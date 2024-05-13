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Спорт

США сенсационно проигрывают словакам на чемпионате мира. LIVE

Хоккей. ЧМ-2024. Группа В. США — Словакия. ОНЛАЙН

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Matt Zambonin/IIHF
На чемпионате мира по хоккею в группе В встречаются национальные команды США и Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2024. Группа B
1-й период
13 мая 17:20
США
0 : 2
Словакия
03' Келемен
11' Гудачек
Стадион «Остравар-Арена», Острава, Чехия
1-й период

03'17" Келемен

11'26" Гудачек

2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
'18

Люк Канин упал после борьбы с соперником, и вся скамейка сборной США призывает дать удаление словакам, но арбитры не разглядели там ничего криминального.

'18

Первое удаление в матче: Болди присядет на две минуты за удар соперника клюшкой. Словаки в большинстве!

'17

Словаки уже по традиции отобрали шайбу в центре плошадки, вышли в быструю контратаку, и Гудачек нанес сильный бросок по воротам, но чуть-чуть не попал в створ!

'16

Болди попытался обыграть Фашко-Рудаша в середине площадки, но тот угадал маневр и выбил шайбу из-под клюшки у соперника!

'15

Американцы организовали два броска по воротам Главая, причем нападающий Фараби бил почти в упор в ближний угол! Однако вратарь спас.

'14

По броскам в створ статистика 8:6 в пользу Словакии. Тем не менее американцы постепенно увеличивают давление и заставляют соперников периодически пробрасываться.

'14

Нападающий словаков Регенда нанес мощный бросок из правого круга вбрасывания в дальнюю «девятку», но Неделькович отразил шайбу в сторону!

'13

Болди нанес бросок низом с правого фланга, но вратарь словаков Главай справился.

'12

Это уже третья шайба 33-летнего Гудачека на этом чемпионате мира — он забивал в каждом матче команды.

'12

ГОООООЛ!!! Словакия повела 2:0! Томаш Татар отобрал шайбу у американцев в центре площадки, протащил ее до самого пятака и неожиданно отпасовал назад — на Гудачека, который замкнул в ворота!

'12

Словацкий нападающий Цингел попытался прорваться сразу сквозь троих соперников, но не рассчитал силы и потерял шайбу.

'11

Американский нападающий Люк Канин чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть прострел на чужом пятаке!

'10

Защитник США Веренски нанес бросок по воротам с острого угла, но не попал в створ!

'8

Словаки продолжают уничтожать американцев своими бесконечными атаками. Только что нападающий Цегларик выскочил на пятак с шайбой и хотел прокинуть ее мимо Недельковича, но попал во вратаря!

'6

Моментище! Кудрна выскочил один на один с Недельковичем, но не смог обыграть вратаря сборной США!

'6

Нападающий США Болди нанес бросок со средней дистанции, но вратарь словаков справился!

'4

ГООООООЛ!!! Словакия сенсационно открыла счет в матче!

33-летний нападающий Кудрна прострелил с правого фланга на пятак, шайба каким-то чудом проскочила между двух защитников США, и Келемен замкнул на дальней штанге!

'3

Американский защитник Сандерсон принял шайбу на левом фланге и нанес опасный бросок в ближний угол! Однако голкипер Словакии спас команду.

'2

С самого начала матча пошли стычки. Вот это жара! Даже стартовое вбрасывание не обошлось без проблем — пришлось проводить его заново из-за конфликта соперников.

'1

Стартовые вратари: Алекс Неделькович — Самуэль Главай.

'1

Матч начался!

17:10

Сборная США начала чемпионат мира с обескураживающего поражения от Швеции (2:6), но затем одержала уверенную победу над Германией (6:1).

Скорее всего, сегодня мы увидим тоже большое количество заброшенных шайб, так как Словакия играет в очень дерзкий, агрессивный хоккей и готова поплатиться за это проблемами в обороне.

Если говорить об игре словаков, то на этом чемпионате мира они проиграли Германии (4:6) и одолели Казахстан (6:2), причем нанесли в этом матче 42 броска в створ. Нас ждет очень веселая игра.

17:05

США занимает третье место в группе B, а Словакия — четвертое, при этом у обеих команд по три очка, но американская сборная находится выше по дополнительным показателям.

17:00

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня невероятно мощная сборная США сыграет со Словакией на чемпионате мира.

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