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Спорт

Головин не помог, Месси не забил: «ПСЖ» обыграл «Монако» в Лиге 1

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Монако» в 18-м туре чемпионата Франции

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Александр Головин в матче «Монако» — «ПСЖ»

Александр Головин в матче «Монако» — «ПСЖ»

Global Look Press
В матче 18-го тура французской Лиги 1 встретились «Пари-Сен-Жермен» во главе с Лионелем Месси и «Монако», цвета которого защищает россиянин Александр Головин. Поединок завершился победой парижан со счетом 2:0, оба мяча забил нападающий Килиан Мбаппе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Франция - Лига 1. 18-й тур
Окончен
12 декабря 22:45
ПСЖ
Париж
12' Мбаппе
45' Мбаппе
2 : 0
Монако
Монако
Стадион «Парк де Пренс», Париж
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
1-й тайм

12' Мбаппе

19' Мбаппе

45' Мбаппе

11' Сидибе

17' Фофана

2-й тайм

74' Гейе

89' Верратти

63' Марипан

73' Мартинш

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00:45

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

00:40

Были неплохие отрезки у «Монако», имела команда несколько шансов, чтобы постараться зацепиться за очки, но «ПСЖ» на классе разобрался с соперником. 2:0 в Париже. дубль Мбаппе, голевой пас Месси, а Александр Головин остался без результативных действий.

'90+3

Все! Звучит финальный свисток! На своем поле «ПСЖ» обыгрывает «Монако» со счетом 2:0 благодаря дублю Мбаппе.

'90+2

И еще один удар Головина! Но мяч с отскоком забрал Доннарумма.

'90+1

Три минуты добавлено к матчу, а Александр Головин наносит отличный удар, плотный, но увы, неточный.

'89

Верратти получает желтую карточку за грубую игру, а «Монако» получает право на штрафной, который ничем не завершается.

'87

Килиан Мбаппе покидает поле. Вместо него на поле появляется Мауро Икарди.

'86

Не получается у «Монако» все еще в завершении. Совсем ничего.

'84

Верратти пытался пробить в штрафной, но мяч прилетает в защитника.

'81

А вот и замены от «ПСЖ»: Анхель Ди Мария уходит, вместо него на поле появляется Паредес, также выходит Эрера вместо Гейе.

'79

Еще один перехват от «Монако», пас к линии штрафной, но немного не повезло, потеря.

'77

Слегка подхрамывает Мбаппе, резко он ногу вперед вытянул, чтобы дотянуться до мяча.

'75

Из аута вводит «ПСЖ» мяч в игру. Спокойно защитники включают в игру Доннарумму.

'73

Рукой сыграл Мартинш в штрафной, что повлекло за собой желтую карточку.

'71

Как сейчас не попадает Месси! Неплохой пас делает Мбаппе, и аргентинец пробивает правой в дальний угол, но немного, совсем немного неточно.

'69

По центру поля ходит мяч у парижан.

'67

Маркиньос врывается в штрафную, но там отлично играет защита «Монако», останавливая футболиста.

'66

И еще одна замена у «Монако»: Матазо появляется на поле, Ковач убирает с поля Диопа.

'65

Месси исполняет штрафной, но не попадает аргентинец. Почти метр выше ворот.

'63

Очень здорово прошла сейчас атака у парижан через центр, но уже рядом со штрафной Марипан сбивает Месси, за что получает желтую карточку, а в сторону ворот Нюбеля назначен штрафной.

'61

Дольше парижский клуб держит мяч, уводит игру от своих ворот.

'59

Раз за разом проводят атаки футболисты «Монако», но, увы, завершения не хватает.

'57

Высоко встречают соперника игроки «Монако».

'55

Замены у «Монако»: Бен Йедер уходит, вместо него Боадью, также на поле появился Лукас, он заменил Фофана.

'54

Мартинш на фланге сам себя обыграл и мяч упустил, а защитникам «ПСЖ» много не надо — очередную атаку остановили.

'52

Месси цеплял сзади защитника, что повлекло за собой нарушение правил. Но без карточки.

'50

Азартно и рискованно сыграл Доннарумма, но в итоге мяч забрал. А тем временем Бернант поле покинул из-за болевых ощущений, вместо него Керер.

'48

Головин! В деле! Все сделал сам, сам протащил мяч в штрафную, но вот удар завещающий вышел слишком мягкий, Доннарумма забрал.

'46

И замена в произошла в перерыве. Нико Ковач выпускает на поле Якобса вместо Энрике.

'46

Звучит свисток на второй тайм! Поехали, ждем такой же яркой игры.

