Московский ЦСКА принимает калининградскую «Балтику» под руководством Сергея Игнашевича в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. В последний раз армейцы побеждали в чемпионате в середине августа — тогда был обыгран «Сочи» (3:1). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 10-й тур
Матч не начался
30 сентября 19:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! ЦСКА сегодня принимает «Балтику». Матч начнется в 19.00 мск.
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