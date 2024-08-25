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Спорт

Обогнать «Зенит»: «Динамо» сражается с «Краснодаром» в Премьер-лиге. LIVE

Футбол. РПЛ. 6-й тур. «Динамо» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» принимает на своем поле «Краснодар». Бело-голубые борются за первую строчку с петербургским «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 6-й тур
Матч не начался
25 августа 17:30
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Начало матча — в 17.30 мск.

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