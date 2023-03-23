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Спорт

Сражение за Евро: Италия дома бьется с Англией. LIVE

Футбол. Чемпионат Европы — 2024. Отборочные матчи. Италия — Англия. ОНЛАЙН

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Alberto Lingria/Reuters
Сборные Италии и Англии встречаются в Неаполе в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 1-й тур
1-й тайм
23 марта 22:45
Италия
0 : 1
Англия
13' Райс
Стадион «Диего Армандо Марадона», Неаполь
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
1-й тайм

13' Райс

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'10

Беллингем теперь на себе заработал фол, а после навеса со штрафного Ачерби сыграл на опережении против Кейна, отведя угрозу.

'8

Сака продрался к штрафной и нанес удар из-за нее — в руки правильно выбравшему позицию Доннарумме.

'6

Прострел Пеллегрини с левого фланга привел к первому в матче угловому, но сам корнер удачным для итальянцев не вышел.

'4

Жоржиньо выполнил навес со штрафного после фола Беллингема на Барелле. Ди Лоренцо выпрыгнул выше всех и опасно пробил головой рядом со штангой!

'3

Хороший проход традиционно активного Спинаццолы по его левому флангу, но Кайл Уокер не позволил итальянцу сделать прострел.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:45

Встречу обслуживает сербская бригада арбитров с Срджаном Йовановичем во главе.

22:40

А вот стартовый состав сборной Англии от Гарета Саутгейта:

Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Беллингем — Сака, Грилиш, Кейн.

22:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Ачерби, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Берарди, Пеллегрини, Ретеги.

22:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборные Италии и Англии в Неаполе играют матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2024. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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