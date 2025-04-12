ГООООЛ!!! «Рубин» открывает счет — 1:0!
Нападающий казанцев Шабанхаджай протащил мяч на индивидуальном мастерстве через всю чужую половину поля, вышел один на один с Митрюшкиным и перекинул его элегантным парашютиком! Гол в стиле Лионеля Месси. Браво!
Самошников ввел мяч из-за боковой прямо в штрафную «Рубина», однако защитники не позволили Монтесу зацепиться за мяч и нанести удар.
В составе «Локомотива» произошла замена в перерыве: Карпукас вышел вместо Годяева.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! Соперники пока не открыли счет, но очень разогнались к концу тайма и начали обмениваться опасными моментами. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!
Полузащитник «Локомотива» Годяев получил желтую карточку за то, что схватил руками Ходжу и сорвал опасную контратаку «Рубина».
Момент! Пиняев мощно пробил в створ с линии штрафной, Ставер отразил перед собой, и Самошников сыграл на добивании, но мяч пролетел выше створа!
Опасно! Шабанхаджай нанес удар с линии штрафной, но Митрюшкин отбил в сторону! Там мяч подобрал другой игрок «Рубина», который тоже нанес удар в створ, но на этот раз Митрюшкин намертво зафиксировал снаряд!
Защитник «Рубина» Сильянов нанес дальний удар, но не попал в створ!
«Рубин» убежал в быструю контратаку, но Даку не смог прорваться в штрафную мимо Монтеса, который остановил его без нарушения правил!
Самошников не смог обыграть Безрукова, и атака «Локомотива» захлебнулась.
Йочич пробил по воротам «Локомотива» из пределов штрафной, но мексиканский защитник «железнодорожников» Монтес заблокировал этот удар в подкате! Причем мяч отскочил в лицо самому Йочичу, так что игроку «Рубина» понадобилась помощь врачей. К счастью, обошлось без травмы.
Ставер вовремя вышел из ворот и забрал в руки мяч, прервав длинную передачу на Пиняева.
«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал в центр штрафной, где мяч заметался между игроками, но в итоге достался «Рубину».
Хорватский полузащитник «Рубина» Ходжа сфолил на Годяеве возле штрафной «Локомотива» в попытке агрессивно отобрать мяч.
Пиняев нанес удар из пределов штрафной «Рубина», но попал в соперника! Батраков попытался завершить начатое, но пробил выше створа.
Иву нарушил правила на Баринове возле штрафной «Локомотива» — перестарался в отборе мяча.
«Рубин» заработал свой первый угловой в матче. После подачи в штрафную защитник казанцев Вуячич нанес удар головой, но явно выше ворот.
Опасно! Нападающий «Рубина» Шабанхаджай нанес удар с линии штрафной в правый угол, но Митрюшкин успел в падении отбить мяч!
«Локомотив» заработал угловой. Батраков подал во вратарскую, где Фассон скинул мяч головой на дальнюю штангу, но там оказался голкипер «Рубина» Ставер, который вовремя сместился в нужный угол и кулаком отправил мяч подальше — на фланг.
Ненахов навесил в штрафную «Рубина», где Пиняев нанес удар головой, но прямо в руки голкиперу казанцев Ставеру!
Батраков нашел пасом Воробьева возле штрафной «Рубина», и «Локомотив» развил неплохую атаку, которая завершилась подачей в центр штрафной, но там мяч перехватил защитник.
«Железнодорожники» смогли проникнуть с мячом в штрафную «Рубина», но защитники не позволили нанести удар в створ!
Нигерийский хавбек «Рубина» Иву выиграл борьбу за мяч в центр поля, но казанцы не стали продвигаться вперед и предпочли сохранить мяч, отпасовав назад.
Сербский полузащитник «Рубина» Йочич попытался с лета нанести удар по мячу из пределов штрафной «Локомотива», но не сумел!
«Рубин» пока доминирует на поле и гораздо больше владеет мячом.
Казанцы сразу начали идти вперед, действуя через длинные забросы. Но зацепиться за мяч на чужой половине поля пока не получается.
Матч начался!
Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Монтес, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьев, Пиняев.
Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Рожков, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Программа 24-го тура РПЛ продолжается в Казани матчем между «Рубином» и московским «Локомотивом».