«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после победы в овертайме первой игры серии принимает во второй «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
24 апреля 02:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль, Канада
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
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02:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Александра Алексеева принимает «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.