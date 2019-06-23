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Трансляция
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'28
Али Альмоез попытался низом прострелить с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'26
Удается длительное время контролировать мяч катарцам в эти минуты матча, но пока без обострений у чужих ворот.
'24
Леандро Паредес предпочел быстро разыграть угловой на левом фланге атаки передачей на ближайшего партнера по команде, после чего развития атаки уже не последовало.
'22
Момент у Аргентины! Агуэро получил пас в центре чужой штрафной от Месси и нанес удар с 11-ти метров, но отправил мяч рядом со штангой.
'20
Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'18
Аль-Хайдос вышел один на один по центру после длинной передачи от центра поля, но забрался при этом во вне игры.
'16
Паредес исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где пробил головой Тальяфико, но отправил мяч намного выше створа ворот.
'14
Агуэро выиграл борьбу за мяч на правом краю чужой штрафной и исполнил перевод на левый, где Ло Чельсо пробил слета выше створа ворот.
'12
Алаэльдин прошел вперед по правому флангу атаки, но исполнил затем невразумительную подачу далеко за лицевую линию поля.
'10
Опасная передача была исполнена в штрафную сборной Катара на Агуэро, но того в последний момент сумел опередить один из соперников.
'8
Длительное время контролируют сейчас мяч аргентинцы. Вынуждены в основном пока обороняться футболисты сборной Катара.
'6
Акрам Афиф попытался на дриблинге пройти самостоятельно вперед по правому флангу атаки, но в итоге быстро лишился мяча.
'4
'3
Ло Чельсо исполнил опасную передачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Америки-2019: Катар — Аргентина. Это соперники по группе В. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.