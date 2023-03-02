Подача шла на Рюдигера, но Бускетс выбил мяч, а удар с лета с подбора от Модрича пришелся в защитника.
Араухо здорово прочитал атаку «Реалу» и перекрыл траекторию движения Винисиусу, причем без нарушения.
Классная атака «Реала». Модрич перед штрафной отдал налево Винисиусу, который мягко набросил Кариму Бензема. Тот принял мяч налету на грудь и, не дав снаряду опуститься, вогнал его в сетку в падении. Но был офсайд!
Сегодня свое 46-е «Эль Класико» проводит Серхио Бускетс, становясь единоличным рекордсменом! У Лео Месси и Серхио Рамоса по 45 таких матчей!
Винисиус вошел в штрафную на дриблинге, раскачал Араухо, но решил не прострелить, а пробить — куда-то очень мимо.
От штрафной до штрафной перемещается игра. Но без особых моментов пока. Много борьбы и напряжения.
На первой же минуте Модрича вывели к воротам «Барселоны» фактически один на один. Кунде успел максимально догнать хорвата и помешать ему. Удар пришелся в сетку у девятки, но с внешней стороны. А потом раздался свисток об офсайде.
«Реал» находится в приподнятом настроении победы со счетом 5:2 над английским «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Да и волевая ничья с мадридским «Атлетико» в чемпионате (1:1) — не худший вариант. А вот «Барса» сначала вылетела из Лиги Европы от английского «МЮ», уступив ответный матч 1/16 финала (1:2), а затем еще и проиграла в чемпионате «Альмерии» (0:1). Правда, сине-гранатовые остаются лидером турнира с отрывом в семь очков от все того же «Реала».
Последняя встреча команд состоялась в Суперкубке 15 января, и в ней со счетом 3:1 победила «Барселона». А вот в игре первого круга чемпионата осенью сильнее был «Мадрид» (3:1).
А вот стартовый состав «Барселоны» от Хави:
Марк-Андре тер Стеген — Роналд Араухо, Жюль Кунде, Маркос Алонсо, Алекс Бальде — Серхио Бускетс, Франк Кессие, Френки де Йонг — Рафинья, Гави, Ферран Торрес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти:
Тибо Куртуа — Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес — Эдуардо Камавинга, Лука Модрич, Тони Кроос — Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.