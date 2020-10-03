- 213303 просмотра У Евгения Плющенко и Яны Рудковской родился сын
- 187104 просмотра Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО
- 147630 просмотров Почему Роднина назвала Загитову «Муму фигурного катания»
- 142471 просмотр В Центре Гамалеи указали на главную ошибку пациентов с COVID-19
- 93161 просмотр Собянин обязал работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников
- 76811 просмотров Эксперты оценили последствия победы демократов в США для России
- 72708 просмотров Алексей Панин назвал роман с Мариной Александровой сумасшедшим
Айртон в центре выбил мяч из-под ноги у Мостового, и Бакаев понесся в быструю и опасную контратаку. Отдал налево тому же Айртону, но тот, уже на исходе сил на рывке далековато отпустил при приеме, и Ловрен был первым на мяче.
Теперь Зобнин сфолил на Малкоме в центре, «Зенит» быстро разыграл штрафной и доставил мяч Дзюбе, но тот не смог принять как следует.
Малком неаккуратно сыграл на бровке против Зобнина сзади в отборе. Спартаковец полежал на газоне, корчась от боли. Но все уже в порядке.
Малком пасует на Мостового, и тот бьет с линии полукруга штрафной вторым касанием — низом и прямо в руки Максименко.
Ракицкий и Дуглас Сантос были у мяча. Пробил украинец, но неудачно — не поднял мяч как следует и попал в стенку.
«Зенит» атаковал позиционно, и Малком, обыгрывая Бакаева нарвался на фол спартаковца. Для удара, наверное, далековато, но в целом можно и выстрелить. А уж для навеса точка прекрасная.
Немножко застряла игра в центре поля. Это связано в первую очередь с большим количеством брака. А он идет от неуемного желания. Оно видно у соперников невооруженным взглядом.
Теперь уже Ерохин нарушает правила на спартаковской половине поля, слишком жестко пойдя в отбор против Крала.
Мог возникнуть шанс у Дзюбы, но отпустил далековато при приеме. И тут же взорвались в адрес зенитовского капитана спартаковские болельщики.
Потихоньку пытается прибрать инициативу к своим рукам «Зенит». Уже пару минут на половине поля «Спартака» идет игра.
Малком после передачи Мостового попробовал пробить с места из левого угла штрафной, но мяч застрял в ногах вставшего перед бразильцем Маслова.
Закидушка в штрафную «Зенита» на рывок Урунову. Узбекский хавбек готовился пробить головой, но упал в борьбе с Ловреном, а мяч пришел в руки Кержакову. Пенальти нет, хотя спратаковцы не согласны.
Очень неплохая атака «Спартака», в которой едва не вышел на удар после обыгрыша с Ларссоном Понсе, а затем Караваев опередил набегавшего Айртона.
Очень старательно действуют хозяева, но это пока часто превращается в фолы. Сейчас Бакаев против Дугласа Сантоса в отборе на чужой половине поля на фланге правила нарушил.
Пока игра идеть с достаточно ощутимым территориальным перевесом «Спартака», который много давит на чужую штрафную, ну а «Зенит» все время пытается доставить мяч Дзюбе, который неплохо цепляется.
Первый в матче спартаковский угловой, Жиго добирается головой до мяча после подачи, но снаряд взмывает вверх.
Опережает Барриоса слева от штрафной «Зенита» в рывке за мячом все тот же Бакаев, но предварительно спартаковец перестарался в борьбе, руками уложив соперника на газон.
«Спартак» продолжает играть в атаку, теперь он подбирает мяч слева от штрафной и простреливает, зарабатывая угловой... А, нет... От спартаковца все же мяч ушел в итоге. От ворот.
Бакаев получил свободу и мяч на правом фланге, вошел в штрафную в метре от лицевой, посмотрел и навесил — а в той точке никого не было своих вообще.
Айртон летел в атаку по флангу, но чуть отпустил мяч, и этого хватило Ракицкому, чтобы перехватить, а бразилец по инерции сбил оппонента.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
Что касается потерь, то у «Спартака» сегодня не играет получивший очередную мышечную травму Александр Кокорин. А еще нет в заявке на игру в последнее время выходившего постоянно в старте Наиля Умярова. Вместо него сегодня в столь ответственном поединке с первых минут будет действовать Остон Урунов. Ну и просто отметим, что Александр Соболев снова остался в запасе — не хочет Тедеско разбивать отменно работающую связку Понсе — Ларссон. И кроме того Илью Кутепова сегодня снова отправили в запас, а в основе выходит Павел Маслов.
У «Зенита» Сердар Азмун, получивший травму в матче предыдущего тура, остался сегодня в запасе, а вот Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Малком, за чье здоровье тоже были опасения, все выходят сегодня с первых минут. Отмечаем и наличие в стартовом составе Андрея Мостового, которого к тому же Станислав Черчесов вызвал в сборную страны на октябрьские встречи Лиги наций и товарищескую игру с Швецией.
«Спартак» и «Зенит» совместно лидируют в РПЛ, набрав по 20 очков, при этом действующие чемпионы России выше в таблице благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Главный преследователь сейчас — ЦСКА. У армейцев 19 баллов, но они уже сыграли и выиграли матч этого тура.
А вот какой состав сегодня предлагает главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Ерохин — Малком, Мостовой — Дзюба.
В запасе остались: Одоевский, Васютин, Круговой, Прохин, Терентьев, Жирков, Мусаев, Сутормин, Шамкин, Ригони, Азмун.
Итак, сразу же обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско:
Максименко — Зобнин, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Урунов, Бакаев — Ларссон, Понсе.
В запасе остались: Ребров, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.
Начало встречи — в 19.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».