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Со счетом 2:0 «ПСЖ» после первого тайма выигрывает у «Монако». Оба мяча забил Килиан Мбаппе, первый гол был оформлен с пенальти.

'45+3

Не получается игра у «Монако» в завершающей стадии, много судорожных решений. А ведь проходы к воротам выглядят весьма достойно.

'45+1

Три минуты добавлено к первому тайму.

'45

ГООООООООООЛ! Мбаппе оформляет дубль! С передачи Месси! Легко они разобрались с обороной «Монако», и ничего не смог сделать Нюбель.

'45

Доннарумма отлично играет на выходе, но вот его пас заканчивается аутом.

'43

Вератти пошел в атаку, но в итоге пас от Месси оказался слишком сильный. Нюбель мяч забрал.

'41

Получают право на угловой гости, но удар выходит слишком легкий для Доннаруммы, который забирает мяч себе.

'39

«Монако» за два-три хода подбирается к чужим воротам, но вот дальше пока ничего особо не получается.

'37

постепенно возвращает себе контроль «ПСЖ». Стоит признать, что достаточно бодро проходит игра, однако до действительно опасных моментов пока не происходит.

'35

Не идет сегодня у Месси. Не проходят его передачи вперед, оказываются пасы не точными. Не попал он в ноги Вейналдуму.

'33

Диагональ на Диопа проходит, но там сразу три парижских футболиста, которые скидывают Доннарумме.

'31

Мбаппе пришел к штрафную, двинул мяч Вейналдуму, но неудачно, слишком высокая плотность футболистов «Монако» там была.

'29

Диоп бьет по воротам! Но неудачно, мимо летит. Стоит отметить, что весьма неплохо сейчас атакует «Монако».

'27

Почти стопроцентный момент был у «Монако»! Но Марипан трижды переложил мяч с ноги на ногу, и в итоге мяч у него отобрали.

'25

Угловой зарабатывает «Монако», но передача от Диопа была слишком высокой, а следом Доннарумма выбивает мяч, сталкиваясь с Вейналдумом.

'23

Хорошая позиционная атака прошла у «Монако», которую разгонял Александр Головин. В итоге Диопа чуть попридержали, и судья дает право играть дальше.

'21

Ошибаются в атаке футболисты «Монако», и в итоге мяч оказывается у Доннаруммы.

'19

И еще одна желтая, на сей раз сам Мбаппе получает «горчичник». За фол он получает, на Диопа налетел форвард.

'17

Желтую карточку получает Фофана за фол на Мбаппе, который убегал в атаку.

'17

Стоит отметить, что не садится «Монако» плотно в оборону, пытаются что-то придумать в центре и пройти к воротам.

'15

А вот и Александр Головин в центре нашего внимания. Штрафной зарабатывает «Монако», и пробивает его Александр. Правда, выжать из этого эпизода ничего не смогли.

'14

Вступают в игру оба голкипера в перепасовке со своими футболистами.

'12

ГОООООООЛ! Мбаппе реализует пенальти!

'11

Пенальти! А еще и желтую карточку показывает арбитр Сидибе.

'10

Бастьен идет смотреть повтор на предмет пенальти.

'10

Ди Мария лежит на газоне в штрафной после столкновения с соперником. Вполне вероятно, что сейчас будет пенальти, а тем временем Ди Марии оказывают помощь.

'8

Ди Мария через Месси играет. Раз за разом разгоняют атаки через левый фланг и Мбаппе парижские футболисты.

'6

«ПСЖ» играет во владение, пытаются парижане что-то придумать, но пока вынуждены задействовать голкипера.

'4

Очень активно начинается у нас игра. «Монако» играет через своего голкипера. Нюбель отправляет мяч в центр поля.

'2

Опаснейший момент у «Монако»! Диоп бьет в дальний угол, но попадает в штангу, и там уже забирает мяч Доннарумма.

'1

Сразу же под свой контроль забирает мяч «ПСЖ».

'1

Дает стартовый свисток Бенуа Бастьен, главный арбитр встречи! Поехали.

22:40

А вот так выглядят стартовые составы команд. Лионель Месси и Александр Головин начнут матч с первых минут.

«ПСЖ»: Доннарумма, Бернат, Диалло, Маркиньос, Хакими, Гейе, Верратти, Вейналдум, Ди Мария, Мбаппе, Месси.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Энрике, Фофана, Тчуамени, Головин, Диоп, Мартинш, Бен Йеддер.

22:35

Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. В матче 18-го тура французской Лиги 1 встречаются «Пари-Сен-Жермен» во главе с Лионелем Месси и «Монако», цвета которого защищает россиянин Александр Головин. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию игры.

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