до конца понятно, что именно. Даже после повторов.

'34

Бескончные фолы продолжают сыпаться на всех участках поля.

'31

Даниэл Васс нарушил правила на Оласе и получил желтую карточку. Датчанин теперь пропустит выездную игру с конкурентом за место в Лиге чемпионов — «Хетафе»!

'31

Очередной фол в атаке у «Сельты» после углового. Кстати, новая команда Смолова владеет мячом 54% времени сегодня. Но это вообще ее отличительная черта. Никто в нижней части таблицы не показывает таких цифр.

'29

«Сельта» довольно большими отрезками контролирует мяч и надолго забирается на чужую половину поля. А еще много нарушений и свистков. Ритм рваный.

'27

Оласа подал с левой ноги в штрафную, там вроде бы гости выиграли борьбу, но на самом деле Фернандес сфолил на Габриэле.

'24

От лицевой штрафной подавал Парехо, но вынесли мяч защитники, выиграв борьбу.

'22

Гарай находит красивым пасом на ход рванувшему Флоренци, который пробил в ближнюю девятку — потащил голкипер. Правда, был бы офсайд, если бы забил.

'20

Вот и первая в матче желтая карточка. Ее получил Габриэл Паулиста за фол в борьбе за мяч с Яго Аспасом. Отмахнулся локтем в челюсть.

'18

В момент подачи Мурильо толкнул в штрафной Васса так, что тот упал лицом вперед. Однако пенальти уже точно не будет.

'17

Разыграли, заработали аут, разыграли его, и на ударной позиции оказался Солер, но не попал!

'17

О-па, меняет решение рефери. Не штрафной, а угловой в итоге.

'16

Очень опасный штрафной зарабатывает Ферран Торрес. Точка для Парехо: до ворот 19 метров, почти по центру.

'15

«Сельта» очень активна в этим минуты и много прессингует на чужой половине поля. И не сказать, чтобы неудачно.

'13

Аспас! Классно развернулся, набрал скорость, ворвался в штрафную и вышел на ударную позицию, но пробил очень удобно для Доменека. Тот упал и взял намертво.

'12

Опять в центр поля переместилась игра.

'10

Футболисты из Виго воодушевились и побежали в атаку, но сейчас Рафинья перестарался и сфолил в чужой штрафной.

'9

Вот и атака «Сельты». Подачу с правого фланга снимает Гарай. Мяч улетает на другой край, откуда снова идет навес. До мяча добирается Рафинья, но акцентированным удар головой не вышел.

'8

Сейчас стартовый темп немного упал, и «Валенсия» просто тотально контролирует мяч без особого продвижения и спешки.

'6

Непростое начало для гостей. «Валенсия» давит. Очень активен на левом фланге все время подключающийся к атакам Гайя.

'4

Угловой закончился фолом в атаке.

'3

МОМЕНТ! Классная быстрая атака «Валенсии» после потери «Сельты» в центральном круге. Ферран Торрес ворвался в штрафную, получил мяч, уложил соперника на замахе и выложил под убойный удар Даниэлю Вассу, но Рубен Бланко каким-то чудом успел выбросить ногу и спасти!

'2

Разведка идет. Дебютирующий в «Валенсии» арендованный у «Ромы» Алессандро Флоренци, сразу эффектно и технично сыграл на своем правом фланге обороны, перекинув соперника с лета.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

23:00

Денис Черышев сегодня вне заявки «Валенсии» из-за травмы, а вот Федор Смолов должен дебютировать за «Сельту», если, конечно, Оскар Гарсия выпустит его на замену. Но форварда вводить в схему легче всего, тем более команде из Виго очень нужны очки. Так что ждем.

22:55

Давайте обратимся к составам команд.

«Валенсия»: Доменек — Флоренци, Гарай, Габриэл Паулиста, Гайя — Васс, Парехо, Коклен, Солер — Ферран Торрес, Макси Гомес.

«Сельта»: Рубен Бланко — Айду, Мурильо, Араухо — Йокушу — Рафинья, Бельтран, Васкес, Оласа — Фернандес, Яго Аспас.

22:50

Начало матча запланировано на 23.00 мск.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Сельта».