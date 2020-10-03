Что касается потерь, то у «Спартака» сегодня не играет получивший очередную мышечную травму Александр Кокорин. А еще нет в заявке на игру в последнее время выходившего постоянно в старте Наиля Умярова. Вместо него сегодня в столь ответственном поединке с первых минут будет действовать Остон Урунов. Ну и просто отметим, что Александр Соболев снова остался в запасе — не хочет Тедеско разбивать отменно работающую связку Понсе — Ларссон. И кроме того Илью Кутепова сегодня снова отправили в запас, а в основе выходит Павел Маслов.

У «Зенита» Сердар Азмун, получивший травму в матче предыдущего тура, остался сегодня в запасе, а вот Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Малком, за чье здоровье тоже были опасения, все выходят сегодня с первых минут. Отмечаем и наличие в стартовом составе Андрея Мостового, которого к тому же Станислав Черчесов вызвал в сборную страны на октябрьские встречи Лиги наций и товарищескую игру с Швецией.