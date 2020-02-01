Денис Черышев сегодня вне заявки «Валенсии» из-за травмы, а вот Федор Смолов должен дебютировать за «Сельту», если, конечно, Оскар Гарсия выпустит его на замену. Но форварда вводить в схему легче всего, тем более команде из Виго очень нужны очки. Так что ждем.