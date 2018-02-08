'90+3
'90+2
'90+1
Последовала передача к штрафной площади «Барселоны» на ход Вьетто, теперь и форвард «Валенсии» залез в офсайд.
'90
Две минуты добавил Ундиано Мальенко к основному времени матча.
'90
Угловой у ворот «Барселоны». Парехо выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки каталонского клуба сразу выбили мяч к центру поля.
'89
Бускетс в центре поля нарушил правила против Солера. Игроки «Валенсии» спокойно разыграли стандарт.
'88
Месси с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь на Суареса, Луис оказался в офсайде.
'87
Спокойно команды уже доигрывают матч, всем всё понятно в этой встрече, теперь главное обойтись без травм в конце встречи.
'86
'86
'85
'84
Месси очень неудачно пробил по воротам со стандарта, мяч полетел слишком высоко.
'83
Кондогбиа нарушил правила у своей штрафной площади против Ракитича. «Барселона» вновь заработала опасный стандарт.
'82
Никто уже по сути не верит, что «Валенсия» забьёт три мяча в ворота «Барселоны» за оставшееся время, да и мяч сегодня в ворота каталонского клуба идти не хочет.
'81
Дзадза в борьбе за верховой мяч в штрафной площади «Барселоны» вновь нарушил правила, на этот раз форвард «Валенсии» в борьбе с Юмтити подыграл себе рукой.
'80
И вот уже очередной угловой у ворот «Барселоны». Парехо решил разыграть корнер с Гуэдешом, однако ответная передача от Гонсалу оказалась неточной, да и Парехо её не особо ждал.
'79
Угловой у ворот «Валенсии». Месси и Коутиньо решили разыграть стандарт между собой, но затем игроки «Барселоны» ничего интересного так и не придумали.
'78
'77
Угловой у ворот «Барселоны». Парехо выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч на этот раз.
'76
Какой момент! Гуэдеш с левого фланга вошёл в штрафную площадь «Барселоны» и выполнил передачу на дальнюю штангу, Солер сбросил мяч на Гайя, который с линии вратарской в касание пробил по воротам, но Силлессен успел среагировать и вытащить буквально «мёртвый» мяч.
'75
Коутиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Доменек был на месте.
'74
'74
'73
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай дёрнул заднюю поверхность бедра и показал, что ему нужна замена. Пока игрока «Валенсии» уже на носилках унесли за пределы поля.
'72
Но при этом игроки «Валенсии» не смогли выбить мяч из своей штрафной площади, в итоге Ракитич пробил по воротам ещё раз, на этот раз мяч пролетел рядом со штангой.
'71
Паулиньо с правого угла штрафной площади выполнил передачу к линии штрафной, Ракитич пробил по воротам, но попал в защитника «Валенсии».
'70
Монтойя в центре поля довольно грубо сыграл против Альбы, Ундиано Мальенко вновь решил обойтись без жёлтой карточки.
'69
Вьетто ворвался в штрафной площадь «Барселоны» и также пробил по воротам, Пике в подкате блокировал попытку.
'68
Дзадза с левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр на Гуэдеша, Гонсалу головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'67
'67
'66
Повтор показал нам, что Гарай подставил руку под удар Месси, после уже спасал Доменек, но Ундиано Мальенко всё же в том эпизоде не решился поставить на «точку» и скорее всего он был прав.
'65
Месси с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, «Валенсия» пока также продолжает уверенно отбиваться при стандартах.
'64
Месси из центра штрафной площади пробил по воротам «Валенсии», Доменек спас свою команду, а игравший на добивании Родриго попал в Монтойю, мяч улетел на угловой.
'63
Угловой у ворот «Барселоны». Парехо выполнил подачу в центр штрафной площади, Роберто головой не смог выбить мяч далеко, в итоге из-за пределов штрафной площади по воротам пробил Солер, мяч улетел немного в сторону от цели.
'62
Дзадза в центре поля теперь зацепил Коутиньо. Пока из центра поля «Барселона» никак не выберется.
'61
Против Иньесты нарушили правила в центре поля, сам Андрес никуда не спеша разыграл стандарт.
'60
Последовала передача к линии штрафной площади на Гуэдеша, игрок «Валенсии» оказался в офсайде.
'59
Парехо выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, не без труда, но «Барселона» вновь отвела угрозу от своих ворот.
'58
Солер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Юмтити и ушёл на угловой.
'57
'57
'56
'56
'55
Гайя с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники «Барселоны» перехватили мяч.
'54
Теперь же Суарес отыгрался в штрафной площади «Валенсии» с Месии и пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'53
Месси по центру попытался войти в штрафную площадь «Валенсии», Парехо смог перехватить мяч у Лионеля.
'52
«Барселона» продолжает на кураже пока идти вперёд, «Валенсии» сейчас главное не опускать головы, а продолжать бороться до самого конца.
'51
Вот и забила свой мяч «Барселона», теперь у нас точно не будет дополнительного времени, а «Валенсии» уже нужно забивать три мяча.
'50
'49
Угловой игроки «Валенсии» разыграли очень неудачно, «Барселона» быстро отбилась без всяких проблем.
'48
Родриго пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Юмтити и улетел на угловой.
'47
'47
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Барселона» на выезде во втором полуфинальном матче Кубка Испании играет вничью с «Валенсией» 0:0. Пока игра получается довольно равной, обе команды стремятся атаковать, создают временами голевые моменты, но пока голкиперы играют надёжно, а «Барселону» также единожды выручила перекладина. Посмотрим, что будет во второй половине матча, а пока немного отдохнём.
