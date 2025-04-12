Полет Гагарина: от первого лица

В середине XX века космический полет был популярным атрибутом научной фантастики, но никто не знал, каково это — на самом деле оказаться за пределами Земли. Все изменилось 12 апреля 1961 года. Молодой военный летчик Юрий Гагарин отправился на орбиту на корабле «Восток-1» и совершил один полный оборот вокруг Земли за неполные два часа. Мы расскажем о том, как полет Гагарина выглядел от первого лица, — благо первый космонавт подробно описывал свои ощущения. Поехали!