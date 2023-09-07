Египет U23

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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня сборная России сыграет с олимпийской командой Египта. Начало матча — в 19.00 мск.
Игрок сборной России Александр Головин в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 годаАлексей Филиппов/РИА «Новости»
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня сборная России сыграет с олимпийской командой Египта. Начало матча — в 19.00 мск.