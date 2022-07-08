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Дать бой серебряному призеру РПЛ: «Химки» принимают «Сочи». LIVE

Футбол. Товарищеский матч. «Химки» — «Сочи». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Химки» Денис Глушаков

Игрок ФК «Химки» Денис Глушаков

РИА Новости
В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги «Химки» играют на своем стадионе с серебряным призером РПЛ «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
1-й тайм
08 июля 12:00
Химки
Химки, Россия
0 : 0
Сочи
Сочи, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'5

Бурмистров набрал скорость на правом фланге, дошел почти до штрафной и сделал передачу в центр, однако его партнер не сумел толком принять мяч под давлением защитника.

'3

«Химки» исполнили длинный заброс на чужую половину поля, но защитник «Сочи» выбил мяч за боковую.

'1

Матч начался!

11:59

Стартовый состав «Сочи»: Сослан Джанаев, Артем Мещанинов, Ванья Дркушич, Тимофей Маргасов, Даниил Мартовой, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Амир Батырев, Никита Бурмистров, Жоаозиньо, Максим Барсов

11:57

Стартовый состав «Химок»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Алексей Никитин, Брайан Идову, Александр Филин, Роман Гбане, Денис Глушаков, Илья Камышев, Артем Концевой, Аршак Корян

11:55

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Химки» принимают «Сочи» на своем стадионе в рамках товарищеского матча.

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