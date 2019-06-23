Катар Аргентина

Последний шанс Месси: Аргентина быстро забила Катару. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового этапа Кубка Америки Катар — Аргентина

Сборная Аргентины встречается с командой Катара в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки — 2019. В случае поражения аргентинцы вылетят из турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  |   23 июня 22:00   |  1 тайм
Катар
0:1
Аргентина
Стадион «Арена ду Гремио», Порту-Алегри | Главный судья: Хулио Баскуньян Гонсалес (Сантьяго, Чили)
Мартинес 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Саад Аль-Шееб
16 (з)   Буалем Хухи
14 (з)   Салем Аль-Хаджри
2 (з)    Ро-Ро
15 (п)   Бассам Аль-Рави
5 (п)   Тарек Сальман
12 (п)   Карим Будьяф
6 (п)   Абдулазиз Хатем
10 (н)   Хассан Аль-Хайдос
19 (н)   Альмоез Али
11 (н)   Акрам Афиф
1 (в)   Франко Армани
2 (з)   Хуан Фойт
3 (з)   Николас Тальяфико
4 (з)   Ренсо Саравия
17 (з)   Николас Отаменди
16 (п)   Родриго Де
20 (п)   Джовани Ло
5 (п)   Леандро Паредес
10 (н)   Лионель Месси
9 (н)   Серхио Агуэро
22 (н)   Лаутаро Мартинес 4'
Запасной состав
21 (в)   Юсуф Али
22 (в)   Мохаммед Аль-Бакари
13 (з)   Тамим Аль-Мухаза
8 (з)   Хамид Исмаиль
4 (з)   Альмахди Аль-Мухтар
18 (п)   Ахмед Фати
17 (п)   Ахмад Дузанде
9 (п)   Абдулла Аль-Ахрак
20 (н)   Али Афиф
7 (н)   Ахмед Алаэльдин
23 (в)   Хуан Муссо
12 (в)   Агустин Маркесин
6 (з)   Херман Песселья
13 (з)   Рамиро Мори
14 (з)   Мильтон Каско
15 (п)   Гидо Писарро
18 (п)   Родригес Гидо
7 (п)   Роберто Перейра
11 (п)   Анхель Ди
21 (н)   Пауло Дибала
8 (н)   Маркос Акунья
19 (н)   Матиас Суарес
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'28
Али Альмоез попытался низом прострелить с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'26
Удается длительное время контролировать мяч катарцам в эти минуты матча, но пока без обострений у чужих ворот.
'24
Леандро Паредес предпочел быстро разыграть угловой на левом фланге атаки передачей на ближайшего партнера по команде, после чего развития атаки уже не последовало.
'22
Момент у Аргентины! Агуэро получил пас в центре чужой штрафной от Месси и нанес удар с 11-ти метров, но отправил мяч рядом со штангой.
'20
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'18
Аль-Хайдос вышел один на один по центру после длинной передачи от центра поля, но забрался при этом во вне игры.
'16
Паредес исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где пробил головой Тальяфико, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'14
Агуэро выиграл борьбу за мяч на правом краю чужой штрафной и исполнил перевод на левый, где Ло Чельсо пробил слета выше створа ворот.
'12
Алаэльдин прошел вперед по правому флангу атаки, но исполнил затем невразумительную подачу далеко за лицевую линию поля.
'10
Опасная передача была исполнена в штрафную сборной Катара на Агуэро, но того в последний момент сумел опередить один из соперников.
'8
Длительное время контролируют сейчас мяч аргентинцы. Вынуждены в основном пока обороняться футболисты сборной Катара.
'6
Акрам Афиф попытался на дриблинге пройти самостоятельно вперед по правому флангу атаки, но в итоге быстро лишился мяча.
'4
Гол! 0:1! Ошибся с передачей у своей штрафной защитник Катара, после чего продвинулся вперед Лаутаро Мартинес и точно пробил в угол ворот.
'3
Ло Чельсо исполнил опасную передачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Америки-2019: Катар — Аргентина. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.