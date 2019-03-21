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Бельгия Россия

На пути к Евро: Россия воспользовалась ошибкой Бельгии. LIVE

Онлайн-трансляция отборочного матча к Евро-2020 Бельгия — Россия

Сборная Бельгии принимает команду России в первом туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Группа I. 1-й тур  |   21 марта 22:45   |  1 тайм
Бельгия
1:1
Россия
Стадион «Руа Бодуэн», Брюссель | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Тилеманс 14'
Черышев 16'
Головин 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (з)   Ян Вертонген
20 (з)   Анга Дедрик
21 (з)   Тимоти Кастань
6 (п)   Леандер Дендонкер
8 (п)   Юри Тилеманс 14'
10 (п)   Эден Азар
16 (п)   Торган Азар
14 (н)   Дрис Мертенс
23 (н)   Миши Батшуайи
1 (в)   Маринато Гилерме
2 (з)   Марио Фернандес
3 (з)   Кирилл Набабкин
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Георгий Джикия
6 (п)   Денис Черышев 16'
7 (п)   Далер Кузяев 26'
17 (п)   Александр Головин 18'
18 (п)   Юрий Жирков
19 (п)   Ильзат Ахметов
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Коэн Кастельс
3 (з)   Томас Вермален
4 (з)   Джейсон Денайер
15 (з)   Брандон Мехеле
7 (п)   Ханс Ванакен
11 (п)   Янник Карраско
18 (п)   Аднан Янузай
19 (п)   Деннис Прает
22 (п)   Насер Шадли
9 (н)   Кристиан Бентеке
17 (н)   Дивок Ориги
12 (в)   Андрей Лунёв
16 (в)   Антон Шунин
4 (з)   Максим Беляев
5 (з)   Андрей Семёнов
23 (з)   Георгий Щенников
11 (п)   Антон Миранчук 26'
8 (п)   Юрий Газинский
15 (п)   Алексей Миранчук
20 (п)   Владислав Игнатьев
21 (п)   Магомед Оздоев
9 (н)   Фёдор Смолов
10 (н)   Фёдор Чалов
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`31

Активен у Бельгии Дрис Мертенс. В который раз он накручивает нашего защитника на фланге и подает — благо, что снимаются все эти забросы.

`29

Ахметов хорошо прессинговал сейчас Азара. Эдера, главную звезду сборной Бельгии — особый растрой у армейца сегодня, противостоит все-таки одному из лучших игроков мира.

`26

И все же приходится провести замену Черчесову. Антон Миранчук выходит на позицию Кузяева, колено пострадало у Далера.

`24

Упал темп матча — в центре поля сейчас проходит перепасовка хозяев, мяч дошел до Куртуа.

`22

Кузяеву сейчас оказывали помощь: досталось Далеру в стыке — не хватало еще в первом тайме вынужденную замену проводить... Нет, снова на поле «зенитовец».

`20

Проводили подачу в штрафную Гильерме, сутолока в штрафной была — вратарь на выходе идеально сыграл.

`18

Жестко в подкате сыграл Головин — желтая Александру. Но предупреждение достаточно спорное.

`16

Ой, ГООООООЛ!!!! Что творит Тибо Куртуа?! Подкараулил ошибку вратаря Черышев и забил! 1:1.

`14

ГОООЛ!!!! Бельгия открывает счет — Тиллеманс безупречно вышел на ударную позицию и реализовал численное преимущество хозяев в атаке. «3 в 2» убежали бельгийцы и наказали подопечных Станислава Черчесова.

'12

Батшуайи технично развернулся в окружении российских футболистов и навесил на край нашей штрафной, однако Торган Азар, которому предназначалась эта передача, не разгадал замысле и не пошел на мяч. В итоге Гилерме спокойно забрал снаряд.

'10

Бельгийцы не извлекли дивидендов из углового: Вертонген пробил головой, но сначала попал в Марио Фернандеса, а затем подбежал Гилерме, поймавший мяч в руки.

'9

Могло быть опасно! Торган Азар, младший брат Эдена, пытался прострелить в штрафную сборной России с левого фланга, однако наши защитники успели выбить на угловой.

'7

Сборная России в начале встречи обороняется довольно глубоко, однако и бельгийцы пока не сильно настаивают на своем доминировании. Активный прессинг пока куда-то пропал, теперь хозяева поля маячат только в районе центрального круга. Возможно, соперник рассчитывает поймать россиян на быстрой контратаке.

'5

Головин жестко сыграл против соперника, въехав тому в ногу, но судья пока обходится без желтой.

'4

«Красные дьяволы» разыграли угловой, и последовал дальний удар низом, но мимо створа.

'3

И тут же бельгийцы отвечают опасным эпизодом! Ильзат Ахметов потерял мяч в центре поля, и чужой игрок вышел один на один с Гилерме, но самоотверженно прыгнул под мяч и сумел выбить его на угловой!

'2

А вот первый интересный момент создает команда России! Черышев стрелой пронесся по левому флангу и прострелил в центр, а там головой в падении пробил Дзюба! Однако мяч прошел мимо створа.

'2

Бельгийцы сходу начинают активно прессинговать, так что Гилерме какое-то время размышляет, кому бы отдать мяч и явно тушуется.

'1

Матч начался! Желаем удачи сборной России и надеемся на искрометную игру!

22:45

Отзвучал гимн Бельгии, и капитаны — Артем Дзюба и Эден Азар — обменялись флагами.

22:44

Звучит гимн России!

22:43

Последние приготовления к встрече!

22:40

К сожалению, накануне сегодняшней встречи из-за травм выбыли защитник сборной России Илья Кутепов и хавбек Роман Зобнин. Однако и у бельгицев не обошлось без потерь: по причине повреждений расположение команды покинули защитник Тома Менье, хавбек Мусса Дембеле, а также нападающий Ромелу Лукаку.

Полузащитник сборной России Роман Зобнин

22:35

Напомним, в последний раз сборные России и Бельгии встречались почти два года назад, в марте 2017-го, в рамках товарищеского матча. Тогда была зафиксирована весьма боевая ничья — 3:3.

Игрок сборной России Магомед Оздоев (слева) и игрок сборной Бельгии Насер Шадли в товарищеском матче между сборными России и Бельгии

22:30

Стартовый состав сборной Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Кастань, Э. Азар, Мертенс, Батшуайи.

22:25

Стартовый состав сборной России: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Набабкин, Жирков, Фернандес, Головин, Ахметов, Черышев, Кузяев, Дзюба

22:20

Начало матча запланировано на 22.45 мск.

22:15

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, в котором встречаются сборные Бельгии и России.