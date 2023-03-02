Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Ответить за Суперкубок: «Реал» принимает «Барселону». LIVE

Футбол. Кубок Испании, первый полуфинал. «Реал» (Мадрид) — «Барселона». ОНЛАЙН

close
100%
Hussein Malla/AP
В первом матче полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» принимает на «Сантьяго Бернабеу» «Барселону». Предыдущая встреча этих команд в рамках национального Суперкубка закончилась победой «сине-гранатовых». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
.
02 марта 23:15
0:0
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Подача шла на Рюдигера, но Бускетс выбил мяч, а удар с лета с подбора от Модрича пришелся в защитника.

'15

Дальний удар Карима Бензема приходится в спину Кунде. Будет первый угловой «Реала».

'14

Араухо здорово прочитал атаку «Реалу» и перекрыл траекторию движения Винисиусу, причем без нарушения.

'12

Классная атака «Реала». Модрич перед штрафной отдал налево Винисиусу, который мягко набросил Кариму Бензема. Тот принял мяч налету на грудь и, не дав снаряду опуститься, вогнал его в сетку в падении. Но был офсайд!

'11

Сегодня свое 46-е «Эль Класико» проводит Серхио Бускетс, становясь единоличным рекордсменом! У Лео Месси и Серхио Рамоса по 45 таких матчей!

'9

Рафинья подал первый в матче угловой. Вернее, разыграл, а закончилось все перехватом.

'8

Винисиус вошел в штрафную на дриблинге, раскачал Араухо, но решил не прострелить, а пробить — куда-то очень мимо.

'7

Оттеснила «Барса» соперника на его половину поля, но с мячом по-прежнему «Реал».

'5

«Мадрид» держит мяч под контролем на чужой половине поля, событий при этом не форсируя.

'3

От штрафной до штрафной перемещается игра. Но без особых моментов пока. Много борьбы и напряжения.

'1

На первой же минуте Модрича вывели к воротам «Барселоны» фактически один на один. Кунде успел максимально догнать хорвата и помешать ему. Удар пришелся в сетку у девятки, но с внешней стороны. А потом раздался свисток об офсайде.

'1

Поееееехали! Матч начался.

22:55

«Реал» находится в приподнятом настроении победы со счетом 5:2 над английским «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Да и волевая ничья с мадридским «Атлетико» в чемпионате (1:1) — не худший вариант. А вот «Барса» сначала вылетела из Лиги Европы от английского «МЮ», уступив ответный матч 1/16 финала (1:2), а затем еще и проиграла в чемпионате «Альмерии» (0:1). Правда, сине-гранатовые остаются лидером турнира с отрывом в семь очков от все того же «Реала».

22:50

Последняя встреча команд состоялась в Суперкубке 15 января, и в ней со счетом 3:1 победила «Барселона». А вот в игре первого круга чемпионата осенью сильнее был «Мадрид» (3:1).

22:45

Обслуживать сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро.

22:40

А вот стартовый состав «Барселоны» от Хави:

Марк-Андре тер Стеген — Роналд Араухо, Жюль Кунде, Маркос Алонсо, Алекс Бальде — Серхио Бускетс, Франк Кессие, Френки де Йонг — Рафинья, Гави, Ферран Торрес.

22:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти:

Тибо Куртуа — Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес — Эдуардо Камавинга, Лука Модрич, Тони Кроос — Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

22:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию первого матча полуфинала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 372-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 372-й день
«Никаких заигрываний с террористами». Кадыров потребовал принять ответные меры в отношении Киева
Кадыров предложил ввести военное положение «с максимальным уровнем реагирования» в ряде регионов
Оскорбления и драка в парламенте. Как Молдавию переводят на румынский язык
В парламенте Молдавии произошла потасовка в ходе обсуждения переименования языка в румынский
Baza сообщает о взрыве в пригороде Коломны
МИД: зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение меморандума России
Медведев: обслуживание в Польше самолетов ВСУ будет прямым вступлением НАТО в войну против РФ
В Пентагоне заверили, что США не передают Украине разведданные для нанесения ударов по РФ
Новости и материалы
Стилист Рогов назвал главными трендами кружевные чулки и банданы из 90-х
Фанаты «Реала» устроили протест перед матчем с «Барсой» из-за дела о судейском скандале
МИД призвал Запад прекратить разыгрывать продовольственную карту, «хороня» зерновую сделку
Силуанов: доходы бюджетной системы России за январь-февраль превысили ожидания
67-летний Брюс Уиллис снялся в рекламе косметики его жены
Воспитанник «Краснодара» высказался о болезни Галицкого
Ольга Серябкина вышла на публику в платье с разрезами и голой спиной
Врачи раскрыли детали работы клеток лимфоузлов, связанных с аутоиммунными заболеваниями
Премьер Венгрии Орбан рассказал о разговоре с Путиным незадолго до начала спецоперации
Около детского сада в Пермском крае на женщину напала стая бездомных собак
Двукратный олимпийский чемпион Плющенко заявил, что не объявлял моратории на общение со СМИ
38-летняя Екатерина Варнава опубликовала фотографию без макияжа и фильтров
Врачи нашли способ предсказывать падения людей при болезни Альцгеймера с помощью радара
Мощный пожар произошел в строящемся небоскребе в Гонконге
Теннисист Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае и сыграет с Джоковичем
Монику Беллуччи засняли на свидании с Тимом Бертоном в Париже
Белый дом: США намерены минимизировать производство и хранение ядерных материалов
МИД: Россия скоро направит в офис генсека ООН информацию об атаке в Брянской области
Все новости
«Истекла эпоха французской Африки». Как изменится присутствие Парижа на континенте
Макрон заявил, что политика «французской Африки» уходит в прошлое
Более 100 ножевых: в Омской области суд вынес приговор подросткам, убившим семью ради дружбы
Под Омском суд приговорил к 6,5 года двух подростков, убивших трех человек
После нападения диверсантов есть погибший и раненые. Что случилось в Брянской области
Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области
«Мы, анархисты, народ не злой»: «Король и Шут» — сериал о легендарной группе панков-сказочников
Рецензия на сериал «Король и Шут»
«Необходимо опираться на факты». В МИД РФ отреагировали на сообщения о сербских ракетах на Украине
Захарова заявила, что РФ следит за дискуссией о возможных поставках Сербией боеприпасов на Украину
Эвакуация детей: что происходит в Купянске, куда возвращаются российские войска
Украинские власти начали эвакуировать из Купянска детей и маломобильных граждан
«Красный Диор»: Вячеславу Зайцеву — 85
«Каждый из них подвергался насилию». Омбудсмен ЛНР рассказала о пытках в украинском плену
Омбудсмен ЛНР обвинила Украину в пытках российских военнопленных
«Мандалорец», «Наследники», «Король и Шут», «Тед Лассо», «Шершни» и еще 16 сериалов марта
Какие сериалы смотреть в марте 2023 года: выбор «Газеты.Ru»
«Непотребное поведение Запада»: Лавров рассказал о «балагане» на G20
Лавров извинился перед Индией за западные делегации, превратившие работу G20 в «балаган»
Год без Apple Pay. Какие лазейки остались для владельцев iPhone
Как оплачивать покупки и подписки на iPhone в 2023 году
Помощь ограничена, освобождение Донбасса иллюзорно. Что на Западе думают о поддержке Украины
Focus: западные лидеры склоняют Зеленского к переговорам с Россией
«Легкий стресс всегда помогает». Дерипаска предложил уволить больше половины чиновников
Дерипаска назвал чиновников обузой и предложил сократить их количество в два-три раза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть