Даку перехватил мяч у Роши, но втроем армейцы не дали убежать форварду.
ГОООООООООООООООООООЛ! Рифат Жемалетдинов — 0:1! Классный прострел Аббосбека Файзуллаева с левого фланга в центр и чуть назад, куда в штрафной набежал Жемалетдинов и в касание пробил мимо Ставера!
Круговой прокинул мяч мимо двух защитников и был сбит Тесленко. Неудачно упал на руку защитник ЦСКА, было больно. Но уже все в порядке.
Угловой ЦСКА — это всегда опасно. Подал, конечно, же Обляков, а налетевший на мяч Роша пробил очень опасно 0-— защитник Илья Рожков почти на линии встал на пути мяча и спас ворота «Рубина»!
Во многом преимущество ЦСКА обеспечивает высокий прессинг, под которым «Рубин» чувствует себя максимально некомфортно.
Продолжает давить ЦСКА. «Рубин» загрузил мяч в чужую штрафную со стандарта, но это ему ничего не принесло. И дальше снова позиционное наступление армейцев.
Обляков сделал классный пас на Мусаева, который не переиграл в ближнем бою выскочившего ему навстречу Ставера, а на добивании Жемалетдинов подсекал, но вместе с вратарем перебросил и ворота.
С атак ЦСКА начался матч. И много единоборств.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Санкт-Петербурга с Кириллом Левниковым во главе.
А вот стартовое сочетание московского ЦСКА от Марко Николича:
Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:
Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Чуни.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.