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Трансляция
С конца
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'12
'12
Дани Алвес побежал вперёд и почти прорвался сквозь всю оборону Перу!
'10
'9
Фарфан и Куэва стараются атаковать по левому флангу, правый у Перу пока не работает.
'8
Адвинкула перехватил мяч на чужой половине и сразу же пробил выше ворот.
'5
Жестоко играют бразильцы. Теперь уже Коутиньо отметился грубой подножкой.
'4
Очень опасно Куэва закрутил мяч во вратарскую со штрафного, но замкнуть никто не смог.
'3
Герреро остановили на фланге с помощью нарушения. Дани Алвес позволил себе отмашку.
'2
Тапиа получил повреждение на первых минутах. Ничего серьёзного, арбитр возобновил игру.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Америки-2019: Перу — Бразилия. Это соперники по группе А. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.