Манчестер Сити

Опасно! Трент ворвался в штрафную «Сити» с правого фланга и пробил в ближний угол — Эдерсон спас. Правда, судья сейчас сигнализирует, что ранее «красные» совершили фол.
ГООООЛ!!! «Ман Сити» вышел вперед! Жезус здорово открылся под заброс во вратарской «Ливерпуля» и в касание отправил мяч над Алисоном — от перекладины снаряд влетел в ворота. 2:1 в пользу «Сити»!
Опасно! Канселу принял мяч после длинного заброса, вошел в штрафную и мощно пробил в ближний угол — в сантиметрах от штанги.
Статистика по владению мячом — 57 на 43% в пользу «Сити», по общему количеству ударов — 5-2 в пользу «Сити».
Могло быть опасно! Салах забросил мяч в штрафную на Мане, но тот упустил возможность пробить, попал под прессинг защитника и был вынужден отпасовать назад. А позиция была хорошая.
Опасно! Де Брейне чуть не оформил дубль. Канселу получил мяч возле штрафной, на замахе убрал защитника, покатил в центр на Де Брейне, и тот пробил впритирку со штангой.
Жезус и Уолкер не разобрались между собой в штрафной «Ливерпуля», и никто в итоге не нанес удар, а потом оборона «красных» отобрала мяч.
«Сити» повладел мячом на своей половине поля, немного успокоился и потихоньку подобрался к чужой штрафной. Теперь «горожане» переводят мяч с фланга на фланг и ждут ошибки.
Опасно! Эдерсон попал под прессинг Жоты в собственной штрафной, сделал неудачный финт и чуть не отправил мяч в свои ворота! С трудом успел догнать снаряд и выбить его куда подальше.
Мане смешно упал на ровном месте и потерял мяч возле своей штрафной. «Сити» организовал быстрый контрвыпад, который закончился прострелом в штрафную, но никого из «горожан» не оказалось в нужной точке, и замкнуть не получилось.
Жезус отобрал мяч в штрафной «Ливерпуля» и отпасовал партнеру, но тот замешкался, и «красные» в большом количестве успели вернуться в штрафную и отбить атаку.
Горячо! Уолкер набрал скорость по правому флангу, принял мяч после длинного заброса и прострелил в центр штрафной, но Жезус чуть-чуть не успел добраться до мяча. Защитник выбил на угловой.
Момент! Салах и Мане вдвоем открывались под заброс в штрафной «Сити», но защитник в последний момент успел выбить мяч у них из-под носа. Снаряд взмыл вертикально вверх и упал в руки Эдерсону.
ГОООООЛ!!! «Ливерпуль» быстро отыгрался! Последовала подача на правый край штрафной, оттуда Трент скинул в центр, и оставшийся в полном одиночестве Жота покатил мяч в ворота! 1:1!
«Красные» отобрали мяч на чужой половине поля и минуты две владели им, но так и не смогли проникнуть в штрафную, а на заброс не решились. В итоге последовал пас назад, и теперь «Ливерпуль» контролирует мяч возле своей штрафной.
Жезус снова побежал очень высоко прессинговать, но ван Дейк успел отдать передачу Алисону. Дальше нападающий «Сити» не пошел, видимо, вспомнив предыдущую неудачную попытку.
Жезус решил повторить подвиг Бензема и побежал прессинговать Алисона, пытаясь перехватить передачу от вратаря к защитнику, но лишь врезался в голкипера и упал. Бразилец требовал пенальти, но арбитр не согласился.
«Сити» продолжил контролировать мяч. Сразу семь игроков «Ливерпуля» прессингуют на чужой половине поля, но отобрать снаряд пока не получается.
ГООООЛ!!! Де Брюйне пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от Матипа попал в дальний угол. 1:0 в пользу «Манчестер Сити»!
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Жота, Салах, Мане.
Запасные: Келлехер, Гомес, Конате, Цимикас, Джонс, Кейта, Милнер, Фирмино, Диас.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Де Брейне, Эрнандес, Силва, Фоден, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Стеффен, Аке, Грилиш, Гюндоган, Лавиа, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Марез.
В матче 32-го тура Английской премьер-лиги лидирующий «Манчестер Сити» принимает почти догнавший его «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.