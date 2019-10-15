Эстония U21

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ЧЕ2020 - квалификация
21:45
КосовоЧерногория
2:0
закончен
21:45
БолгарияАнглия
0:6
закончен
21:45
УкраинаПортугалия
2:1
закончен
21:45
ЛитваСербия
1:2
закончен
21:45
МолдавияАлбания
0:4
закончен
21:45
ИсландияАндорра
2:0
закончен
21:45
ФранцияТурция
1:1
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
16:30
БарысАдмирал
0:1 (ОТ)
закончен
17:00
ТракторДинамо Р
3:4
закончен
19:00
Ак БарсАвтомобилист
3:1
закончен
19:00
НефтехимикСибирь
2:1 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо ММеталлург Мг
6:3
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк АйлендерсСент-Луис Блюз
3:2 (ОТ)
закончен
20:00
Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
4:6
закончен
20:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
4:2
закончен
20:00
Оттава СенаторзМиннесота Уайлд
0:2
закончен
22:00
Баффало СэйбрзДаллас Старз
4:0
закончен
00:00
Вашингтон КэпиталзКолорадо Эвеланш
3:6
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
3:1
закончен
Единая лига ВТБ
18:00
Автодор Химки
84:101
закончен
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U21 ЧЕ2021
19:15
Эстония U21Россия U21
не начался
ЧЕ2020 - квалификация
19:00
ФинляндияАрмения
online
21:45
ШвейцарияИрландия
п11.51x4.01п27.75
21:45
ГибралтарГрузия
п116.75x6.91п21.2
21:45
ШвецияИспания
п14.59x3.64п21.83
21:45
РумынияНорвегия
п13.07x3.3п22.44
21:45
Фарерские островаМальта
п11.59x3.69п27.09
21:45
ИзраильЛатвия
п11.14x8.5п222
21:45
ЛихтенштейнИталия
п145x13.5п21.03
21:45
ГрецияБосния и Герцеговина
п13.39x3.21п22.31
КХЛ регулярный чемпионат
12:00
АмурЛокомотив
2:1
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСеверсталь
1:2 (ОТ)
закончен
19:00
АвангардСКА
online
19:30
ВитязьСалават Юлаев
п12.72x3.86п22.48
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМиннесота Уайлд
п11.68x4.68п23.99
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
п12.27x4.18п22.86
04:00
Калгари ФлэймзФиладельфия Флайерз
п12.1x4.29п23.11
05:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
п12.2x4.25п22.93
05:00
Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
п12.1x4.25п23.13
05:30
Лос-Анджелес КингзКаролина Харрикейнз
не начался
Еврокубок
19:00
Ритас Партизан
online
21:00
Умана Рейер Тофаш
п11.51xп22.45
21:30
Виртус Болонья Андорра
п11.31xп23.29
21:45
Уникаха Галатасарай
п11.31xп23.25
ТеннисКубок Кремля
14:30
Даяна Ястремская (Украина) — Дарья Касаткина (Россия)
6:1, 6:4
закончен
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КХЛ регулярный чемпионат
16:30
БарысДинамо Р
п11.42x5.47п27.07
19:30
Динамо МЦСКА
п15.33x4.66п21.59
19:30
СпартакСибирь
п12.22x3.88п23.11
19:30
ХК СочиМеталлург Мг
п12.84x3.93п22.36
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
п12.36x4.38п22.64
02:00
Питтсбург ПингвинзКолорадо Эвеланш
п12.34x4.37п22.68
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
п12.52x4.15п22.54
04:30
Эдмонтон ОйлерзФиладельфия Флайерз
п12.16x4.41п22.93
05:00
Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
п12.32x4.2п22.78
05:30
Сан-Хосе ШарксКаролина Харрикейнз
не начался
Еврокубок
19:30
Маккаби Ришон Монако
п13.22xп21.32
19:30
Локомотив-Кубань Лимож
не начался
20:00
Ратиофарм Ульм Промитеас
п11.58xп22.29
20:30
Доломити Энергия Ольденбург
п11.4xп22.81
20:45
Будучность Арка
не начался
21:45
Нантер УНИКС
п12.15xп21.65
21:45
Ховентут Дарушшафака
п11.66xп22.13
21:45
Брешия Цедевита Олимпия
п11.4xп22.82
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Эстония U21 Россия U21

Битва за Европу: Россия против Эстонии. LIVE

Евро-2021. Квалификация. Эстония U21 — Россия U21. ОНЛАЙН

Сборная Эстонии принимает команду России в матче отборочного этапа молодежного чемпионата Европы — 2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа 5. 4-й тур  |   15 октября 19:15   |  Матч не начался
Эстония U21
0:0
Россия U21
Стадион «Раннастаадион», Пярну | Главный судья: Николас Неоклеус (Кипр)
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18:55

Напомним, что сборная России идет на втором месте в своей группе, имея в активе пять очков. Эстония же на предпоследнем месте.

18:50

Начало встречи запланировано на 19.15 мск.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа молодежного чемпионата Европы — 2021 между сборными Эстонии и России.