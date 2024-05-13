Люк Канин упал после борьбы с соперником, и вся скамейка сборной США призывает дать удаление словакам, но арбитры не разглядели там ничего криминального.
Первое удаление в матче: Болди присядет на две минуты за удар соперника клюшкой. Словаки в большинстве!
Словаки уже по традиции отобрали шайбу в центре плошадки, вышли в быструю контратаку, и Гудачек нанес сильный бросок по воротам, но чуть-чуть не попал в створ!
Болди попытался обыграть Фашко-Рудаша в середине площадки, но тот угадал маневр и выбил шайбу из-под клюшки у соперника!
Американцы организовали два броска по воротам Главая, причем нападающий Фараби бил почти в упор в ближний угол! Однако вратарь спас.
По броскам в створ статистика 8:6 в пользу Словакии. Тем не менее американцы постепенно увеличивают давление и заставляют соперников периодически пробрасываться.
Нападающий словаков Регенда нанес мощный бросок из правого круга вбрасывания в дальнюю «девятку», но Неделькович отразил шайбу в сторону!
Это уже третья шайба 33-летнего Гудачека на этом чемпионате мира — он забивал в каждом матче команды.
ГОООООЛ!!! Словакия повела 2:0! Томаш Татар отобрал шайбу у американцев в центре площадки, протащил ее до самого пятака и неожиданно отпасовал назад — на Гудачека, который замкнул в ворота!
Словацкий нападающий Цингел попытался прорваться сразу сквозь троих соперников, но не рассчитал силы и потерял шайбу.
Американский нападающий Люк Канин чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть прострел на чужом пятаке!
Словаки продолжают уничтожать американцев своими бесконечными атаками. Только что нападающий Цегларик выскочил на пятак с шайбой и хотел прокинуть ее мимо Недельковича, но попал во вратаря!
Моментище! Кудрна выскочил один на один с Недельковичем, но не смог обыграть вратаря сборной США!
ГООООООЛ!!! Словакия сенсационно открыла счет в матче!
33-летний нападающий Кудрна прострелил с правого фланга на пятак, шайба каким-то чудом проскочила между двух защитников США, и Келемен замкнул на дальней штанге!
Американский защитник Сандерсон принял шайбу на левом фланге и нанес опасный бросок в ближний угол! Однако голкипер Словакии спас команду.
С самого начала матча пошли стычки. Вот это жара! Даже стартовое вбрасывание не обошлось без проблем — пришлось проводить его заново из-за конфликта соперников.
Сборная США начала чемпионат мира с обескураживающего поражения от Швеции (2:6), но затем одержала уверенную победу над Германией (6:1).
Скорее всего, сегодня мы увидим тоже большое количество заброшенных шайб, так как Словакия играет в очень дерзкий, агрессивный хоккей и готова поплатиться за это проблемами в обороне.
Если говорить об игре словаков, то на этом чемпионате мира они проиграли Германии (4:6) и одолели Казахстан (6:2), причем нанесли в этом матче 42 броска в створ. Нас ждет очень веселая игра.
США занимает третье место в группе B, а Словакия — четвертое, при этом у обеих команд по три очка, но американская сборная находится выше по дополнительным показателям.