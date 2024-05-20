20 мая 2024, 20:00 Спорт Спастись от вылета: «Пари НН» бьется с ЦСКА. LIVE Футбол. РПЛ. 29-й тур. «Пари НН» — ЦСКА. ОНЛАЙН Стефан Браун

close 100% Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» принимает московский ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. «Пари НН» борется за то, чтобы остаться в РПЛ, и нуждается в заработанных очках. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур Матч не начался 20 мая 20:00 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород, Россия 0 : 0 ЦСКА Москва, Россия Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия