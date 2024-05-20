«Пари Нижний Новгород» принимает московский ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. «Пари НН» борется за то, чтобы остаться в РПЛ, и нуждается в заработанных очках. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
Матч не начался
20 мая 20:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч начнется в 20.00 мск.