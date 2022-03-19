19:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.