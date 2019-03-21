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76,86
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БельгияРоссия
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НидерландыБеларусь
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Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
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Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
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Нэшвилл ПредаторзПиттсбург Пингвинз
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Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
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Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
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Сакраменто КингзДаллас Маверикс
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Баскония Реал Мадрид
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Олимпия Милан Панатинаикос
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Орландо МэджикМемфис Гриззлиз
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Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
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Нью-Йорк НиксДенвер Наггетс
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Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Клипперс
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Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
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Милуоки БаксМайами Хит
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Лос-Анджелес ЛейкерсБруклин Нетс
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Нидерланды Беларусь

Остановить Промеса: Белоруссия уступает Голландии. LIVE

Онлайн-трансляция матча отборочного этапа Евро-2020 Нидерланды - Белоруссия

Сборная Нидерландов принимает команду Белоруссии в первом туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 1-й тур  |   21 марта 22:45   |  1 тайм
Нидерланды
2:0
Беларусь
Стадион «Де Куйп (Фейеноорд)», Роттердам | Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Депай 1'
Вейналдум 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Яспер Силлессен
3 (з)   Матейс де
4 (з)   Вирджил ван
17 (з)   Дейли Блинд
22 (з)   Дензел Дюмфрис
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум 21'
15 (п)   Мартен де
21 (п)   Френки де
7 (н)   Стевен Бергвейн
9 (н)   Райан Бабель
10 (н)   Мемфис Депай 1'
16 (в)   Андрей Горбунов
3 (з)   Александр Мартынович
4 (з)   Игорь Шитов
5 (з)   Денис Поляков
17 (з)   Михаил Сиваков
2 (п)   Станислав Драгун
7 (п)   Юрий Ковалев
14 (п)   Антон Путило
18 (п)   Иван Маевский
22 (п)   Игорь Стасевич
13 (н)   Николай Сигневич
Запасной состав
13 (в)   Йерун Зут
23 (в)   Марко Бизот
2 (з)   Кенни Тете
5 (з)   Натан Аке
12 (з)   Патрик ван
6 (п)   Дэви Проппер
11 (п)   Квинси Промес
16 (п)   Кевин Стротман
18 (п)   Тонни де
20 (п)   Донни ван
14 (н)   Стивен Бергёйс
19 (н)   Люк де
1 (в)   Антон Чичкан
12 (в)   Андрей Климович
19 (з)   Максим Володько
21 (з)   Захар Волков
6 (п)   Алексей Риос
8 (п)   Павел Савицкий
10 (п)   Александр Глеб
15 (п)   Сергей Кисляк
20 (п)   Юрий Кендыш
23 (п)   Павел Нехайчик
9 (н)   Денис Лаптев
11 (н)   Антон Сарока
Самоечитаемое
Трансляция
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'30
Драгун получил желтую карточку за откровенный фол против Вейналдума поблизости от центра поля.
'30
Игорь Стасевич выполнил подачу с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был один из соперников.
'28
Момент у Беларуси! Путило отпасовал в чужой штрафной на Ковалева, но его удар с выгодной позиции сумел блокировать один из защитников.
'26
Депай исполнил подачу с первого в матче углового для хозяев поля, но первым на мяче был один из соперников.
'25
Бабел навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'23
Уже в первой половине первого тайма обеспечили себе комфортное преимущество в счете голландцы. Очень непросто складывается сегодняшний матч для Беларуси.
'21
Гол! 2:0! Дюмфрис навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Депай пяткой вывел один на один Вейналдума и тот уверенно пробил мимо Горбунова точно в цель.
'19
После розыгрыша углового первым на подборе у чужой штрафной оказался Денис Поляков, но пробил заметно выше створа ворот.
'18
Стасевич навесил со штрафного с правого фланга атаки во владения Силлессена, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'16
Депай вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, принялся финтить и упал на газон после столкновения с Мартыновичем, но арбитр фола не зафиксировал.
'14
Антон Путило сместился на правый фланг атаки, но там в единоборстве с несколькими соперниками выпустил мяч за боковую линию поля.
'12
Депай получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и тут же на исполнение пробил, но мяч пролетел рядом с дальним верхним углом ворот Горбунова.
'10
Бабель получил передачу на левом краю чужой штрафной, но под прессингом был вынужден отойти назад, а затем и передать мяч партнеру по команде.
'9
Несколько сбавили обороты голландцы после быстро проведенного гола. Пока никуда не торопятся хозяева с проведением следующих атак.
'7
Иван Маевский допустил неточную передачу в центре поля в достаточно простой ситуации. Пока не выходят атаки у гостей совсем в нашем матче.
'5
Длительное время контролируют мяч голландцы на первых минутах матча. Беларусь пока даже толком не переходила на чужую половину поля.
'3
Важный гол уже на старте матча удалось провести Нидерландам. Теперь уже Беларусь не сможет придерживаться изначально оборонительного плана на игру.
'1
Гол! 1:0! Шитов отдал крайне неудачную передачу назад на Горбунова. В результате Депай мяч перехватил, обыграл голкипера и точно пробил по пустым воротам.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Нидерланды — Беларусь. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.