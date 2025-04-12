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Спорт

Погоня за лидерами: «Локомотив» сражается с «Рубином» в Казани. LIVE

Футбол. РПЛ. 24-й тур. «Рубин» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Московский «Локомотив» играет на выезде с казанским «Рубином» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 24-й тур
2-й тайм
12 апреля 17:00
Рубин
Казань, Россия
50' Шабанхаджай
1 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм

44' Годяев

2-й тайм

50' Шабанхаджай

Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'50

ГООООЛ!!! «Рубин» открывает счет — 1:0!

Нападающий казанцев Шабанхаджай протащил мяч на индивидуальном мастерстве через всю чужую половину поля, вышел один на один с Митрюшкиным и перекинул его элегантным парашютиком! Гол в стиле Лионеля Месси. Браво!

'49

Самошников ввел мяч из-за боковой прямо в штрафную «Рубина», однако защитники не позволили Монтесу зацепиться за мяч и нанести удар.

'47

В составе «Локомотива» произошла замена в перерыве: Карпукас вышел вместо Годяева.

'46

Второй тайм начался!

'45+1

Первый тайм завершен! Соперники пока не открыли счет, но очень разогнались к концу тайма и начали обмениваться опасными моментами. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!

'44

Полузащитник «Локомотива» Годяев получил желтую карточку за то, что схватил руками Ходжу и сорвал опасную контратаку «Рубина».

'43

Момент! Пиняев мощно пробил в створ с линии штрафной, Ставер отразил перед собой, и Самошников сыграл на добивании, но мяч пролетел выше створа!

'41

Опасно! Шабанхаджай нанес удар с линии штрафной, но Митрюшкин отбил в сторону! Там мяч подобрал другой игрок «Рубина», который тоже нанес удар в створ, но на этот раз Митрюшкин намертво зафиксировал снаряд!

'39

Защитник «Рубина» Сильянов нанес дальний удар, но не попал в створ!

'37

«Рубин» убежал в быструю контратаку, но Даку не смог прорваться в штрафную мимо Монтеса, который остановил его без нарушения правил!

'35

Самошников не смог обыграть Безрукова, и атака «Локомотива» захлебнулась.

'33

Йочич пробил по воротам «Локомотива» из пределов штрафной, но мексиканский защитник «железнодорожников» Монтес заблокировал этот удар в подкате! Причем мяч отскочил в лицо самому Йочичу, так что игроку «Рубина» понадобилась помощь врачей. К счастью, обошлось без травмы.

'31

Ставер вовремя вышел из ворот и забрал в руки мяч, прервав длинную передачу на Пиняева.

'29

«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал в центр штрафной, где мяч заметался между игроками, но в итоге достался «Рубину».

'27

Хорватский полузащитник «Рубина» Ходжа сфолил на Годяеве возле штрафной «Локомотива» в попытке агрессивно отобрать мяч.

'25

Пиняев нанес удар из пределов штрафной «Рубина», но попал в соперника! Батраков попытался завершить начатое, но пробил выше створа.

'23

Иву нарушил правила на Баринове возле штрафной «Локомотива» — перестарался в отборе мяча.

'21

«Рубин» заработал свой первый угловой в матче. После подачи в штрафную защитник казанцев Вуячич нанес удар головой, но явно выше ворот.

'19

Опасно! Нападающий «Рубина» Шабанхаджай нанес удар с линии штрафной в правый угол, но Митрюшкин успел в падении отбить мяч!

'17

«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал во вратарскую, где Фассон скинул мяч головой на дальнюю штангу, но там оказался голкипер «Рубина» Ставер, который вовремя сместился в нужный угол и кулаком отправил мяч подальше — на фланг.

'15

Ненахов навесил в штрафную «Рубина», где Пиняев нанес удар головой, но прямо в руки голкиперу казанцев Ставеру!

'13

Батраков нашел пасом Воробьева возле штрафной «Рубина», и «Локомотив» развил неплохую атаку, которая завершилась подачей в центр штрафной, но там мяч перехватил защитник.

'11

«Железнодорожники» смогли проникнуть с мячом в штрафную «Рубина», но защитники не позволили нанести удар в створ!

'9

Нигерийский хавбек «Рубина» Иву выиграл борьбу за мяч в центр поля, но казанцы не стали продвигаться вперед и предпочли сохранить мяч, отпасовав назад.

'7

Сербский полузащитник «Рубина» Йочич попытался с лета нанести удар по мячу из пределов штрафной «Локомотива», но не сумел!

'5

«Рубин» пока доминирует на поле и гораздо больше владеет мячом.

'3

Казанцы сразу начали идти вперед, действуя через длинные забросы. Но зацепиться за мяч на чужой половине поля пока не получается.

'1

Матч начался!

16:55

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Монтес, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев.

16:50

Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Рожков, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Программа 24-го тура РПЛ продолжается в Казани матчем между «Рубином» и московским «Локомотивом».

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