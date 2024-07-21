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Спорт

Новый путь к титулу: «Краснодар» на выезде играет с «Ахматом». LIVE

Футбол. РПЛ, 1 тур. «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
«Краснодар», в прошлом сезоне в последнем туре упустивший шанс стать чемпионом России, начинает новый путь к титулу — в 1 туре РПЛ-2024/25 «быки» играют в гостях с грозненским «Ахматом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
1-й тайм
21 июля 20:00
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

7' Батчи

13' Козлов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Несколько минут Агаларову оказывали помощь в центральном круге. Все в порядке с форвардом «Ахмата».

'13

Козлов предупрежден за грубую игру.

'10

Долго готовились игроки «Ахмата» исполнить этот стандарт, но в итоге Ковачев пробил и попал в стенку.

'8

Са получает «горчичник» за это нарушение.

'7

А вот теперь Садулаев действительно упал после толчка в спину от Са, но — за пределами штрафной. Тем не менее, отличный шанс у хозяев.

'5

«Ахмат» заработал угловой, последовала подача и удар головой — выше. Активны хозяева на первых минутах.

'2

Садулаев упал в чужой штрафной, на него сзади наседал Коста. Но Мешков счел, что контакт между игроками был минимальный и не тянул на фол.

'1

Игра началась! Главный судья — Виталий Мешков.

19:55

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Гандри, Камилов, Швец, Садулаев, Ковачев, Агаларов.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Кривцов, Козлов, Батчи, Смолов, Са.

19:50

Матч начнется в 20:00 мск.

19:45

1 тур РПЛ-2024/25 продолжается в Грозном, где местный «Ахмат» принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

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