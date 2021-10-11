Бышовец — о призывах вернуть Дзюбу в сборную: он уже Черчесову «помог»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал призывы некоторых экспертов вернуть в национальную команду Артема Дзюбу.

«Мне трудно сказать, почему Валерия Карпина все время спрашивают про Артема Дзюбу. Как и то, почему некоторые выступают советчиками в этом вопросе. Например, комментатор Орлов. Карпин ни в каких советах не нуждается.

Поступок Дзюбы не обсуждается. Человек принял решение. Мы видим, что новая сборная России форматируется с колес, идет смена поколений, нужно искать сочетания футболистов. Это уже завтрашний день. А то, что предлагает Орлов, – позавчерашний. Евро-2020 все показал. И я не понимаю, почему вопросы насчет Дзюбы появились у главы РФС Дюкова.

Он просто выразил мнение, что Дзюба мог бы помочь команде? Помочь страдать? Он уже Черчесову «помог», — приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов призвал Валерия Карпина и Артема Дзюбу выкинуть все свои эгоистичные проявления.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ближайший матч сборной России со Словенией состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.