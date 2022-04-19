Криштиану Роналду пинает мяч в живот Кертису Джонсу в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Reuters
В матче 30 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», борющийся за победу в турнире с «Манчестер Сити», на своем поле принимает «Маечестер Юнайтед», который сражается за место в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Англия - Премьер-лига. 30-й тур
Матч не начался
19 апреля 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Стадион «Энфилд», Ливерпуль
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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