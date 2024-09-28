Армейцы отдали мяч гостям, совсем не переживая за итоговый результат поединка. Так и не получается у грозненцев соорудить какую-нибудь опасную атаку.
Двойная замена у «Ахмата»: Ковачев и Ловат вышли вместо Кардосо и Адамова.
Не может самостоятельно Кардосо покинуть поле, аж на носилках его уносят! Естественно, будет замена.
Фелипе Кардосо крайне неудачно подворачивает ногу после попытки пробить со средней дистанции и падает на газон, держась руками за лицо.
ГООООООООООООООООООЛ! Крайне обидно срезает мяч в собственные ворота Дарко Тодорович после подачи с левого фланга… 3:0 — разгром!
Начало второй половины игры остается за москвичами.
Второй тайм стартовал! Поехали!
Первый тайм завершен! Великолепно провели его армейцы, 2:0 в их пользу!
К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
ГОООООООООООООООЛ! Круговой уперся в боковую линию и выкатил мяч на Мойзеса, который ворвался в штрафную и прострелил — первым на мяче оказался Келлвен, который из вратарской закатил мяч под руку Шелии. 2:0!
Мусаев после передачи Аббоса бьет сильно неточно в одно касание.
Акинфеев пропустил удар от Самородова, вытянув руку вверх, грамотно выбрав позицию и четко увидев, что мяч уходит выше перекладины. Не стал Игорь касаться мяча, удар от ворот назначает рефери.
Подачу Садулаева с фланга выносит головой Келлвен.
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Гуарирапа продавил Мусаева и выиграл у своего партнера право пробить головой — получилось выше перекладины.
Роша потерял мяч при выходе из обороны, но Тодорович не смог воспользоваться ошибкой соперника и пробить по воротам Акинфеева.
Келлвен неточно бьет с дальней дистанции.
ГОООООООООООООООООЛ! А вот и получилось у Файзуллаева нанести точный удар с левой ноги в ближний угол Шелии! Чуть рикошет помешал Георгию отразить этот удар, 1:0!
Продолжают атаковать хозяева, преимущественно через правый фланг стараясь развить их.
Обляков выносит головой мяч после подачи Садулаева с углового.
Дивеев фолит в атаке против Швеца, мяч переходит к чеченской команде.
Камило жестко подкатился под Файзуллаева и заработал предупреждение.
Шатара грамотно прервал передачу Файзуллаева с правого фланга.
Тамерлан Мусаев выходит на поле вместо Рифата Жемалетдинова.
Ух, и буквально сразу же Жемалетдинов получает травму при попытке сыграть пяткой... Может, недостаточно размялся Рифат, крайне обидно терять на поле такого качественного игрока.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Диале, Кардосо, Самородов.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче десятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.