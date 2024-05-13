17:10

Сборная США начала чемпионат мира с обескураживающего поражения от Швеции (2:6), но затем одержала уверенную победу над Германией (6:1).

Скорее всего, сегодня мы увидим тоже большое количество заброшенных шайб, так как Словакия играет в очень дерзкий, агрессивный хоккей и готова поплатиться за это проблемами в обороне.

Если говорить об игре словаков, то на этом чемпионате мира они проиграли Германии (4:6) и одолели Казахстан (6:2), причем нанесли в этом матче 42 броска в створ. Нас ждет очень веселая игра.