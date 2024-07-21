Несколько минут Агаларову оказывали помощь в центральном круге. Все в порядке с форвардом «Ахмата».
Козлов предупрежден за грубую игру.
Долго готовились игроки «Ахмата» исполнить этот стандарт, но в итоге Ковачев пробил и попал в стенку.
Са получает «горчичник» за это нарушение.
А вот теперь Садулаев действительно упал после толчка в спину от Са, но — за пределами штрафной. Тем не менее, отличный шанс у хозяев.
«Ахмат» заработал угловой, последовала подача и удар головой — выше. Активны хозяева на первых минутах.
Садулаев упал в чужой штрафной, на него сзади наседал Коста. Но Мешков счел, что контакт между игроками был минимальный и не тянул на фол.
Игра началась! Главный судья — Виталий Мешков.
«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Гандри, Камилов, Швец, Садулаев, Ковачев, Агаларов.
«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Кривцов, Козлов, Батчи, Смолов, Са.
Матч начнется в 20:00 мск.
1 тур РПЛ-2024/25 продолжается в Грозном, где местный «Ахмат» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.