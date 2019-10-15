Эстония U21

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Трансляция
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18:55
Напомним, что сборная России идет на втором месте в своей группе, имея в активе пять очков. Эстония же на предпоследнем месте.
18:50
Начало встречи запланировано на 19.15 мск.
18:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа молодежного чемпионата Европы — 2021 между сборными Эстонии и России.