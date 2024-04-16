Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Спорт

Игнашевич против своих: «Балтика» гостит у ЦСКА в ответном матче Кубка России. LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Полуфинал. Ответный матч. ЦСКА — «Балтика». ОНЛАЙН

close
100%
Игрок ПФК ЦСКА Иван Обляков (справа) и игрок ФК «Балтика» Кевин Андраде в матче 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Балтика» (Калининград) и ПФК ЦСКА (Москва), 3 апреля 2024 года

Игрок ПФК ЦСКА Иван Обляков (справа) и игрок ФК «Балтика» Кевин Андраде в матче 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Балтика» (Калининград) и ПФК ЦСКА (Москва), 3 апреля 2024 года

Михаил Голенков/РИА Новости
В ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу столичный ЦСКА на своем поле принимает калининградскую «Балтику». Первая встреча завершилась минимальной победой армейцев (1:0). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
Матч не начался
16 апреля 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинала Кубка России в Пути РПЛ московский ЦСКА на своем поле принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации
Военная операция на Украине, день 783-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 783-й день
Хотел вырастить праноеда, но замучил до смерти. Блогер Лютый получил 8 лет из-за гибели младенца
Суд в Сочи приговорил блогера Лютого к 8 годам колонии за гибель новорожденного
Космический мусор упал на Землю и пробил крышу дома
Уровень воды в Тоболе превысил отметку в 7,5 метра
Нарышкин обсудил с президентом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
Президенты России и Ирана обсудили события на Ближнем Востоке
Новости и материалы
«Каждый игрок может взорваться»: Черышев о матче «Сити» — «Реал» в Лиге чемпионов
«Нас было 600 человек с лопатами»: жители Оренбурга рассказали, как сами строили дамбу
В Совфеде оценили четыре принципа Китая по урегулированию конфликта на Украине
Зарплату сотрудников уральской базы Авиалесоохраны в 20 тысяч рублей признали законной
Россия отреагировала на закон об ужесточении мобилизации на Украине
Иран сообщил об отсутствии претензий к российскому моряку на задержанном судне
Стало известно, как прошел последний день Абаскаля в России
В зоне СВО заметили новый «царь-танк»
Владелец чешской компании заработал миллиарды на поставках Т-72 и другой советской техники
«Ей было 15 лет»: солист группы «На-На» о первом знакомстве со второй женой
Фадеев объявил о перезапуске Глюк'oZы
В США заявили, что ответ Израиля будет нанесен за пределами территории Ирана
Россия приглашена на празднование юбилея высадки в Нормандии
Офицер ВСУ рассказал о тяжелой ситуации у Часова Яра
Motorola показала флагманский смартфон с деревянным корпусом
В Новосибирской области 15 человек отравились суши из местной доставки
Мировая экономика восстанавливается медленнее ожиданий
Депутат Якименко, ставший целью покушения в Запорожской области, остался жив
Все новости
На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии
Мизулина пожаловалась на автора термина «вагинокапитализм»
«Многие остались»: жители поселка Тукай у Орска рассказали об эвакуации из-за угрозы подтопления
Суд отказал в ДНК-тесте по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»
«Следил за ним 2,5 месяца»: ФСБ задержала россиянина, подорвавшего машину экс-агента СБУ
ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве
«Вырвать у России ядерное жало». Почему США заговорили о возврате к исполнению ДСНВ
Полковник Ходаренок: инициативы США о возврате к ДСНВ нужно оставить без ответа
17 лет спустя: как сейчас выглядят актеры из «Папиных дочек»
«Там тоже не мед»: мэр Орска объяснил переезд сына в Саудовскую Аравию
Мэр Орска Козупица заявил, что его сын живет в Саудовской Аравии из-за работы
PornHub отдыхает. Порномодели рассказали о самых диких прихотях своих фанатов
Сексолог Гулько: людей могут возбуждать абсолютно разные объекты, включая трактор
Сельдерей: чем он полезен и вреден, как его выбирать и что из него приготовить
В чем польза и вред сельдерея и кому его есть нельзя
Создать ГМО-человека. Чем будет заниматься китайский ученый, поставивший опыты на детях
Генетик Ребриков: создание ГМО-эмбриона с защитой от ВИЧ — бессмысленное занятие
В суд поступила жалоба на приговор Треповой. Заседание назначено на 20 мая
Апелляционный военный суд принял жалобы защиты на приговоры Треповой и Касинцеву
США выдвинули России условие для отмены контрмер по ДСНВ. Что об этом известно?
США готовы соблюдать ДСНВ, если РФ вернется к своим обязательствам по соглашению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами