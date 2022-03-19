«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, К. Кангва, Давиташвили, Деспотович.
19:15
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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