'90+3

Звучит финальный свисток. «Барселона» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании на выезде уверенно переиграла «Валенсию» 2:0 и по сумме двух встреч 3:0 спокойно вышла в финал турнира, где её уже ждёт «Севилья», которая чуть ранее по сумме двух встреч прошла «Леганес» 3:1. Сегодня мы с вами посмотрели очень неплохой матч. «Валенсия» выставила на игру боевой состав, но в начале второго тайма «Барселона» забила гол на выезде и всё стало ясно, «Валенсия» старалась на своём поле хотя бы не проиграть, но и тут не получилось, Силлессен сегодня был хорош, а «Валенсии» в завершении атак также и не хватало удачи.