22 мая 2022, 19:00 Спорт Матч за чемпионство: «Милан» выиграет Серию А, если не проиграет «Сассуоло». LIVE Чемпионат Италии. 38-й тур. «Сассуоло» — Милан». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде сражается с «Сассуоло». «Милан» станет чемпионом, если не проиграет в сегодняшнем поединке. «Россонери» упустят победу в чемпионате, если уступят «Сассуоло», а «Интер» обыграет «Сампдорию». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Италия - Серия А. 38-й тур 1-й тайм 22 мая 19:00 Сассуоло Сассуоло 0 : 0 Милан Милан Стадион «Мапей - Читта-дель-Триколоре», Реджо-нель-Эмилия Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)