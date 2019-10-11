Россия U21

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ЧЕ2020 - квалификация
17:00
КазахстанКипр
1:2
закончен
19:00
БеларусьЭстония
0:0
закончен
21:45
РоссияШотландия
4:0
закончен
21:45
БельгияСан-Марино
9:0
закончен
21:45
НидерландыСеверная Ирландия
3:1
закончен
21:45
СловакияУэльс
1:1
закончен
21:45
ХорватияВенгрия
3:0
закончен
21:45
ЛатвияПольша
0:3
закончен
21:45
Северная МакедонияСловения
2:1
закончен
21:45
АвстрияИзраиль
3:1
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарНефтехимик
2:1 (ОТ)
закончен
17:00
Металлург МгАдмирал
3:4 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
1:0
закончен
19:30
АвангардАмур
1:0
закончен
19:30
СКААвтомобилист
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
3:7
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
2:1
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзЭдмонтон Ойлерз
3:4 (Б)
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
2:4
закончен
02:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
4:6
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзВашингтон Кэпиталз
6:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
5:2
закончен
03:30
Даллас СтарзКалгари Флэймз
2:3 (Б)
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
4:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшБостон Брюинз
4:2
закончен
05:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
4:1
закончен
Евролига
20:00
Црвена Звезда Фенербахче
68:56
закончен
20:00
ЦСКА Бавария
79:68
закончен
21:45
АСВЕЛ Панатинаикос
79:78
закончен
22:00
Реал Мадрид Маккаби Т-А
86:85
закончен
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U21 ЧЕ2021
17:00
Россия U21Польша U21
1:1
1 тайм
ЧЕ2020 - квалификация
21:45
ЧерногорияБолгария
п12.13x3.37п23.66
21:45
ЧехияАнглия
п15.07x4.01п21.69
21:45
УкраинаЛитва
п11.04x14.75п266
21:45
ПортугалияЛюксембург
п11.04x16п260
21:45
ТурцияАлбания
п11.48x4.3п27.46
21:45
ИсландияФранция
п16.39x4.17п21.55
21:45
АндорраМолдавия
п14.58x2.85п22.12
КХЛ регулярный чемпионат
15:30
СибирьБарыс
0:2
закончен
18:30
ЙокеритДинамо Мн
п11.59x4.93п25.09
19:00
Ак БарсЦСКА
п13.3x3.91п22.12
19:00
ТорпедоСалават Юлаев
п12.58x4.1п22.51
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсАнахайм Дакс
п12.19x4.16п23
02:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
п12.69x4.18п22.39
02:30
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
п11.94x4.42п23.46
Евролига
20:00
Зенит Барселона
п13.14xп21.37
20:00
Химки Баскония
не начался
20:30
Анадолу Эфес Альба
не начался
21:30
Олимпиакос Валенсия
п11.43xп22.86
21:45
Олимпия Милан Жальгирис
не начался
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ФНЛ Первый дивизион
12:00
ТомьБалтика
п12.46x3.07п22.8
12:00
Спартак-2Торпедо Москва
п13.79x3.3п21.91
13:00
ЕнисейАрмавир
п12.31x3.07п23.01
15:00
ТекстильщикЛуч
п12.78x3.06п22.48
15:00
РоторНижний Новгород
п12.1x3.11п23.41
15:00
ХимкиМордовия
п11.33x4.62п28.25
15:00
Краснодар-2СКА-Хабаровск
п13.41x3.11п22.1
15:00
ШинникЧайка
п11.92x3.25п23.82
16:00
Авангард КЧертаново
п12.68x3.03п22.58
16:00
НефтехимикФакел
п11.93x3.24п23.79
ЧЕ2020 - квалификация
16:00
ГрузияИрландия
п13.45x2.97п22.41
19:00
ДанияШвейцария
п12.29x3.23п23.4
19:00
Фарерские островаРумыния
п113.75x5.93п21.25
19:00
Босния и ГерцеговинаФинляндия
п12.18x3.21п23.69
21:45
НорвегияИспания
п16.62x4.33п21.52
21:45
МальтаШвеция
п139x10.5п21.09
21:45
ЛихтенштейнАрмения
п111x5.83п21.29
21:45
ИталияГреция
п11.21x6.38п216.75
КХЛ регулярный чемпионат
15:00
ТракторАдмирал
п11.95x3.77п23.97
17:00
АвангардДинамо Р
п11.3x6.88п28.75
17:00
СпартакАмур
п11.79x4.17п24.33
17:30
СеверстальМеталлург Мг
п13.3x4.04п22.09
17:30
Динамо МАвтомобилист
п12.86x3.95п22.34
НХЛ регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк РейнджерсЭдмонтон Ойлерз
п12.23x4.22п22.9
23:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
01:00
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
п12.48x4.13п22.6
02:00
Монреаль КанадиенсСент-Луис Блюз
п12.9x4.25п22.23
02:00
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
п13.74x4.47п21.86
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
п12.01x4.3п23.33
02:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
п12.08x4.3п23.15
02:00
Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
п12.34x4.29п22.7
03:00
Даллас СтарзВашингтон Кэпиталз
п12.34x4.07п22.8
03:30
Миннесота УайлдПиттсбург Пингвинз
п12.51x4.29п22.51
04:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
п12.04x4.3п23.24
05:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
п12.25x4.24п22.86
05:00
Ванкувер КэнаксФиладельфия Флайерз
п12.2x4.29п22.91
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Локомотив-Кубань
не начался
17:00
Калев УНИКС
не начался
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Надежда на Чалова: Россия бьется за Евро. LIVE

