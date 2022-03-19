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Спорт

Не упустить первое место: «Зенит» играет дома с «Арсеналом»

РПЛ. 22-й тур. «Зенит» — «Арсенал». Онлайн

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Малком в составе «Зенита»

Малком в составе «Зенита»

Сайт «Зенита»
В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит», лидирующий в чемпионате, принимает на своем поле тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
19 марта 19:30
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Арсенал
Тула
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:20

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

19:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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