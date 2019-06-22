Перу Бразилия

Огорчить Неймара: Фарфан против Бразилии. LIVE

Онлайн-трансляция матча группового раунда Кубка Америки Перу - Бразилии

Сборная Перу, за которую играет форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан, встречается с командой Бразилии в матче группового раунда Кубка Америки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
  |   22 июня 22:00   |  1 тайм
Перу
0:1
Бразилия
Стадион «Арена Сан-Паулу - Коринтианс», Сан-Паулу | Главный судья: Фернандо Рапаллини (Аргентина)
Йотун 16'
Каземиро 10'
Каземиро 12'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Педро Гальесе
2 (з)   Луис Абрам
6 (з)   Мигель Трауко
17 (з)   Луис Адвинкула
5 (з)   Мигель Араухо
8 (п)   Кристиан Куэва
10 (п)   Джефферсон Фарфан
19 (п)   Йосимар Йотун 16'
13 (п)   Ренато Тапиа
14 (н)   Анди Поло
9 (н)   Хосе Паоло
1 (в)   Алисон Бекер
4 (з)    Маркиньос
6 (з)   Филипе Луис
13 (з)   Дани Алвес
2 (з)   Тьяго Силва
11 (п)   Филиппе Коутиньо
8 (п)   Артур Рамос
5 (п)    Каземиро 10' 12'
9 (н)   Габриэл Жезус
19 (н)    Эвертон
20 (н)   Роберто Фирмино
Запасной состав
12 (в)   Карлос Каседа
21 (в)   Патрисио Альварес
15 (з)   Карлос Самбрано
22 (з)   Александер Кальенс
3 (з)   Альдо Корсо
4 (з)   Андресон Сантамария
18 (п)   Андре Каррильо
16 (п)   Хесус Претель
23 (п)   Кристофер Гонсалес
20 (п)   Эдисон Флорес
7 (п)   Хосепмир Бальон
11 (н)   Рауль Руидиас
23 (в)    Эдерсон
16 (в)   Рамос Кассио
22 (з)   Лемос Консерва
14 (з)   Эдер Милитао
12 (з)   Алекс Сандро
3 (з)   Жоао Миранда
18 (п)   Лукас Пакета
15 (п)   Маркес Аллан
10 (н)    Виллиан
7 (н)   Давид Нерес
21 (н)    Ришарлисон
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'12
ГОЛ! Бразилия забивает быстрый гол! Каземиру открылся на скидку, сначала пробил головой в штангу, а затем расстрелял пустой створ!
'12
Дани Алвес побежал вперёд и почти прорвался сквозь всю оборону Перу!
'10
Каземиро получил раннюю жёлтую карточку.
'9
Фарфан и Куэва стараются атаковать по левому флангу, правый у Перу пока не работает.
'8
Адвинкула перехватил мяч на чужой половине и сразу же пробил выше ворот.
'5
Жестоко играют бразильцы. Теперь уже Коутиньо отметился грубой подножкой.
'4
Очень опасно Куэва закрутил мяч во вратарскую со штрафного, но замкнуть никто не смог.
'3
Герреро остановили на фланге с помощью нарушения. Дани Алвес позволил себе отмашку.
'2
Тапиа получил повреждение на первых минутах. Ничего серьёзного, арбитр возобновил игру.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Америки-2019: Перу — Бразилия. Это соперники по группе А. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.