'45
Родриго выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Кондогбиа принял мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в стенку, но с внешней стороны.
'44
Ракитич с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь на Суареса, Луис пробил по воротам, но мяч полетел точно в Доменека.
'43
Монтойя поставил очень хороший корпус на левом фланге у своей штрафной площади и не дал Альбе добраться до мяча, игрок «Барселоны» же требовал от Ундиано Мальенко свисток, но главный арбитр показал, что нужно играть дальше.
'42
Дзадза в центре поля теперь нарушил правила против Юмтити. Игроки «Барселоны» спокойно разыграли стандарт.
'41
Суарес перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Валенсии» против Кондогбия и в итоге нарушил правила.
'40
Пике после борьбы за верховой мяч с Вьетто в центре поля неудачно приземлился, но защитник «Барселоны» довольно быстро сам поднялся.
'39
Коклен в борьбе за мяч у своей штрафной площади едва не снял с Месси футболку, но Ундиано Мальенко тут свистка не дал.
'38
Иньеста выполнил подачу к линии вратарской, Доменек уверенно сыграл на выходе и выбил мяч за пределы штрафной площади.
'37
Теперь уже Гарай на своей половине поля сбил Суареса. «Барселона» решила на этот раз разыграть стандарт.
'36
Месси пробил по воротам со стандарта, на этот раз мяч попал в «стенку» из игроков «Валенсии», которую грамотно выстроил Доменек.
'35
'34
Альба с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Кондогбиа головой выбил мяч за пределы штрафной площади.
'33
Парехо с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, но без проблем, но игроки «Барселоны» смогли отбиться.
'32
Последовала передача в центр штрафной площади «Барселоны» на Дзадзу, Пике успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой.
'31
«Барселона» также пытается временами использовать более-менее плотный прессинг, но «Валенсия» пока очень хорошо играет в обороне.
'30
Месси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'29
«Барселона» уверенно контролирует мяч в центре поля, но продвижения вперёд нет, болельщики на «Месталье» уже начинают свистеть.
'28
Родриго пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Силлессен выручил свою команду.
'27
В центр поля у нас пока перешла игра, много борьбы в этой встрече, возможно, что более одного или двух забитых мячей мы здесь также не увидим.
'26
Ракитич выполнил плохую передачу к линии штрафной площади «Валенсии» на Месси, мяч по традиции был перехвачен.
'25
Теперь уже и в штрафную площадь «Барселоны» последовала подача в центр штрафной площади, Юмтити головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'24
Роберто с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Валенсии», а там оказался только Коклен.
'23
Высокий прессинг сейчас «Валенсия» старается также использовать, но защитники «Барселоны» и Силлессен не суетятся и спокойно контролируют мяч.
'22
Бускетс с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел за лицевую линию поля.
'21
Иньеста попытался на левом фланге отыграться с Альбой, но ответная передача была перехвачена защитниками «Валенсии».
'20
А теперь уже пришлось Бускетсу в центре поля настигать Гайя и вновь нарушать правила, чтобы «Валенсия» не смогла провести быструю ответную атаку.
'19
Иньеста выполнил классную передачу в центр штрафной площади «Валенсии», но Суареса подвела техника, Луис не смог обработать мяч и в итоге подарил его сопернику.
'18
Монтойя с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Барселоны», Вьетто в касание пробил по воротам, опять попытка вышла неудачной.
'17
Родриго теперь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'16
Гайя с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Родриго головой пробил по воротам, Силлессен уже до мяча достать не смог, но «Барселону» от пропущенного мяча на этот раз спасла перекладина.
'15
Бускетс в центре поля нарушил правила против Родриго. Игроки «Валенсии» спокойно разыграли стандарт.
'14
Суарес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Месси не удалось зацепиться за мяч в борьбе с защитниками «Валенсии», в итоге его на выходе забрал Доменек.
'13
Роберто с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч задел Паулисту и полетел в створ ворот, но Доменек был на месте.
'12
Дзадза на левом фланге у штрафной площади «Барселоны» грубо сыграл против Роберто, но Ундиано Мальенко пока ограничился лишь устной беседой.
'11
Месси выполнил передачу к штрафной площади «Валенсии» на Иньесту, защитники «летучих мышей» довольно уверенно вновь мяч перехватили.
'10
Месси всё же на этот раз бил на исполнение, это как раз и дало время Доменеку переместиться и кулаками в прыжке выбить мяч подальше от своих ворот.
'9
Месси со стандарта пробил в дальний от голкипера угол ворот, но Доменек в прыжке потащил.
'8
Паулиста у своей штрафной площади нарушил правила против Месси. Игроки «Барселоны» заработали опасный стандарт.
'7
Суарес выполнил передачу на правый угол штрафной площади, защитники «Валенсии» не дали Гомешу добраться до мяча.
'6
Коклен отыгрался с Дзадзой, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Силлессен был на месте.
'5
По игре же пока «Барселона» по большей части катает мяч в центре поля, никто из команд не рискует форсировать события.
'4
И вот уже Кондогбиа досталось в борьбе за мяч с Гомешом, команды такими темпами быстро могут и на жёлтые карточки устроиться.
'3
Напомним, что первый полуфинальный матч Кубка Испании «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 1:0, так что сегодня у «Валенсии» на «Месталье» есть все шансы совершить сенсацию.
'2
Не успели команды ещё толком начать встречу, а Дзадза уже огрел по ногам Альбу, Ундиано Мальенко показал, что нужно продолжать игру.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Испании: «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 1:0.