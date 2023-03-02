22:55

«Реал» находится в приподнятом настроении победы со счетом 5:2 над английским «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Да и волевая ничья с мадридским «Атлетико» в чемпионате (1:1) — не худший вариант. А вот «Барса» сначала вылетела из Лиги Европы от английского «МЮ», уступив ответный матч 1/16 финала (1:2), а затем еще и проиграла в чемпионате «Альмерии» (0:1). Правда, сине-гранатовые остаются лидером турнира с отрывом в семь очков от все того же «Реала».