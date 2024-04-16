Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинала Кубка России в Пути РПЛ московский ЦСКА на своем поле принимает калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Игнашевич против своих: «Балтика» гостит у ЦСКА в ответном матче Кубка России. LIVE
Кубок России. Путь РПЛ. Полуфинал. Ответный матч. ЦСКА — «Балтика». ОНЛАЙН
close
100%
Игрок ПФК ЦСКА Иван Обляков (справа) и игрок ФК «Балтика» Кевин Андраде в матче 1/2 финала кубка России (путь РПЛ) по футболу сезона 2023/2024 между ФК «Балтика» (Калининград) и ПФК ЦСКА (Москва), 3 апреля 2024 годаМихаил Голенков/РИА Новости
В ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу столичный ЦСКА на своем поле принимает калининградскую «Балтику». Первая встреча завершилась минимальной победой армейцев (1:0). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
Матч не начался
16 апреля 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:15