Футбол. ЧЕ-2021. Россия U21 — Польша U21. ОНЛАЙН

Молодежная сборная России принимает сверстников из Польши в матче квалификационного раунда чемпионата Европы — 2021. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа 5. 3-й тур  |   11 октября 17:00   |  1 тайм
Россия U21
1:1
Польша U21
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Павел Орел (Чехия)
Уткин 25'
Дивеев 10' (авт)
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Александр Максименко
5 (з)   Данил Круговой
3 (з)   Игорь Дивеев 10'
2 (з)   Николай Рассказов
4 (з)   Роман Евгеньев
7 (п)   Александр Ломовицкий
18 (п)   Даниил Уткин 25'
10 (п)   Иван Обляков
20 (п)   Наиль Умяров
9 (н)   Фёдор Чалов
11 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
1 (в)   Камиль Грабара
4 (з)   Ян Собоциньски
3 (з)   Камиль Пестка
15 (з)   Роберт Гумни
5 (з)   Себастьян Валюкевич
19 (п)   Кароль Фила
7 (п)   Камиль Юзвяк
17 (п)   Матеуш Богуш
8 (п)   Патрик Дзичек
11 (п)   Пшемыслав Плахета
20 (н)   Патрик Климала
Запасной состав
1 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Артём Голубев
19 (з)   Алексей Татаев
16 (з)   Никита Калугин
21 (п)   Данил Глебов
22 (п)   Даниил Лесовой
8 (п)   Константин Кучаев
15 (п)   Максим Глушенков
17 (н)   Вячеслав Грулёв
22 (в)   Марцин Булка
2 (з)   Пшемыслав Висневски
13 (п)   Даниэль Сцисляк
18 (п)   Якуб Модер
6 (п)   Мацей Амбросевич
16 (п)   Сильвестер Лусюш
23 (н)   Бартош Бида
14 (н)   Марчин Листковски
9 (н)   Павел Томчук
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'40
Умяров рванул в свободную зону, дошёл до штрафной и зарядил в дальний угол — Грабара среагировал.
'38
Уткин выиграл позицию в штрафной и пробил после подачи с фланга — Грабара в падении забрал мяч.
'35
Обляков сместился на левый фланг и навесил в центр штрафной, но партнёры не успели к мячу.
'33
Сулейманов с правого края сместился к центру и плотно пробил по воротам — Грабара забрал мяч в руки.
'31
Ломовицкий на фланге сбил Филу. Прошла подача во вратарскую — Евгеньев выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
'29
В центр поля перешла борьба за мяч, многовато сумбура на поле.
'27
Сулейманов! Выбрался на свободное пространство и пробил на исполнение — мяч улетел выше девятки.
'25
ГОЛ! Обляков из глубины сделал заброс в штрафную, Грабара на выходе врезался в своего защитника, Сулейманову не дали добить, но мяч отскочил к Уткину, который поразил пустой угол ворот!
'23
Климала получил повреждение в столкновении с Умяровым. Пауза в игре — медики оказывают помощь поляку.
'21
Обляков навесил с углового — Евгеньеву не дали пробить, а мяч после рикошета прилетел к вратарю.
'19
Обляков сместился к центру и мощно пробил с дальней дистанции! Поляки заблокировали.
'17
Ещё момент у Польши! Богуш дошёл до штрафной и пробил на исполнение в дальний угол — Максименко вновь спас команду.
'16
Дзичек! Подобрал отскок возле штрафной и плотно пробил под перекладину — Максименко кулаками отразил мяч в сторону!
'14
Пестка прорвался по флангу и навесил в центр штрафной — Круговой аккуратно скинул мяч на Максименко.
'12
Обляков мягко навесил в штрафную, Чалов головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Сулейманов немного не дотянулся до мяча!
'10
ГОЛ! Поляки провели атаку правым флангом. Гумни вырезал подачу во вратарскую, Максименко неудачно сыграл на выходе, а мяч рикошетом от Дивеева влетел в сетку ворот России.
'8
Круговой из глубины сделал заброс к чужой штрафной, но Чалов забрался в офсайд.
'6
Ломовицкий по центру рванул в свободную зону и пробил с радиуса штрафной! Мяч ушёл в нескольких метрах от ворот.
'5
Поляки в контратаке заработали угловой. Гумни откликнулся на подачу, но мяч после его удара прошёл выше цели.
'3
Обляков со стандарта вырезал подачу в центр штрафной, мяч после рикошета прилетел в руки голкиперу.
'2
Умяров подобрал отскок и пробил из-за пределов штрафной! Мяч улетел выше перекладины.
'1
Матч начался! Поляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Россия U21 — Польша U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.