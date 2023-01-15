В финальном матче за Суперкубок Испании по футболу встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Суперкубок Испании. Финал
Матч не начался
15 января 22:00
Реал Мадрид
Мадрид
0:0
Барселона
Барселона
Стадион «Кинг Фахд», Эр-Рияд
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финальном матче за Суперкубок Испании встречаются две сильнейшие команды страны — мадридский «Реал» и «Барселона», которые к тому же ведут и в нынешнем сезоне острую борьбу за чемпионский титул Ла Лиги. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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