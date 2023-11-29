Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Битва в Кубке: «Динамо» принимает в Москве «Зенит». LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. Четвертьфинал. Первый матч. «Динамо» — «Зенит». ОНЛАЙН

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости
В первом четвертьфинальном матче Кубка России в Пути РПЛ. «Динамо» на своем поле в Москве принимает чемпиона и лидера Премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
Матч не начался
29 ноября 18:15
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» принимает на своем поле санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Не знал, что нарушает закон: бойца ЧВК «Вагнер» посадили в Казахстане
Боец ЧВК «Вагнер» получил почти 7 лет колонии в Казахстане за участие в СВО
«Без ответа не останется»: Россия пригрозила Молдавии за поддержку санкций
МИД РФ пообещал ответ Молдавии на присоединение к санкциям ЕС
Украину и НАТО призвали готовиться к долгим и трудным боям
В Молдавии рассказали, о чем попросят Россию во время саммита ОБСЕ
ЕЦБ обеспокоен использованием активов РФ без консенсуса G7
Инвестстратег спрогнозировал укрепление курса доллара
Стало известно, какой аттестат получат российские выпускники с серебряной медалью
Новости и материалы
Военный эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтийское море для России
Россияне раскрыли свое отношение к регулярному сексу
Невестка Валерии рассказала о своих косметических процедурах
В Ростовской области сбили украинский беспилотник
Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 млн рублей
В Госдуме предложили переименовать Финский залив
В России начнут готовить операторов для беспилотников «Охотник»
Медведчук высказался об утрате Украиной поддержки в Европарламенте
Осужденного за шпионаж Пола Уилана избили в тюрьме
В России предложили создать «атомную демографическую бомбу»
В России научились превращать техногенные отходы в прочное защитное покрытие
В российском регионе матерям первенцев будут ежемесячно выплачивать по 38 тыс. рублей
Поставки процессоров Intel и AMD в Россию резко упали
На Роналду подали в суд в США
В Кемерово река Томь окрасилась в красный цвет
Рейс из Петербурга незапланированно сел в Казахстане из-за одного из пассажиров
Паук отложил яйца в пальце ноги мужчины во время отпуска
Депутат Верховной рады упрекнула Залужного в заказе статей против Зеленского
Все новости
В Белоруссии ввели налог на богатство
В Минкульте объяснили, почему сняли с проката фильм «Айта»
В Казахстане раскрыли преимущество от укрепления отношений с ЕС и США
В Госдуме заявили, что иноагентов нельзя отправлять чистить дороги
Зеленский — мечтатель, Набиуллина — разрушитель: самые влиятельные люди Европы по версии Politico
Politico назвало главу ЦБ Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года
«Перси Джексон», «Сны Алисы», «Букины», финал «Короны» и еще 9 сериалов декабря
Какие сериалы выходят в декабре 2023 года
«За себя и за Сашку». 8 лучших ролей Владимира Машкова
В Турции убили двух россиянок. Тела матери и дочери нашли в кустах на обочине
Генконсульство РФ проверяет данные об убийстве двух россиянок в турецком Бодруме
Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны РФ. Это его вторая должность
Сына главы Чечни Кадырова назначили куратором батальона в составе Минобороны
Клады, призраки и подземные ходы: 5 тайн Санкт-Петербурга
Подборка легенд о Северной столице
«Бывает, что даже угрожают». Интервью с художником Андреем Люблинским
Художник Люблинский признался, что однажды чуть не подрался из-за творчества
ВСУ впервые потеряли Leopard 1A5. Танк участвовал в боях всего две недели
Forbes: ВСУ впервые потеряли танк Leopard 1A5 после двух недель применения в бою
Тест: это писатель или групповой псевдоним?
Угадайте, сколько личин у Козьмы Пруткова
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий