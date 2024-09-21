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Спорт

Битва за Казань: «Рубин» принимает ЦСКА. LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Рубин» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Игрок ПФК ЦСКА Иван Обляков в матче 19-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ПФК ЦСКА (Москва).

Виталий Тимкив/РИА «Новости»
В матче девятого тура РПЛ казанский «Рубин» на своем поле принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 9-й тур
Не начался
21 сентября 19:00
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
17'

Даку перехватил мяч у Роши, но втроем армейцы не дали убежать форварду.

15'

ГОООООООООООООООООООЛ! Рифат Жемалетдинов — 0:1! Классный прострел Аббосбека Файзуллаева с левого фланга в центр и чуть назад, куда в штрафной набежал Жемалетдинов и в касание пробил мимо Ставера!

14'

Круговой прокинул мяч мимо двух защитников и был сбит Тесленко. Неудачно упал на руку защитник ЦСКА, было больно. Но уже все в порядке.

13'

Угловой ЦСКА — это всегда опасно. Подал, конечно, же Обляков, а налетевший на мяч Роша пробил очень опасно 0-— защитник Илья Рожков почти на линии встал на пути мяча и спас ворота «Рубина»!

11'

Во многом преимущество ЦСКА обеспечивает высокий прессинг, под которым «Рубин» чувствует себя максимально некомфортно.

9'

Продолжает давить ЦСКА. «Рубин» загрузил мяч в чужую штрафную со стандарта, но это ему ничего не принесло. И дальше снова позиционное наступление армейцев.

6'

Обляков сделал классный пас на Мусаева, который не переиграл в ближнем бою выскочившего ему навстречу Ставера, а на добивании Жемалетдинов подсекал, но вместе с вратарем перебросил и ворота.

3'

С атак ЦСКА начался матч. И много единоборств.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Санкт-Петербурга с Кириллом Левниковым во главе.

18:55

А вот стартовое сочетание московского ЦСКА от Марко Николича:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев.

18:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:

Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Чуни.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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