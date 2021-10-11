Фьюри отметил победу на Уайлдером в ночном клубе с известным диджеем

Британский боксер Тайсон Фьюри отметил победу над американцем Деонтеем Уайлдером в ночной клуб Hakkasan. Об этом сообщает Instagram заведения.

Фьюри праздновал вместе с известным диджеем Стивом Аоки.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем раунде Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Для боксеров это был третий очный поединок. Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от возможного поединка между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.