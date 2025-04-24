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Спорт

Укрепить перевес: «Вашингтон» Овечкина принимает «Монреаль» во втором матче серии. LIVE

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Второй матч. «Вашингтон» — «Монреаль». ОНЛАЙН

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Nick Wass/AP
«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после победы в овертайме первой игры серии принимает во второй «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
24 апреля 02:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль, Канада
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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02:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Александра Алексеева принимает «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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