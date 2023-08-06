«Зенит» принимает московское «Динамо» в Санкт-Петербурге в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Москвичи слабо начали сезон: проиграли в РПЛ «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3), а в Кубке России уступили «Пари НН» (1:1, 3:4 по пенальти). Теперь «Динамо» горит желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
Матч не начался
06 августа 19:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче третьего тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» принимает на своем поле московское «Динамо».
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