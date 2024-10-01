Спорт
Развить успех чемпионата: «Локомотив» играет в Кубке с «Оренбургом». LIVE
Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче пятого тура группового этапа Кубка России пути РПЛ «Локомотив» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры
Fonbet Кубок России. Группа B. 5-й тур
Не начался
01 октября 18:30
Локомотив М
Москва, Россия
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
18:25
«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Прохин, Хотулев, Караташ, Гюрлюк, Михайлов, Муро, Рыбчинский, Барановский, Оганесян.
18:20
«Локомотив»: Митрюшкин, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Тикнизян, Тимофеев, Салтыков, Севикян, Сарвели, Пиняев, Сулейманов.
18:15
В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.