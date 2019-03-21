Нидерланды

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Трансляция
С конца
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'30
'30
Игорь Стасевич выполнил подачу с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был один из соперников.
'28
Момент у Беларуси! Путило отпасовал в чужой штрафной на Ковалева, но его удар с выгодной позиции сумел блокировать один из защитников.
'26
Депай исполнил подачу с первого в матче углового для хозяев поля, но первым на мяче был один из соперников.
'25
Бабел навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'23
Уже в первой половине первого тайма обеспечили себе комфортное преимущество в счете голландцы. Очень непросто складывается сегодняшний матч для Беларуси.
'21
'19
После розыгрыша углового первым на подборе у чужой штрафной оказался Денис Поляков, но пробил заметно выше створа ворот.
'18
Стасевич навесил со штрафного с правого фланга атаки во владения Силлессена, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'16
Депай вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, принялся финтить и упал на газон после столкновения с Мартыновичем, но арбитр фола не зафиксировал.
'14
Антон Путило сместился на правый фланг атаки, но там в единоборстве с несколькими соперниками выпустил мяч за боковую линию поля.
'12
Депай получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и тут же на исполнение пробил, но мяч пролетел рядом с дальним верхним углом ворот Горбунова.
'10
Бабель получил передачу на левом краю чужой штрафной, но под прессингом был вынужден отойти назад, а затем и передать мяч партнеру по команде.
'9
Несколько сбавили обороты голландцы после быстро проведенного гола. Пока никуда не торопятся хозяева с проведением следующих атак.
'7
Иван Маевский допустил неточную передачу в центре поля в достаточно простой ситуации. Пока не выходят атаки у гостей совсем в нашем матче.
'5
Длительное время контролируют мяч голландцы на первых минутах матча. Беларусь пока даже толком не переходила на чужую половину поля.
'3
Важный гол уже на старте матча удалось провести Нидерландам. Теперь уже Беларусь не сможет придерживаться изначально оборонительного плана на игру.
'1
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Нидерланды — Беларусь. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.