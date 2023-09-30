30 сентября 2023, 19:00 Спорт Игнашевич против ЦСКА: армейцы в матче с «Балтикой» пытаются одержать первую победу с августа. LIVE РПЛ. 10-й тур. ЦСКА — «Балтика». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Виталий Невар/РИА Новости

Московский ЦСКА принимает калининградскую «Балтику» под руководством Сергея Игнашевича в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. В последний раз армейцы побеждали в чемпионате в середине августа — тогда был обыгран «Сочи» (3:1). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур Матч не начался 30 сентября 19:00 ЦСКА Москва, Россия 0 : 0 Балтика Калининград, Россия Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия