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Активен у Бельгии Дрис Мертенс. В который раз он накручивает нашего защитника на фланге и подает — благо, что снимаются все эти забросы.
Ахметов хорошо прессинговал сейчас Азара. Эдера, главную звезду сборной Бельгии — особый растрой у армейца сегодня, противостоит все-таки одному из лучших игроков мира.
Упал темп матча — в центре поля сейчас проходит перепасовка хозяев, мяч дошел до Куртуа.
Проводили подачу в штрафную Гильерме, сутолока в штрафной была — вратарь на выходе идеально сыграл.
Батшуайи технично развернулся в окружении российских футболистов и навесил на край нашей штрафной, однако Торган Азар, которому предназначалась эта передача, не разгадал замысле и не пошел на мяч. В итоге Гилерме спокойно забрал снаряд.
Бельгийцы не извлекли дивидендов из углового: Вертонген пробил головой, но сначала попал в Марио Фернандеса, а затем подбежал Гилерме, поймавший мяч в руки.
Могло быть опасно! Торган Азар, младший брат Эдена, пытался прострелить в штрафную сборной России с левого фланга, однако наши защитники успели выбить на угловой.
Сборная России в начале встречи обороняется довольно глубоко, однако и бельгийцы пока не сильно настаивают на своем доминировании. Активный прессинг пока куда-то пропал, теперь хозяева поля маячат только в районе центрального круга. Возможно, соперник рассчитывает поймать россиян на быстрой контратаке.
Головин жестко сыграл против соперника, въехав тому в ногу, но судья пока обходится без желтой.
«Красные дьяволы» разыграли угловой, и последовал дальний удар низом, но мимо створа.
А вот первый интересный момент создает команда России! Черышев стрелой пронесся по левому флангу и прострелил в центр, а там головой в падении пробил Дзюба! Однако мяч прошел мимо створа.
Бельгийцы сходу начинают активно прессинговать, так что Гилерме какое-то время размышляет, кому бы отдать мяч и явно тушуется.
Матч начался! Желаем удачи сборной России и надеемся на искрометную игру!
Отзвучал гимн Бельгии, и капитаны — Артем Дзюба и Эден Азар — обменялись флагами.
Звучит гимн России!
Последние приготовления к встрече!
К сожалению, накануне сегодняшней встречи из-за травм выбыли защитник сборной России Илья Кутепов и хавбек Роман Зобнин. Однако и у бельгицев не обошлось без потерь: по причине повреждений расположение команды покинули защитник Тома Менье, хавбек Мусса Дембеле, а также нападающий Ромелу Лукаку.
Напомним, в последний раз сборные России и Бельгии встречались почти два года назад, в марте 2017-го, в рамках товарищеского матча. Тогда была зафиксирована весьма боевая ничья — 3:3.
Стартовый состав сборной Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Кастань, Э. Азар, Мертенс, Батшуайи.
Стартовый состав сборной России: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Набабкин, Жирков, Фернандес, Головин, Ахметов, Черышев, Кузяев, Дзюба
Начало матча запланировано на 22.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, в котором встречаются сборные Бельгии и России.