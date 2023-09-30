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Спорт

Игнашевич против ЦСКА: армейцы в матче с «Балтикой» пытаются одержать первую победу с августа. LIVE

РПЛ. 10-й тур. ЦСКА — «Балтика». ОНЛАЙН

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Виталий Невар/РИА Новости
Московский ЦСКА принимает калининградскую «Балтику» под руководством Сергея Игнашевича в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. В последний раз армейцы побеждали в чемпионате в середине августа — тогда был обыгран «Сочи» (3:1). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур
Матч не начался
30 сентября 19:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! ЦСКА сегодня принимает «Балтику». Матч начнется в 19.00 мск.

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