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Спорт

Первый матч с Пьяничем в команде: ЦСКА принимает «Ахмат». LIVE

Футбол. РПЛ. 10-й тур. ЦСКА — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Пресс-служба ЦСКА
В матче десятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур
2-й тайм
28 сентября 14:00
ЦСКА
Москва, Россия
19' Файзуллаев
42' Келлвен
50' Файзуллаев
3 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

19' Файзуллаев

42' Келлвен

11' Камило

2-й тайм

50' Файзуллаев

Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
61'

Армейцы отдали мяч гостям, совсем не переживая за итоговый результат поединка. Так и не получается у грозненцев соорудить какую-нибудь опасную атаку.

58

Двойная замена у «Ахмата»: Ковачев и Ловат вышли вместо Кардосо и Адамова.

56'

Не может самостоятельно Кардосо покинуть поле, аж на носилках его уносят! Естественно, будет замена.

53'

Фелипе Кардосо крайне неудачно подворачивает ногу после попытки пробить со средней дистанции и падает на газон, держась руками за лицо.

50'

ГООООООООООООООООООЛ! Крайне обидно срезает мяч в собственные ворота Дарко Тодорович после подачи с левого фланга… 3:0 — разгром!

49'

Начало второй половины игры остается за москвичами.

46'

Второй тайм стартовал! Поехали!

45+3'

Первый тайм завершен! Великолепно провели его армейцы, 2:0 в их пользу!

45'

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

42'

ГОООООООООООООООЛ! Круговой уперся в боковую линию и выкатил мяч на Мойзеса, который ворвался в штрафную и прострелил — первым на мяче оказался Келлвен, который из вратарской закатил мяч под руку Шелии. 2:0!

39'

Мусаев после передачи Аббоса бьет сильно неточно в одно касание.

36'

Акинфеев пропустил удар от Самородова, вытянув руку вверх, грамотно выбрав позицию и четко увидев, что мяч уходит выше перекладины. Не стал Игорь касаться мяча, удар от ворот назначает рефери.

33'

Подачу Садулаева с фланга выносит головой Келлвен.

30'

Показали на табло «ВЭБ Арены» Миралема Пьянича — публика встречает боснийца восторженно!

27'

Гуарирапа продавил Мусаева и выиграл у своего партнера право пробить головой — получилось выше перекладины.

22'

Роша потерял мяч при выходе из обороны, но Тодорович не смог воспользоваться ошибкой соперника и пробить по воротам Акинфеева.

24'

Келлвен неточно бьет с дальней дистанции.

19'

ГОООООООООООООООООЛ! А вот и получилось у Файзуллаева нанести точный удар с левой ноги в ближний угол Шелии! Чуть рикошет помешал Георгию отразить этот удар, 1:0!

17'

Продолжают атаковать хозяева, преимущественно через правый фланг стараясь развить их.

15'

Обляков выносит головой мяч после подачи Садулаева с углового.

13'

Дивеев фолит в атаке против Швеца, мяч переходит к чеченской команде.

11'

Камило жестко подкатился под Файзуллаева и заработал предупреждение.

8'

Шатара грамотно прервал передачу Файзуллаева с правого фланга.

5'

Тамерлан Мусаев выходит на поле вместо Рифата Жемалетдинова.

4'

Ух, и буквально сразу же Жемалетдинов получает травму при попытке сыграть пяткой... Может, недостаточно размялся Рифат, крайне обидно терять на поле такого качественного игрока.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

14:01

Игра началась! Поехали!

13:55

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Диале, Кардосо, Самородов.

13:50

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче десятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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