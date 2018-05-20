Курсы валют$ 62.26 (-0.097) 73.34 (+0.022)
Москва: +11°C
Кто вошел в новое правительство
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
СельтаЛеванте
4:2
закончен
17:15
ЛеганесБетис
3:2
закончен
19:30
СевильяАлавес
1:0
закончен
19:30
МалагаХетафе
0:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасЖирона
1:2
закончен
21:45
ВильярреалРеал Мадрид
2:2
закончен
Италия / Серия А
16:00
ЮвентусВерона
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
17:00
ЧерноморецЗирка
1:0
закончен
17:00
КарпатыСталь К
3:0
закончен
17:00
АлександрияОлимпик Д
2:0
закончен
19:30
Динамо КШахтёр Д
2:1
закончен
Кубок Англии
19:15
ЧелсиМанчестер Юнайтед
1:0
закончен
Кубок Германии
21:00
БаварияАйнтрахт Ф
1:3
закончен
Франция / Лига 1
22:00
КанПСЖ
0:0
закончен
22:00
ДижонАнже
2:1
закончен
22:00
ЛионНицца
3:2
закончен
22:00
МарсельАмьен
2:1
закончен
22:00
МетцБордо
0:4
закончен
22:00
НантСтрасбург
1:0
закончен
22:00
РеннМонпелье
1:1
закончен
22:00
Сент-ЭтьенЛилль
5:0
закончен
22:00
ТулузаГенгам
2:1
закончен
22:00
ТруаМонако
0:3
закончен
ЧМ / 2018
16:15
ШвецияСША
6:0
закончен
20:15
КанадаШвейцария
2:3
закончен
НХЛ / плей-офф
02:15
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
3:2
закончен
02:15
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
3:2
закончен
Теннис / Турнир WTA в Риме. Полуфинал
18:00
Мария Шарапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния)
6:4, 1:6, 4:6
закончен
Россия / Переходные матчи
18:00
ТамбовАмкар
0:1
закончен
21:00
АнжиЕнисей
не начался
Испания / Примера
13:00
ВаленсияДепортиво
2:1
закончен
17:15
Атлетик БЭспаньол
0:1
закончен
19:30
Атлетико МЭйбар
2:1
2 тайм
21:45
БарселонаРеал Сосьедад
не начался
Италия / Серия А
16:00
ДженоаТорино
1:2
закончен
19:00
КальяриАталанта
0:0
2 тайм
19:00
КьевоБеневенто
1:0
2 тайм
19:00
УдинезеБолонья
1:0
2 тайм
19:00
НаполиКротоне
2:0
2 тайм
19:00
МиланФиорентина
5:1
2 тайм
19:00
СПАЛСампдория
3:1
2 тайм
21:45
ЛациоИнтер М
не начался
21:45
СассуолоРома
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
ВересМариуполь
1:1
закончен
17:00
ВорсклаЗаря
2:0
закончен
ЧМ / 2018
16:45
СШАКанада
4:1
закончен
21:15
ШвецияШвейцария
не начался
НХЛ / плей-офф
22:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
18:00
ЦСКА Жальгирис
77:79
закончен
21:00
Реал Мадрид Фенербахче
не начался
НХЛ / плей-офф
03:00
Вашингтон КэпиталзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
Анжи Енисей
«Анжи» — «Енисей» РИА Новости
«Анжи» — «Енисей»

Стыковой матч. «Анжи» — «Енисей». LIVE

Онлайн-трансляция второго стыкового матча «Анжи» — «Енисей»

Во втором стыковом матче за право играть в РФПЛ в новом сезоне махачкалинский «Анжи» принимает красноярский «Енисей». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Переходные матчи. 2-й матч  |   20 мая 21:00   |  Матч не начался
Анжи
0:0
Енисей
0:0
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Владимир Сугробов
52 (з)   Мирал Самарджич
14 (з)   Игорь Армаш
2 (з)   Гурам Тетрашвили
3 (з)   Владимир Полуяхтов
94 (п)   Олег Данченко
10 (п)   Квадво Поку
78 (п)   Михаил Бакаев
6 (п)   Паул Антон
99 (н)   Хуан Лескано
88 (н)   Иван Маркелов
47 (в)   Михаил Филиппов
44 (з)   Никита Чичерин
4 (з)   Шамиль Гасанов
2 (з)   Валерий Кичин
3 (з)   Александр Жиров
21 (п)   Егор Иванов
6 (п)   Азим Фатуллаев
14 (п)   Максим Семакин
8 (п)   Владимир Камеш
91 (н)   Марко Обрадович
48 (н)   Александр Кутьин
Запасной состав
34 (в)   Никита Репин
5 (з)   Магомед Мусалов
7 (п)   Достон Хамдамов
4 (п)   Игорь Чайковский
13 (п)   Данил Глебов
90 (н)   Амур Калмыков
49 (н)   Александр Прудников
9 (н)   Филипп Будковский
91 (н)   Павел Яковлев
1 (в)   Юрий Нестеренко
32 (з)   Давид Мильдзихов
39 (з)   Максим Васильев
19 (з)   Константин Гарбуз
27 (з)   Павел Рожков
12 (з)   Александр Новиков
83 (п)   Александр Харитонов
7 (п)   Сердер Сердеров
77 (п)   Вадим Стеклов
11 (н)   Артур Саркисов
38 (н)   Артур Малоян
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча за право играть в РФПЛ: «Анжи» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. В первом матче победил «Енисей» — 3:0.