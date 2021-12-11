Все, матч окончен! Команды выдали феерический первый тайм, более скучный второй, но в целом игра получилась интересной.
Забавно. Капитан «Ростова» Глебов был заменен, вместо него вышел Артем Исик, он попытался передать повязку Осипенко, но тот отказался и молодой футболист, который дебютирует в РПЛ, надел повязку на себя.
Полоз бил с острого угла, мяч попал в защитника и уходил за лицевую линию, но Помазун прыгнул и поймал!
«Ростов» старался и хотел, но «Урал» очень хорош в обороне, да и Помазун выручил в нужные моменты.
Гаджимурадова, который завелся после стычки и повис на карточке, Шалимов от греха снимает с игры. Подберезкин вышел вместо него.
Ошибка игроков «Урала», Полоз перехватил и вошел в штрафную — его удар заблокировали! Подбор забрал Альмквист, но у него пробить плотно не получилось и Помазун спокойно забрал мяч.
Али Соу бьет со средней дистанции, но это очень легко для Помазуна, который в падении забрал мяч.
Ну вот наконец-то момент у «Ростова»! Лежит на газоне во вратарской игрок «Урала», хозяева атакуют, Глебов подбирает отскок в штрафной и бьет низом — Помазун отражает ногой!
Баштуш попробовал пробить, затем Глебов совершил сольный проход в лицевую линию и пытался прострелить. Ничего из этого не получилось.
Три в четыре убежали игроки «Урала», но замешкались, дальше Гаджимурадов долго возился с мячом в штрафной и в итоге его упустил за лицевую линию.
Мелехин попробовал навесить с правого фланга, но получилось неудачно и мяч улетел за лицевую линию.
Снова тайм начинается с сольного прохода Альмквиста, но сейчас никаких подозрений на пенальти нет и будет угловой.
Перерыв! Неожиданно шикарный матч выдают команды, мы увидели пять голов в первом тайме и с нетерпением ждем продолжения!
ГОООЛ! Кулаков получил мяч от Егорычева, прошел по правому флангу, навесил на линию вратарской, а там Бикфалви опередил защитника и в падении головой отправил мяч в сетку! 1:4!
Интересно, что Гаджимурадов в моменте с заработанным штрафным, с которого и пришел гол, протащил мяч через все поле, сместился с правого фланга на левый, где его и завалили!
ГООООЛ! Бикфалви пробил со штрафного, мяч попал в спину Глебову и отлетел в штангу! Затем поборолся за мяч Егорычев, Кузьмичев скинул на линию вратарской, а Гаджимурадов четко пробил! 1:3!
Хотел Бикфалви быстро разыграть штрафной, несмотря на то, что Гаджимурадов лежал на газоне. Судья требует повторить по свистку.
Байрамян на скорости ворвался в штрафную, но пробить ему защитники не дали. Ростовчанин отдал Комличенко, но и тому нанести удар по воротам не дали.
Шикарная атака могла быть у «Урала», четыре в четыре выходили гости, но Гаджимурадов отдал неудачный пас и все запорол.
Полоз очень уверенно реализует пенальти и счет становится 1:2! 15-й подряд забитый форвардом 11-метровый!
Альмквист снова прорывается в штрафную и падает после контакта с Адамовым. Кукуян сразу пенальти не дает, но берет паузу на просмотр.
ГОООЛ! 0:2! Невероятно! Адамов подкараулил отскок за пределами штрафной и мощно пробил низом — без шансов для вратаря!
Неожиданное начало матча, но вообще «Урал» неплох в последнее время, в минувшем туре команда выиграла в Москве у «Локомотива», а до этого было четыре ничьих подряд.
ГОООЛ! А забивают гости! Гаджимурадов получил длинную передачу с центральной линии поля, убежал в штрафную и пробил в ближний угол! 0:1!
Хорошая атака «Ростова» в самом начале матча, Альмквист падает в штрафной в борьбе с Адамовым — пенальти нет. А затем Калинин довел атаку до удара, но мяч улетел далеко от створа ворот.
Матч начнется с минуты молчания в память об Игоре Гамуле, который скончался на этой неделе. По этой ссылке текст «Газеты.Ru» о замечательном футболисте и тренере.
«Ростов» набрал 18 очков в 17 встречах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Урал» (16) — на 14-м месте.
Составы:
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелёхин, Байрамян, Глебов, Альмквист, Полоз, Комличенко.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.