Экс-тренер «Ростова» и «Черноморца» Игорь Гамула скончался в возрасте 61 года

На 62-м году жизни скончался бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула. Причины смерти специалиста, который проработал в донском клубе девять лет, не разглашаются. Трагическую новость сообщила пресс-служба «Ростова».

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — сказано в сообщении «Ростова» на официальном сайте.

В донском клубе специалист работал девять лет. Он пришел в «Ростов» 19 июля 2011 года, когда был назначен тренером-селекционером, а уже 3 августа того же года сменил Андрея Талалаева на посту наставника молодежной команды. 25 сентября 2014 года Гамула стал исполняющим обязанности наставника основного состава после того, как в отставку был отправлен Миодраг Божович. Однако на этом посту долго не задержался и уже в середине декабря вернулся в молодежку в качестве старшего тренера.

В качестве игрока Гамула стал обладателем Кубка СССР в составе ростовского СКА в 1981 году.

В финале был повержен московский «Спартак», который по ходу встречи не сумел реализовать пенальти, назначенный после фола Гамулы. Единственный гол этой встречи был оформлен Сергеем Андреевым на 84-й минуте поединка. Однако той же осенью дела СКА в чемпионате складывались не самым лучшим образом, что сам Гамула много лет спустя объяснял тем, что команда «перепраздновала».

«Все лето было так: приезжаем на тренировку, а нам объявляют: «Завтра мы едем в Белую Калитву». Отказаться нельзя, потому что люди ждут. Все хотели нас увидеть и поздравить. Только сначала – футбол! Против нас всегда играла местная команда, всегда полный стадион. Приезжали только основой. Кому нужны дублеры?» — делился он в интервью Sports.ru.

Гамула выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год. Также он играл за луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».

После завершения игровой карьеры в 1992 году Гамула стал тренером херсонской «Таврии», которая была последним клубом, за который он выступал. С 2001 по 2006 год работал тренером в «Черноморце», причем период с 2001-го по 2004-й попеременно был как главным тренером, так и исполняющим обязанности. По ходу сезона 2006 года после домашней победы над аутсайдером южной зоны второго дивизиона камышинским «Текстильщиком» со счетом 1:0 подал заявление о своей отставке.

Он также тренировал «Даугаве», «Динабурге» и «Закарпатье», после чего пришел в «Ростов». В период работы с основной командой Гамула стал участником громкого скандала, связанного с расизмом. На одной из пресс-конференций специалисту был задан вопрос о появлении в «Ростове» камерунского футболиста Бенуа Ангбвы. Тренер ответил, что у него в команде «уже и так шесть черных». Это высказывание породило конфликт с южноафриканским футболистом Сияндом Ксулу, отказавшимся тренироваться под руководством Гамулы. Позднее специалист принес извинения игрокам за свои слова.

Последним местом работы Гамулы в 2021 году был клуб «Гераклион» в дивизионе «А» чемпионата Москвы среди клубов третьего дивизиона ЛФК (любительских футбольных клубов).

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала соболезнования в связи со смертью специалиста.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря Гамулы», — сказано в сообщении пресс-службы Лиги.

Поединок «Ростов» — «Урал», который 11 декабря в рамках 18-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания в память о Гамуле.

Бывший главный тренер «Ростова» Миодраг Божович высказался о кончине своего коллеги, который пришел ему на смену после увольнения из донской команды.

«Вообще неожиданно. Когда я работал в «Ростове» 2,5 года, Гамула был тренером дубля — у нас были очень хорошие отношения. Очень хороший и интересный человек с прекрасным чувством юмора для жизни, для других людей. Очень-очень-очень жалко», — приводит слова Божовича Sport24.