В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» принимает на своем поле «Краснодар». Бело-голубые борются за первую строчку с петербургским «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
25 августа 17:30
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начало матча — в 17.30 мск.