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Спорт

Матч памяти Гамулы: «Ростов» крупно проиграл дома «Уралу»

В 18-м туре РПЛ «Ростов» дома проиграл «Уралу» 1:4

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Телеграм-канал «ФК «Ростов» || Желто-синие будни»
В матче 18-го тур Российской премьер-лиги встречались «Ростов» и екатеринбургский «Урал». Неожиданную победу в гостях, да еще и с крупным счетом одержал уральский клуб. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
Окончен
11 декабря 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону
19' Полоз
1 : 4
Урал
Екатеринбург
3' Гаджимурадов
6' Адамов
39' Гаджимурадов
43' Бикфалви
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

9' Байрамян

19' Полоз

37' Осипенко

3' Гаджимурадов 6' Адамов

39' Гаджимурадов 43' Бикфалви

2-й тайм

74' Лангович

81' Фольмер

56' Егорычев

81' Гаджимурадов

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

'90+4

Все, матч окончен! Команды выдали феерический первый тайм, более скучный второй, но в целом игра получилась интересной.

'90+2

Забавно. Капитан «Ростова» Глебов был заменен, вместо него вышел Артем Исик, он попытался передать повязку Осипенко, но тот отказался и молодой футболист, который дебютирует в РПЛ, надел повязку на себя.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'90

Подача с левого фланга, удар головой Альмквиста — мимо ворот.

'89

Дмитрий Маковский выходит вместо Гагнидзе.

'88

Полоз бил с острого угла, мяч попал в защитника и уходил за лицевую линию, но Помазун прыгнул и поймал!

'86

«Ростов» старался и хотел, но «Урал» очень хорош в обороне, да и Помазун выручил в нужные моменты.

'83

Гаджимурадова, который завелся после стычки и повис на карточке, Шалимов от греха снимает с игры. Подберезкин вышел вместо него.

'82

Глебов снова пытается проверить Помазуна ударом со средней дистанции — вратарь в порядке.

'80

Стычка небольшая на поле, в итоге Фольмер и Гаджимурадов получили по желтой.

'78

Ошибка игроков «Урала», Полоз перехватил и вошел в штрафную — его удар заблокировали! Подбор забрал Альмквист, но у него пробить плотно не получилось и Помазун спокойно забрал мяч.

'77

Али Соу бьет со средней дистанции, но это очень легко для Помазуна, который в падении забрал мяч.

'76

Лангович получает желтую карточку.

'74

Подача Ланговича справа, Альмквист бьет в падении через себя — Помазун в красивом броске тащит!

'72

Сухомлинов забирает подбор на линии штрафной, но попадает в соперника — угловой.

'69

Вместо Мелехина и Терентьева выходят на поле Андрей Лангович и Данила Сухомлинов.

'68

Ну вот наконец-то момент у «Ростова»! Лежит на газоне во вратарской игрок «Урала», хозяева атакуют, Глебов подбирает отскок в штрафной и бьет низом — Помазун отражает ногой!

'66

Бикфалви и Егорычев покидают поле, их меняют Алексей Евсеев и Юрий Железнов.

'65

Баштуш попробовал пробить, затем Глебов совершил сольный проход в лицевую линию и пытался прострелить. Ничего из этого не получилось.

'65

Бикфалви сидит на газоне и держится за бедро. А игра продолжается без него.

'63

Поскучнее, конечно, второй тайм по с сравнению с первым.

'61

Гагнидже подключился к атаке, получил пас от Бикфалви и пробил — Песьяков спокойно поймал.

'60

Двойная замена у «Ростова». Али Соу и Кирилл Фольмер выходят вместо Комличенко и Калинина.

'58

Адамов четко играет в подкате в своей штрафной против Альмквиста. Угловой.

'56

Егорычев грубо сыграл против Глебова и получил желтую.

'55

Пока «Ростов» ничего не может придумать в атаке, «Урал» очень грамотно обороняется.

'53

Три в четыре убежали игроки «Урала», но замешкались, дальше Гаджимурадов долго возился с мячом в штрафной и в итоге его упустил за лицевую линию.

'51

Мелехин попробовал навесить с правого фланга, но получилось неудачно и мяч улетел за лицевую линию.

'49

Комличенко в штрафной сделал грудью скидку на Байрамяна, но тот снова не обработал.

