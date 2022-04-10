Манчестер Сити

'13

«Красные» отобрали мяч на чужой половине поля и минуты две владели им, но так и не смогли проникнуть в штрафную, а на заброс не решились. В итоге последовал пас назад, и теперь «Ливерпуль» контролирует мяч возле своей штрафной.