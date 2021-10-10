Тимановская критично высказалась о Белорусской федерации легкой атлетики

Белорусская бегунья Кристина Тимановская раскритиковала Белорусскую федерацию легкой атлетики.

«Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить», — написала Тимановская в Instagram.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее Тимановская рассказала о жизни под охраной в Варшаве с мужем Арсением.