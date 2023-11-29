В первом четвертьфинальном матче Кубка России в Пути РПЛ. «Динамо» на своем поле в Москве принимает чемпиона и лидера Премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
Матч не начался
29 ноября 18:15
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» принимает на своем поле санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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