Жена фигуристка Энберта рассказала о панике из-за беременности

Супруга российского фигуриста Александра Энберта Алеся рассказала, какие эмоции испытала, когда узнала о своей беременности.

Она призналась, что даже не предполагала, что все случится так быстро. Пара сдавала все необходимые анализы, чтобы стать родителями, но при этом распорядок дня жены спортсмена, по ее признанию, не отличался спокойствием — она успела съездить в Абхазию, погулять по горам, несколько раз съездить на рафтинг. Единственное изменение, которое Алеся заметила в своем организме — ей хотелось плакать.

«Помню первые эмоции — паника. Первый человек, которому я позвонила — мама. Я ей так и сказала: «И что теперь делать?» И только потом позвонила Сане, он был на встрече, и мы просто договорились пока никому не говорить», — поделилась Энберт в Instagram.

О том, что пара ждет ребенка, который станет для первенцем, фигурист с супругой объявили 9 октября.

Александр Энберт выступал в паре с Натальей Забияко. Они стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году в командных соревнованиях.