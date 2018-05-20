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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча за право играть в РФПЛ: «Анжи» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. В первом матче победил «Енисей» — 3:0.