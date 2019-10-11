Россия U21

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Трансляция
С конца
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'40
Умяров рванул в свободную зону, дошёл до штрафной и зарядил в дальний угол — Грабара среагировал.
'38
Уткин выиграл позицию в штрафной и пробил после подачи с фланга — Грабара в падении забрал мяч.
'35
Обляков сместился на левый фланг и навесил в центр штрафной, но партнёры не успели к мячу.
'33
Сулейманов с правого края сместился к центру и плотно пробил по воротам — Грабара забрал мяч в руки.
'31
Ломовицкий на фланге сбил Филу. Прошла подача во вратарскую — Евгеньев выиграл борьбу и вынес мяч в сторону.
'29
В центр поля перешла борьба за мяч, многовато сумбура на поле.
'27
Сулейманов! Выбрался на свободное пространство и пробил на исполнение — мяч улетел выше девятки.
'25
'23
Климала получил повреждение в столкновении с Умяровым. Пауза в игре — медики оказывают помощь поляку.
'21
Обляков навесил с углового — Евгеньеву не дали пробить, а мяч после рикошета прилетел к вратарю.
'19
Обляков сместился к центру и мощно пробил с дальней дистанции! Поляки заблокировали.
'17
Ещё момент у Польши! Богуш дошёл до штрафной и пробил на исполнение в дальний угол — Максименко вновь спас команду.
'16
Дзичек! Подобрал отскок возле штрафной и плотно пробил под перекладину — Максименко кулаками отразил мяч в сторону!
'14
Пестка прорвался по флангу и навесил в центр штрафной — Круговой аккуратно скинул мяч на Максименко.
'12
Обляков мягко навесил в штрафную, Чалов головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Сулейманов немного не дотянулся до мяча!
'10
'8
Круговой из глубины сделал заброс к чужой штрафной, но Чалов забрался в офсайд.
'6
Ломовицкий по центру рванул в свободную зону и пробил с радиуса штрафной! Мяч ушёл в нескольких метрах от ворот.
'5
Поляки в контратаке заработали угловой. Гумни откликнулся на подачу, но мяч после его удара прошёл выше цели.
'3
Обляков со стандарта вырезал подачу в центр штрафной, мяч после рикошета прилетел в руки голкиперу.
'2
Умяров подобрал отскок и пробил из-за пределов штрафной! Мяч улетел выше перекладины.
'1
Матч начался! Поляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Россия U21 — Польша U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.