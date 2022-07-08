Бурмистров набрал скорость на правом фланге, дошел почти до штрафной и сделал передачу в центр, однако его партнер не сумел толком принять мяч под давлением защитника.
«Химки» исполнили длинный заброс на чужую половину поля, но защитник «Сочи» выбил мяч за боковую.
Стартовый состав «Сочи»: Сослан Джанаев, Артем Мещанинов, Ванья Дркушич, Тимофей Маргасов, Даниил Мартовой, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Амир Батырев, Никита Бурмистров, Жоаозиньо, Максим Барсов
Стартовый состав «Химок»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Алексей Никитин, Брайан Идову, Александр Филин, Роман Гбане, Денис Глушаков, Илья Камышев, Артем Концевой, Аршак Корян