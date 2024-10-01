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Спорт

Развить успех чемпионата: «Локомотив» играет в Кубке с «Оренбургом». LIVE

Футбол. Кубок России. «Локомотив» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче пятого тура группового этапа Кубка России пути РПЛ «Локомотив» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры
Fonbet Кубок России. Группа B. 5-й тур
Не начался
01 октября 18:30
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
18:30

Игра началась! Поехали!

18:25

«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Прохин, Хотулев, Караташ, Гюрлюк, Михайлов, Муро, Рыбчинский, Барановский, Оганесян.

18:20

«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Тикнизян, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов.

18:15

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.

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