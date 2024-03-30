Теперь Зобнин проверил Помазуна ударом в ближний угол, кипер на месте.
Умяров выскочил на линии штрафной под передачу Угальде и плотно пробил низом в створ, Помазун парировал.
На желтую против Бонгонды фолит Кики.
Зиньковский решил прямым ударом использовать стандарт, но пробил чуть выше перекладины.
Кулаков играет грубо на правом фланге и получает предупреждение.
Соболев! Заметил Александр далеко вышедшего из ворот Помазуна и практически забросил мяч ему за шиворот, но Илья успел сделать пару шагов назад и отразить рукой мяч.
Двойная замена у «Урала»: Каштанов и Ионов ушли, Дмитриев и Бикфалви вышли.
Фол в атаке у «Урала» — Бегич выталкивает Зобнина.
Замена у «Спартака»: Умяров вышел вместо Литвинова.
Бабич головой скинул мяч на Хлусевича, Даниил очень неудачно сыграл на вынос.
Пруцев самоотверженно накрывает плотный удар Каштанова из пределов штрафной!
Зиньковский здорово сыграл на фланге и отдал передачу Угальде, тот решил пробить низом в одно касание и чуть-чуть не попал в ближний угол.
Кики толкает в спину Зобнина, фол в пользу «Спартака».
Литвинов подтолкнул в спину соперника, метров с 30-ти может пробить Сиссе.
Замена у «Спартака»: Угальде вышел вместо Игнатова.
Стартовые минуты второй половины игры остаются за хозяевами.
По замене сделали тренеры в перерыве: Аюпов вышел вместо Мишкича у «Урала», а Чернов заменил Дуарте в «Спартаке».
Второй тайм начался! Поехали!
Перерыв! Не открыт пока что счет на «Лукойл Арене», 0:0! Вернемся через 15 минут!
К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
Кулаков забрался в офсайд.
Очень долго вводит мяч в игру Илья Помазун, Москалев даже успевает устное предупреждение выдать голкиперу «Урала».
Сиссе попробовал отдать пас вперед на Каштанова, но передачу прервал Литвинов.
Соболев откликнулся на верховую передачу в исполнении Бонгонды, но его удар головой пришелся левее створа.
Мишкич получил предупреждение в составе «Урала».
Итало с линии ворот выносит мяч после удара Игнатова! Провалился центр защиты у уральцев, мог чуть раньше Миша решать эпизод в свою пользу, но не получилось! Второй шанс упускают футболисты «Спартака»!
Игнатов накрыл удар Филипенко и получил порцию аплодисментов от благодарной публики.
Бабич выносит мяч головой после навеса с правого края в исполнении «Урала».
Впервые за долгое время на матче РПЛ на домашней арене «Спартака» зазвучал барабан — фанаты, расположившиеся на трибуне D, активно гонят свою команду вперед, в чем им помогают боковые сектора стадиона.
Хорошая контратака через правый край прошла у красно-белых — заброс на Бонгонду, скидка на Зиньковского, элегантный пропуск мяча на Хлусевича и... Мяч соскакивает с ноги и отправляется совсем неточно.
Максименко играет на выходе кулаками и снимает верховую подачу «шмелей».
Литвинов получает помощь за пределами поля, жестковато встречают спартаковца оппоненты.
Ишков попадает по ногам сзади Пруцеву, Владимир Москалев после небольшой паузы дает свисток.
Зиньковский! Получает пас из глубины и делает сорокаметровый рывок к воротам Помазуна — опекун никак не мешал ударить точно, но Антон почему-то бьет неточно в дальний угол. Первый реальный момент в игре упускают хозяева.
Зиньковский черпачком перенаправил мяч в штрафную «Урала», где надежно действуют защитники.
Кики получает удар сзади по ногам от игрока «Спартака», уральцы исполнят штрафной.
Максименко отражает удар Каштанова в ближний угол.
Кулаков фолит против Соболева, свисток в пользу «Спартака».
Зиньковский здорово протащил мяч по центру и пробил низом, Помазун отразил мяч перед собой.
Cтартовые минуты игры остаются за спартаковцами.
Игра началась! Поехали!
«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Сиссе, Ишков, Ионов, Каштанов.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Зобнин, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.