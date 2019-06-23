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Трансляция
С конца
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'39
Борха здорово подключился к атаке слева, но не проскочил подоспевшего Гомеса.
'38
Фалькао сфолил в попытке зацепиться за мяч.
'35
Не удается парагвайцам закрепиться на чужой половине поля. Теперь уже колумбийцы грамотно подставляются под фол практически в любом стыке.
'31
'29
'28
Фалькао зацепился за мяч на краю чужой штрафной и пробил в падении через себя! Жаль, что мимо. Крутой гол мог бы получится.
'27
Диас чуть не убежал от Гомеса, который оставался последним защитником у Парагвая.
'24
Дерлис Гонсалес забрался в положение вне игры.
'22
Борха выскочил на проникающий пас, но вместо удара сделал прострел на защитника.
'21
Кардосо пробросил мяч себе на ход, а вот скорости возрастному нападающему не хватило.
'19
Прорыв Диаса был остановлен без нарушения. Вскоре на газоне оказался Альмирон. Много пауз из-за фолов, темп матча невысок.
'15
Диас здорово прострелил на свободного в чужой штрафной Кардону, но тот далеко отпустил от себя мяч, подарив его защитнику.
'13
Пока игра остановлена из-за травмы Кардосо. Тем временем Аргентина открыла счёт в матче с Катаром. В данной ситуации парагвайцы не проходят в плей-офф.
'12
Ничего не получается у Колумбии в нападении. Много потерь, мало ударов. С таким футболом колумбийцы проиграют.
'8
Альмирон опасно пробил с линии штрафной — мяч полетел чуть выше перекладины.
'6
Кардона жёстко сыграл против Рохаса, а секундой ранее парагвайцы одним пасом чуть не прошили всю оборону Колумбии.
'3
Дерлис Гонсалес прорвался к вратарской, но загубил первый голевой момент в матче.
'2
Парагвайцы смело пошли вперёд. Арсамендия отметился ударом из-за пределов штрафной — мимо цели.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Америки-2019: Колумбия — Парагвай. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.