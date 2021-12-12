Были неплохие отрезки у «Монако», имела команда несколько шансов, чтобы постараться зацепиться за очки, но «ПСЖ» на классе разобрался с соперником. 2:0 в Париже. дубль Мбаппе, голевой пас Месси, а Александр Головин остался без результативных действий.
Все! Звучит финальный свисток! На своем поле «ПСЖ» обыгрывает «Монако» со счетом 2:0 благодаря дублю Мбаппе.
Три минуты добавлено к матчу, а Александр Головин наносит отличный удар, плотный, но увы, неточный.
Верратти получает желтую карточку за грубую игру, а «Монако» получает право на штрафной, который ничем не завершается.
А вот и замены от «ПСЖ»: Анхель Ди Мария уходит, вместо него на поле появляется Паредес, также выходит Эрера вместо Гейе.
Как сейчас не попадает Месси! Неплохой пас делает Мбаппе, и аргентинец пробивает правой в дальний угол, но немного, совсем немного неточно.
Очень здорово прошла сейчас атака у парижан через центр, но уже рядом со штрафной Марипан сбивает Месси, за что получает желтую карточку, а в сторону ворот Нюбеля назначен штрафной.
Замены у «Монако»: Бен Йедер уходит, вместо него Боадью, также на поле появился Лукас, он заменил Фофана.
Мартинш на фланге сам себя обыграл и мяч упустил, а защитникам «ПСЖ» много не надо — очередную атаку остановили.
Азартно и рискованно сыграл Доннарумма, но в итоге мяч забрал. А тем временем Бернант поле покинул из-за болевых ощущений, вместо него Керер.
Головин! В деле! Все сделал сам, сам протащил мяч в штрафную, но вот удар завещающий вышел слишком мягкий, Доннарумма забрал.
Звучит свисток на перерыв! Со счетом 2:0 «ПСЖ» после первого тайма выигрывает у «Монако». Оба мяча забил Килиан Мбаппе, первый гол был оформлен с пенальти.
Не получается игра у «Монако» в завершающей стадии, много судорожных решений. А ведь проходы к воротам выглядят весьма достойно.
ГООООООООООЛ! Мбаппе оформляет дубль! С передачи Месси! Легко они разобрались с обороной «Монако», и ничего не смог сделать Нюбель.
Получают право на угловой гости, но удар выходит слишком легкий для Доннаруммы, который забирает мяч себе.
«Монако» за два-три хода подбирается к чужим воротам, но вот дальше пока ничего особо не получается.
постепенно возвращает себе контроль «ПСЖ». Стоит признать, что достаточно бодро проходит игра, однако до действительно опасных моментов пока не происходит.
Не идет сегодня у Месси. Не проходят его передачи вперед, оказываются пасы не точными. Не попал он в ноги Вейналдуму.
Диагональ на Диопа проходит, но там сразу три парижских футболиста, которые скидывают Доннарумме.
Мбаппе пришел к штрафную, двинул мяч Вейналдуму, но неудачно, слишком высокая плотность футболистов «Монако» там была.
Диоп бьет по воротам! Но неудачно, мимо летит. Стоит отметить, что весьма неплохо сейчас атакует «Монако».
Почти стопроцентный момент был у «Монако»! Но Марипан трижды переложил мяч с ноги на ногу, и в итоге мяч у него отобрали.
Угловой зарабатывает «Монако», но передача от Диопа была слишком высокой, а следом Доннарумма выбивает мяч, сталкиваясь с Вейналдумом.
Хорошая позиционная атака прошла у «Монако», которую разгонял Александр Головин. В итоге Диопа чуть попридержали, и судья дает право играть дальше.
И еще одна желтая, на сей раз сам Мбаппе получает «горчичник». За фол он получает, на Диопа налетел форвард.
Стоит отметить, что не садится «Монако» плотно в оборону, пытаются что-то придумать в центре и пройти к воротам.
А вот и Александр Головин в центре нашего внимания. Штрафной зарабатывает «Монако», и пробивает его Александр. Правда, выжать из этого эпизода ничего не смогли.
Ди Мария лежит на газоне в штрафной после столкновения с соперником. Вполне вероятно, что сейчас будет пенальти, а тем временем Ди Марии оказывают помощь.
Ди Мария через Месси играет. Раз за разом разгоняют атаки через левый фланг и Мбаппе парижские футболисты.
«ПСЖ» играет во владение, пытаются парижане что-то придумать, но пока вынуждены задействовать голкипера.
Очень активно начинается у нас игра. «Монако» играет через своего голкипера. Нюбель отправляет мяч в центр поля.
Опаснейший момент у «Монако»! Диоп бьет в дальний угол, но попадает в штангу, и там уже забирает мяч Доннарумма.
А вот так выглядят стартовые составы команд. Лионель Месси и Александр Головин начнут матч с первых минут.
«ПСЖ»: Доннарумма, Бернат, Диалло, Маркиньос, Хакими, Гейе, Верратти, Вейналдум, Ди Мария, Мбаппе, Месси.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Энрике, Фофана, Тчуамени, Головин, Диоп, Мартинш, Бен Йеддер.