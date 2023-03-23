Беллингем теперь на себе заработал фол, а после навеса со штрафного Ачерби сыграл на опережении против Кейна, отведя угрозу.
Сака продрался к штрафной и нанес удар из-за нее — в руки правильно выбравшему позицию Доннарумме.
Прострел Пеллегрини с левого фланга привел к первому в матче угловому, но сам корнер удачным для итальянцев не вышел.
Жоржиньо выполнил навес со штрафного после фола Беллингема на Барелле. Ди Лоренцо выпрыгнул выше всех и опасно пробил головой рядом со штангой!
Хороший проход традиционно активного Спинаццолы по его левому флангу, но Кайл Уокер не позволил итальянцу сделать прострел.
А вот стартовый состав сборной Англии от Гарета Саутгейта:
Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Беллингем — Сака, Грилиш, Кейн.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:
Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Ачерби, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Берарди, Пеллегрини, Ретеги.