Колумбия Парагвай

Кто главный в Америке: Колумбия обыгрывает Парагвай. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа Кубка Америки Колумбия — Парагвай

Сборные Колумбии и Парагвая встречаются в заключительном туре группового этапа Кубка Америки — 2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  |   23 июня 22:00   |  1 тайм
Колумбия
1:0
Парагвай
Стадион «Арена Фонте-Нова - Отавиу Мангабэйра», Салвадор | Главный судья: Виктор Уго Каррильо Касанова (Лима, Перу)
Борха 29'
Куэльяр 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Альваро Монтеро
4 (з)   Сантьяго Арьяс
2 (з)   Кристиан Сапата
21 (з)   Джон Лукуми
17 (з)   Кристиан Борха 29'
18 (п)   Густаво Куэльяр 31'
11 (п)   Хуан 
8 (п)   Эдвин 
14 (п)   Луис Диас
16 (п)   Хефферсон Лерма
9 (н)   Радамель Фалькао
12 (в)   Роберто Фернандес
2 (з)   Иван Пирис
13 (з)   Хуниор Алонсо
18 (з)   Сантьяго Арсамендия
15 (з)   Густаво Гомес
6 (п)   Ричард Санчес
23 (п)   Мигель Альмирон
8 (п)   Хуан Рохас
20 (п)   Матиас Рохас
10 (н)   Дерлис Гонсалес
7 (н)   Оскар Кардосо
Запасной состав
12 (в)   Камило 
23 (з)   Давинсон Санчес
3 (з)   Джон Стефан
6 (з)   Вильям Тесильо
13 (з)   Йерри Мина
10 (п)   Хамес Родригес
15 (п)   Андрес Урибе
5 (п)   Вильмар Барриос
7 (н)   Дуван Сапата
20 (н)   Рохер Мартинес
22 (в)   Альфредо Агилар
1 (в)   Антони Сильва
4 (з)   Фабиан Бальбуэна
3 (з)   Хуан Эскобар
5 (з)   Бруно Вальдес
16 (п)   Сельсо Ортис
21 (п)   Оскар Ромеро
14 (п)   Иван Торрес
11 (н)   Хуан Итурбе
9 (н)   Федерико Сантандер
19 (н)   Сесильо Домингес
17 (н)   Эрнан Перес
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'39
Борха здорово подключился к атаке слева, но не проскочил подоспевшего Гомеса.
'38
Фалькао сфолил в попытке зацепиться за мяч.
'35
Не удается парагвайцам закрепиться на чужой половине поля. Теперь уже колумбийцы грамотно подставляются под фол практически в любом стыке.
'31
ГОЛ! Парагвайцы потерял мяч на своей половине поля. Куэльяр легко обыграл Алонсо и пробил низом с острого угла — Фернандес пропустил.
'29
Борха упустил Дерлиса и задел его локтем, получив за это жёлтую карточку.
'28
Фалькао зацепился за мяч на краю чужой штрафной и пробил в падении через себя! Жаль, что мимо. Крутой гол мог бы получится.
'27
Диас чуть не убежал от Гомеса, который оставался последним защитником у Парагвая.
'24
Дерлис Гонсалес забрался в положение вне игры.
'22
Борха выскочил на проникающий пас, но вместо удара сделал прострел на защитника.
'21
Кардосо пробросил мяч себе на ход, а вот скорости возрастному нападающему не хватило.
'19
Прорыв Диаса был остановлен без нарушения. Вскоре на газоне оказался Альмирон. Много пауз из-за фолов, темп матча невысок.
'15
Диас здорово прострелил на свободного в чужой штрафной Кардону, но тот далеко отпустил от себя мяч, подарив его защитнику.
'13
Пока игра остановлена из-за травмы Кардосо. Тем временем Аргентина открыла счёт в матче с Катаром. В данной ситуации парагвайцы не проходят в плей-офф.
'12
Ничего не получается у Колумбии в нападении. Много потерь, мало ударов. С таким футболом колумбийцы проиграют.
'8
Альмирон опасно пробил с линии штрафной — мяч полетел чуть выше перекладины.
'6
Кардона жёстко сыграл против Рохаса, а секундой ранее парагвайцы одним пасом чуть не прошили всю оборону Колумбии.
'3
Дерлис Гонсалес прорвался к вратарской, но загубил первый голевой момент в матче.
'2
Парагвайцы смело пошли вперёд. Арсамендия отметился ударом из-за пределов штрафной — мимо цели.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Америки-2019: Колумбия — Парагвай. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.