'47

Снова тайм начинается с сольного прохода Альмквиста, но сейчас никаких подозрений на пенальти нет и будет угловой.

'46

Замен нет в перерыве.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

'45+2

Перерыв! Неожиданно шикарный матч выдают команды, мы увидели пять голов в первом тайме и с нетерпением ждем продолжения!

'45

Две минуты добавлено к первому тайму.

'43

ГОООЛ! Кулаков получил мяч от Егорычева, прошел по правому флангу, навесил на линию вратарской, а там Бикфалви опередил защитника и в падении головой отправил мяч в сетку! 1:4!

'40

Интересно, что Гаджимурадов в моменте с заработанным штрафным, с которого и пришел гол, протащил мяч через все поле, сместился с правого фланга на левый, где его и завалили!

'39

ГООООЛ! Бикфалви пробил со штрафного, мяч попал в спину Глебову и отлетел в штангу! Затем поборолся за мяч Егорычев, Кузьмичев скинул на линию вратарской, а Гаджимурадов четко пробил! 1:3!

'38

Хотел Бикфалви быстро разыграть штрафной, несмотря на то, что Гаджимурадов лежал на газоне. Судья требует повторить по свистку.

'38

А теперь Гаджимурадов дотащил мяч до чужой штрафной и заработал опасный стандарт.

'37

Осипенко вынужден был валить убегавшего по флангу Бикфалви и получил желтую.

'34

Байрамян снова с мячом в штрафной, но плохо обработал и Гогнидзе его опередил.

'32

Очень большое преимущество у хозяев по владению мячом — 63 на 37.

'30

Байрамян на скорости ворвался в штрафную, но пробить ему защитники не дали. Ростовчанин отдал Комличенко, но и тому нанести удар по воротам не дали.

'26

Шикарная атака могла быть у «Урала», четыре в четыре выходили гости, но Гаджимурадов отдал неудачный пас и все запорол.

'25

В центр поля переместилась игра, много борьбы и очень много ошибок в простых ситуациях.

'23

Альмквист очень хорошо на левом фланге атаки «Ростова», не справляются с ним соперники.

'21

Мелехин бьет из-за штрафной в дальний угол низом — Помазун в падении забирает мяч!

'19

Полоз очень уверенно реализует пенальти и счет становится 1:2! 15-й подряд забитый форвардом 11-метровый!

'18

Пенальти назначает арбитр после просмотра повторов!

'17

Кукуян идет сам смотреть повтор.

'16

Альмквист снова прорывается в штрафную и падает после контакта с Адамовым. Кукуян сразу пенальти не дает, но берет паузу на просмотр.

'14

«Ростов» старается атаковать, но пока гости защищаются очень уверенно.

'12

Подает «Ростов» угловой, Помазун не без труда добрался до мяча и выбил его.

'9

Аугустыняк грубо сфолил против Байрамяна и получил желтую карточку.

'9

В последних пяти турах «Урал» забил три мяча и два пропустил.

'6

ГОООЛ! 0:2! Невероятно! Адамов подкараулил отскок за пределами штрафной и мощно пробил низом — без шансов для вратаря!

'5

Неожиданное начало матча, но вообще «Урал» неплох в последнее время, в минувшем туре команда выиграла в Москве у «Локомотива», а до этого было четыре ничьих подряд.

'3

ГОООЛ! А забивают гости! Гаджимурадов получил длинную передачу с центральной линии поля, убежал в штрафную и пробил в ближний угол! 0:1!

'2

Хорошая атака «Ростова» в самом начале матча, Альмквист падает в штрафной в борьбе с Адамовым — пенальти нет. А затем Калинин довел атаку до удара, но мяч улетел далеко от створа ворот.

'1

Поехали!

18:57

Матч начнется с минуты молчания в память об Игоре Гамуле, который скончался на этой неделе. По этой ссылке текст «Газеты.Ru» о замечательном футболисте и тренере.

18:55

«Ростов» набрал 18 очков в 17 встречах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Урал» (16) — на 14-м месте.

18:50

Составы:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелёхин, Байрамян, Глебов, Альмквист, Полоз, Комличенко.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.

18:46

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

18:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и екатеринбургским «Уралом».

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