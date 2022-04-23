Замена у «Уфы», причем двойная: вместо Филипа Мрзляка вышел Олег Иванов, а Владислава Камилова поменял Александр Саплинов.
Позиционная атака уфимцев была яркой. Мрзляк упал в штрафной, дальше мяч попал к Урунову, который отдал направо под удар. Рикошет, и Помазун успел забрать мяч до того, как тот улетел на угловой.
Уф! Избежал Вячеслав Подберезкин удаления! Да, он отмахнулся от Мрзляка, но Иванов решил, что на прямую красную это не тянуло.
ГООООООООООООООООООЛ! Даниел Мишкич — 2:0! Мишкич перехватил мяч на чужой половине, рванул к штрафно, отдал Подберезкину и побежал в штрафную, в то время как Вячеслав выдал обратный пас эффектной и эффективной закидушкой. Удар мимо Беленова в касание вышел под стать! Преимущество «Урала» становится очень серьезным!
Аугустыняк заработал штрафной в позиции, с которой можно было даже и пробить. Но последовал навес, и после скидки Бикфалви еще раз пытался ударить через себя. Не вышло, но атака продолжилась и завершилась ударом Герасимова — Беленов взял.
Подберезкин классно обыграл перед штрафной Никитина, но не стал бить. Отдал налево Бикфалви, дальше мяч транзитом через румына пришел под удар Шатову, но тому помешал Никитин.
Урунов вошел в штрафную, сместился в центр под правую и пробил — низом по центру и в руки Беленову.
Двойная замена у «Уфы» после перерыва: Остон Урунов поменял Дилана Ортиса, а Эгаш Касинтура заменил Юрия Журавлева.
В важнейшем с точки зрения борьбы за выживание матче «Урал» на своем поле ведет у «Уфы» после гола Эрика Бикфалви ударом «ножницами» через себя! 7(3) — 5(0) по ударам, 72% на 28% по владению мячом. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.
Бикфалви пробил вторым касанием после приема в штрафной длинной передачи — рикошет от защитника и угловой!
Уфимцы пытаются пробиться в чужую штрафную, но в итоге Агаларов бьет из-за ее пределов — неточно.
Шатов слева из-за штрафной пробил по воротам Беленова в дальний угол — голкипер в падении очень спокойно поймал мяч.
Агаларов справа врывался в штрафную «Урала», но мяч выбили, причем не на угловой, как хотел Гамид, а в аут.
«Уфа», может быть, хотела бы сейчас надавить в ответ на пропущенный гол, но мяч пока у уральцев.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Эрик Бикфалви — 1:0! Ну что ж, преимущество «Урала» обернулось голом! И каким! Олег Шатов прорвался по правому краю штрафной, мягко навесил к центру вратарской, а Бикфалви сделал то, что ранее не удалось Аугустыняку — шикарно пробил через себя! У Беленова не было шансов!
Аугустыняк попробовал пробить через себя после навеса Егорычева. По мячу попал, но акцентированным удар не вышел. Беленов спокойно наблюдал за траекторией полета мяча мимо ворот.
Железнов попробовал пробить, но попал в Журавлева. Хороший отрезок проводит «Урал». Опять у него преимущество, причем очень солидное.
Еще шанс получил «Урал» во втором темпе. Бикфалви получил мяч в глубине штрафной слева и пробил с острого угла — Беленов потащил!
МОМЕНТ! Давно не атаковал «Урал», но Железнов классно справа прорывался в штрафную, нашел свободное пространство и в итоге доставил на дальнюю штангу Бикфалви, которому Йокич помешал расстрелять ворота в упор!
Беленов не смог принять первым касанием передачу Фищенко назад, вынужден был бежать за мячом и выбивать в аут. Уральцы быстро разыграли аут и довели дело до неплохого удара Бикфалви — сетка с внешней стороны всколыхнулась.
Даниел Мишкич грубо ударил по ноге Мрзляка, который спешил к взмывшему высоко в воздух мячу — желтая карточка. Мишкич доказывал арбитру, что на нем ранее сфолили. Речь про предыдущий эпизод, но это только отягчающее обстоятельство, поскольку уралец мстил.
Железнов ворвался в штрафную справа и не стал откатывать назад под удар Подберезкину, а пас параллельно воротам был перехвачен.
Агаларов принял спиной к воротам у штрафной «Урала» и отпасовал Ортису, у которого не получился удар.
Футболисты «Урала» пока владеют территорией и пытаются сконструировать позиционную атаку. Против массированной обороны уфимцев это не так-то просто.
А вот кого выставил с первых минут главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов:
Беленов — Плиев, Никитин, Журавлев — Кабутов, Мрзляк, Фищенко — Камилов, Йокич — Агаларов, Ортис.
Состав «Урала» от Игоря Шалимова:
Помазун — Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе — Подберезкин, Шатов, Аугустыняк, Мишкич — Железнов, Егорычев, Бикфалви.