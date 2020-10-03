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Битва за первое место: «Спартак» сражается с «Зенитом». LIVE

РПЛ. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает петербургский «Зенит» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   03 октября 19:00   |  1 тайм
Спартак
0:0
Зенит
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
39 (з)   Павел Маслов
6 (з)    Айртон
20 (п)   Остон Урунов
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
11 (н)   Джордан Ларссон
19 (н)   Эсекьель Понсе
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Вячеслав Караваев
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Деян Ловрен
3 (з)   Дуглас дос
21 (п)   Александр Ерохин
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
17 (п)   Андрей Мостовой
8 (н)    Малком
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
61 (з)   Илья Голосов
29 (з)   Илья Кутепов
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
90 (п)   Константин Шильцов
7 (н)   Александр Соболев
84 (н)   Степан Оганесян
71 (в)   Даниил Одоевский
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Данил Круговой
87 (з)   Данила Прохин
34 (з)   Денис Терентьев
38 (п)   Леон Мусаев
19 (п)   Алексей Сутормин
18 (п)   Юрий Жирков
7 (н)   Сердар Азмун
10 (н)   Эмилиано Ригони
92 (н)   Даниил Шамкин
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 6
Удары
100%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
Трансляция
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'26

Маслов не по правилам сыграл против принявшего мяч Дзюбы перед спаратаковской штрафной, но фола нет, потому что капитан «Зенита» был в офсайде.

'25

Айртон в центре выбил мяч из-под ноги у Мостового, и Бакаев понесся в быструю и опасную контратаку. Отдал налево тому же Айртону, но тот, уже на исходе сил на рывке далековато отпустил при приеме, и Ловрен был первым на мяче.

'24

Теперь Зобнин сфолил на Малкоме в центре, «Зенит» быстро разыграл штрафной и доставил мяч Дзюбе, но тот не смог принять как следует.

'23

Малком неаккуратно сыграл на бровке против Зобнина сзади в отборе. Спартаковец полежал на газоне, корчась от боли. Но все уже в порядке.

'22

Малком пасует на Мостового, и тот бьет с линии полукруга штрафной вторым касанием — низом и прямо в руки Максименко.

'21

Ракицкий и Дуглас Сантос были у мяча. Пробил украинец, но неудачно — не поднял мяч как следует и попал в стенку.

'20

«Зенит» атаковал позиционно, и Малком, обыгрывая Бакаева нарвался на фол спартаковца. Для удара, наверное, далековато, но в целом можно и выстрелить. А уж для навеса точка прекрасная.

'19

Немножко застряла игра в центре поля. Это связано в первую очередь с большим количеством брака. А он идет от неуемного желания. Оно видно у соперников невооруженным взглядом.

'17

Теперь уже Ерохин нарушает правила на спартаковской половине поля, слишком жестко пойдя в отбор против Крала.

'16

Мог возникнуть шанс у Дзюбы, но отпустил далековато при приеме. И тут же взорвались в адрес зенитовского капитана спартаковские болельщики.

'15

Потихоньку пытается прибрать инициативу к своим рукам «Зенит». Уже пару минут на половине поля «Спартака» идет игра.

'14

Малком после передачи Мостового попробовал пробить с места из левого угла штрафной, но мяч застрял в ногах вставшего перед бразильцем Маслова.

'13

Закидушка в штрафную «Зенита» на рывок Урунову. Узбекский хавбек готовился пробить головой, но упал в борьбе с Ловреном, а мяч пришел в руки Кержакову. Пенальти нет, хотя спратаковцы не согласны.

'12

Очень неплохая атака «Спартака», в которой едва не вышел на удар после обыгрыша с Ларссоном Понсе, а затем Караваев опередил набегавшего Айртона.

'11

Очень старательно действуют хозяева, но это пока часто превращается в фолы. Сейчас Бакаев против Дугласа Сантоса в отборе на чужой половине поля на фланге правила нарушил.

'10

Пока игра идеть с достаточно ощутимым территориальным перевесом «Спартака», который много давит на чужую штрафную, ну а «Зенит» все время пытается доставить мяч Дзюбе, который неплохо цепляется.

'8

Первый в матче спартаковский угловой, Жиго добирается головой до мяча после подачи, но снаряд взмывает вверх.

'7

Опережает Барриоса слева от штрафной «Зенита» в рывке за мячом все тот же Бакаев, но предварительно спартаковец перестарался в борьбе, руками уложив соперника на газон.

'5

«Спартак» продолжает играть в атаку, теперь он подбирает мяч слева от штрафной и простреливает, зарабатывая угловой... А, нет... От спартаковца все же мяч ушел в итоге. От ворот.

'4

Бакаев получил свободу и мяч на правом фланге, вошел в штрафную в метре от лицевой, посмотрел и навесил — а в той точке никого не было своих вообще.

'3

Айртон летел в атаку по флангу, но чуть отпустил мяч, и этого хватило Ракицкому, чтобы перехватить, а бразилец по инерции сбил оппонента.

'2

Первую в матче атаку проводит «Зенит», и она заканчивается ударом. Дуглас Сантос, обыграв Зобнина, классно протащил мяч на чужую половину поля, отдал налево, а потом Мостовой пробил головой с шести метров после навеса, но прямо в руки Максименко!

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

19:00

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

18:55

Что касается потерь, то у «Спартака» сегодня не играет получивший очередную мышечную травму Александр Кокорин. А еще нет в заявке на игру в последнее время выходившего постоянно в старте Наиля Умярова. Вместо него сегодня в столь ответственном поединке с первых минут будет действовать Остон Урунов. Ну и просто отметим, что Александр Соболев снова остался в запасе — не хочет Тедеско разбивать отменно работающую связку Понсе — Ларссон. И кроме того Илью Кутепова сегодня снова отправили в запас, а в основе выходит Павел Маслов.

У «Зенита» Сердар Азмун, получивший травму в матче предыдущего тура, остался сегодня в запасе, а вот Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Малком, за чье здоровье тоже были опасения, все выходят сегодня с первых минут. Отмечаем и наличие в стартовом составе Андрея Мостового, которого к тому же Станислав Черчесов вызвал в сборную страны на октябрьские встречи Лиги наций и товарищескую игру с Швецией.

18:50

«Спартак» и «Зенит» совместно лидируют в РПЛ, набрав по 20 очков, при этом действующие чемпионы России выше в таблице благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Главный преследователь сейчас — ЦСКА. У армейцев 19 баллов, но они уже сыграли и выиграли матч этого тура.

18:45

А вот какой состав сегодня предлагает главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Ерохин — Малком, Мостовой — Дзюба.

В запасе остались: Одоевский, Васютин, Круговой, Прохин, Терентьев, Жирков, Мусаев, Сутормин, Шамкин, Ригони, Азмун.

18:40

Итак, сразу же обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско:

Максименко — Зобнин, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон — Крал, Урунов, Бакаев — Ларссон, Понсе.

В запасе остались: Ребров, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.

18:35

Начало встречи — в 19.00 мск.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».